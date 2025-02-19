¡Ö²ÝÄ¹¡¡Åç¹Ìºî¡×Ì¡²è²È¹°·ó·û»Ë¤µ¤ó-ÏÓ»þ·×¤ÏÂÎ¤Î°ìÉô¡¢¿²¤ë»þ¤â³°¤µ¤Ê¤¤-Tokyo FM¥é¥¸¥ª BEST ISHIDA¡¡presents¡ÖTickTockTalk¢ö¡×¥²¥¹¥È½Ð±é
¢£¹°·ó·û»Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ì¡²è¡ÖÅç¹Ìºî¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ¡²è²È¡¡¹°·ó·û»Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô½Ð¿È¤Î£·£·ºÐ¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÆÉ¤ó¤À¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ì¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø»þÂå¤âÌ¡²è¸¦µæ²ñ¤Ë½êÂ°¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¹ÊóÀëÅÁÉô¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤â¡¢3Ç¯¸å¡¢Ì¡²è²È¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¤¿¤áÂà¼Ò¡£ÍâÇ¯1974Ç¯¡ÖÉ÷·°¤ë¡×¤ÇÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¡£1983Ç¯¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö²ÝÄ¹¡¡Åç¹Ìºî¡×Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª Åç¹Ìºî¤¬ÉôÄ¹¡¢¼èÄùÌò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼ÒÄ¹¡¢²ñÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢ÁêÃÌÌò¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¡¢°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åç¹Ìºî¤¬¡¢ÉôÄ¹»þÂå¤Ë¥ª¥á¥¬¤Î¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥íー¥Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¢¼ÒÄ¹»þÂå¤Ë¥¸¥éー¥ë¡¦¥Ú¥ë¥´¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸1945¤òÏÓ¤Ë´¬¤¡¢¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»þ·×¤È¤â±ï¤¬¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÎý¤ê¡¢¸á¸å¤«¤éÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¸¶¹Æ¤ò¼¹É®¤·4»þ´Ö¤Î¿çÌ²¤È¤¤¤¦À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤È¥ï¥¤¥ó¤Ç¹Åç¥«ー¥×¤È¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£
¢£BEST ISHIDA Presents ¥¯¥í¥Î¥¹ÆüËÜÈÇ Tick Tock Talk¢ö ÈÖÁÈ¾ÜºÙ
¡¡»þ·×ÀìÌç»ï¡Ø¥¯¥í¥Î¥¹ÆüËÜÈÇ¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦¹ÅÄ²í¾¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¿¼¤¯Ç®¤¤»þ·×ÃÌµÁ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£»þ·×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë1ËÜ¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Èー¥êー¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¿·ÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯ radiko ¤è¤ê»ëÄ°²ÄÇ½¡£
https://radiko.jp
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/300005808
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.tfm.co.jp/f/ticktocktalk/message
¢£¹±Îã´ë²è¡Ö¹ÅÄÊÔ½¸Ä¹¡¡¥ê¥³¥á¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¡×
¹ÅÄÊÔ½¸Ä¹¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤òÄ´¤Ù¤ËÄ´¤Ù¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¹ç¤Ã¤¿µæ¶Ë¤Î1ËÜ¤ò¤òÁª¤Ö´ë²è¤Ï¡¢¥²¥¹¥ÈÊý¤ËÂç¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¹ÅÄÊÔ½¸Ä¹¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó´ë²è¤ÇÉ¬Ä°¤Ç¤¹¡£
¢£¼ýÏ¿¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤Ï¡¢¸åÆüYoutube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
https://ishida-watch.com/i/campaign/20231007_radio/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥ÈÈÎÇä¡ÊBEST ISHIDA¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐÅÄ ½¼¹§
½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©102-0084 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆóÈÖÄ®12-3¥°¥ì¥¤¥¹¹íÄ®5F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡1979 Ç¯ 9 ·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»þ·×¡¦ÊõÀÐ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤ÎÈÎÇä
½¾¶È°÷¿ô¡¡112 Ì¾¡Ê2025Ç¯ 1 ·î¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡5,000 Ëü±ß
URL¡¡¡¡¡¡https://ishida-watch.com