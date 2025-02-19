福利厚生サービスYuLife、ギフティとの連携を通してリワードプログラムを拡充

YuLife Japan合同会社

YuLife Japan合同会社は、eギフトプラットフォーム事業を展開する株式会社ギフティ（本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ）と連携を開始しました。

YuLifeアプリでは、ウォーキング、エクササイズ、マインドフルネスなどの健康的な活動を行うと、アプリ内通貨の「YuCoin」が付与され、貯まったYuCoinは様々な特典と交換できます。この度、ギフティとの連携により、ユーザーの日常生活をより豊かにする魅力的な選択肢が特典交換商品に加わりました。



本連携により、ポイントと交換が可能となったギフティが提供するeギフトは、全国の主要コンビニエンスストア、人気のカフェチェーン、話題の映画館、有名小売店など、幅広いジャンルの約20種類のeギフトです。従業員は日々の健康習慣へのご褒美として、自身の好みに合ったギフトを自由に選ぶことで、モチベーション向上に繋がることが期待されます。

交換可能なeギフトブランド例 (一部)- カフェ: TULLY'S COFFEE- 映画館: TOHOシネマズ、イオンシネマ、ムビチケ- 小売店: ドン・キホーテ- その他: Apple Gift Card (*1)、Amazon (*2)、Google Play (*3)、一休.com

※上記は2025年2月時点の情報です。リワードは随時追加予定です。

※提供ブランドは変更になる可能性があります。

*1 (C) 2025 iTunes K.K. All rights reserved.

*2 本プログラムはYuLifeによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。

support@yulife.com までお願いいたします。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

*3 Google Play は Google LLC の商標です。

YuLifeについて

YuLifeは、画期的な福利厚生サービスを通して人と組織の課題を解決するグローバルIT企業です。日本では第一生命グループと提携し、日本企業の働き方改革や健康経営の取り組みを支援し、従業員と企業がともに成長できる環境づくりを目指しています。



アプリではウォーキング、エクササイズ、マインドフルネスなどの健康的な活動を行うと、アプリ内通貨の「YuCoin」が付与され、貯めたYuCoinは魅力的な商品やサービスと交換できます。また、ウォーキングチャレンジや対戦機能などのゲーム要素により、従業員間のコミュニケーションを活性化し、一体感を醸成します。



YuLifeアプリは世界で1,000以上の企業さまにご愛用いただき、定着率UP・生産性向上・欠勤率改善などの効果が報告されています。

YuLifeサービス概要はこちら :https://japan.yulife.com/saas?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_partner=prtimes&utm_campaign=reward_partnership&utm_content=giftee会社概要

会社名：YuLife Japan合同会社

創業者：Sammy Rubin

本社所在地：東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社内

コーポレートサイト：https://japan.yulife.com/saas(https://japan.yulife.com/saas?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_partner=prtimes&utm_campaign=reward_partnership&utm_content=giftee)