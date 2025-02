WebフォームSmoothContactを大幅リニューアル、CVとセキュリティを向上する新機能

株式会社ウェブライフ

株式会社ウェブライフ(本社:東京都港区、代表取締役:熊崎隆人、山岡義正)は、ホームページ作成サービス「BiNDup(バインド・アップ(https://bindup.jp))」で提供しているWebフォームシステム「SmoothContact(スムース・コンタクト)」を大幅にリニューアルし、2025年2月18日より提供を開始いたします。

ノーコードでWebフォームが自在に作成できる

新機能では、サイト運用におけるコンバージョン(CV)向上を実現するための設計を重視し、直感的な操作性や多彩なデザイン機能、そして効果的なデータ活用ツールを強化しました。フォーム作成から運用管理までをトータルでサポートし、より成果に直結するプラットフォームへと進化いたします。

また同時に、法人向けEC構築運用サービス「BiNDec(バインド・イーシー)(https://bindec.jp)」での提供も開始いたします。

新しいSmoothContactの特徴

直感的なフォームの作成と編集

必要な要素を選択してドラッグ&ドロップで完成するため、直感的な操作でフォームが作れます。テンプレート(お問い合わせフォーム、クイックアンケート、申込フォーム、ご予約受付フォーム)を利用すれば、短時間でプロフェッショナルなフォームが完成します。

SmoothContactの編集画面CV率を高めるレイアウトや入力補助

ふりがな自動補完や郵便番号からの住所自動入力機能を搭載し、フォーム回答者の手間を軽減。スムーズな入力体験を提供することで、フォーム入力時の離脱を防ぎます。また、ラベルとフォーム項目を横並びに配置する2カラムのレイアウトも利用でき、フォーム全体の高さを抑え、CVボタンまでの距離を最短で設置することができます。

フォームの入力項目を細かく設定できる多彩なデザインオプション

フォーム全体や背景、入力項目など、細かなカラー設定が可能で、サイトテーマに合わせたカスタマイズが簡単に行えます。また、アニメーションやWebフォントを活用して、視覚的に洗練されたデザインを実現します。

サイトのデザインマナーに合わせてカスタマイズ可能データ活用でマーケティング施策を強化

集計結果はWebサイトでの閲覧だけでなく、PDF保存やCSVデータのダウンロードもできデータ共有に便利に活用できます。クロス集計機能により、収集した回答データを年齢や地域といった項目と組み合わせて分析ができ、より深くフォーム回答者のインサイトを得ることでマーケティング施策に役立てることができます。

リアルタイムにデータが反映、可視化できるセキュリティを意識したフォーム

フォームの埋め込み先は特定のドメインに限定することができるため、不正利用の防止などセキュリティやデータ管理の効率を向上させることが可能です。また同じドメインで設定できることで、Google Analytics 4や広告プラットフォームとの連携で訪問状況や広告効果の計測もスムーズに行うことができます。

フォームページは独自ドメインのURLが設定可能SmoothContactの詳細ページ :https://bindup.jp/function/smoothcontact.html

ウェブライフでは、サービスの改善や新機能の提供を通じて、顧客のフォーム作成体験の向上を図るとともに、収集データを活用したビジネス成長のサポートをさらに推進してまいります。

BiNDupについて

HTMLやCSSなどのタグやスクリプトを記述しなくても、 デザイン性の高いテンプレートと特許取得のブロック編集によって、ノーコードでWebサイトを作成できるサービスです。Webフォームや予約システム、画像編集までサイト制作に必要な機能を備えており、これまでにスモールビジネスを中心に累計20万ユーザーに利用されています。

「SmoothContact」は、BiNDupのすべてのプランで利用可能で、フォームを活用することでサイトのコンバージョンを高め、運用の成果を最大化することが可能です。

https://bindup.jp/

BiNDecについて

Shopifyを使ったECの構築からグロース支援まで行っています。独自のノウハウと技術で開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ(バインド・イーシー・アプリ)」としてラインナップすることで、ECサイトの構築運用のパッケージ化を行っています。過大なカスタマイズやメンテナンスコストを最適化し変化の速いECマーケットに柔軟に対応します。これまで、中規模から大規模のEC事業者を中心に350以上のShopifyストアを手がけてきました。「SmoothContact」は、BiNDecで構築したShopifyのストアに実装することが可能です。

https://bindec.jp/

株式会社ウェブライフについて

前身となる株式会社ウェブライフジャパンの時代に、EC-CUBEによるEC構築支援で10年間の実績を重ねた後、2007年よりShopifyによるEC構築をスタート。Shopify Plusパートナーとして多くのEC事業者を支援したとして、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年、株式会社ウェブライフを新設合併し、独自にShopifyアプリを開発、仕組み化したECソリューション「BiNDec」の提供を開始。 2023年、Shopify Plus Upgrade Partner of the Yearを受賞。そのほか、ノーコードCMSの「BiNDup(バインド・アップ)」、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も行なっています。

https://web-life.co.jp/