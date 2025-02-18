SILK THE RICH presents BreakingDown15のゴールドスポンサーに餃子セルフ販売所「業餃業」が就任！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年3月2日（日）に東京ドーム プリズムホールで開催する人気格闘技イベント「SILK THE RICH presents BreakingDown15」において、餃子のセルフ販売所「業餃業（ぎょうぎょうぎょう）」がゴールドスポンサーに就任したことをお知らせします。

餃子の24時間セルフ販売所を全国で150店舗展開する「業餃業」は、今回で4回目のスポンサー就任です。また、BreakingDown大会会場において、お客様への餃子や弁当の販売なども行っています。大会では「業餃業」のロゴを競技リングなどに掲出いたします。

業餃業より就任メッセージ

前回大会に続き、BreakingDown15のゴールドスポンサーに就任いたしました。

業餃業は安くて美味しい餃子が買えるセルフ販売所を全国で展開しており、ECの本格展開、他業種との協業モデルの加速など、セルフ販売所の枠を超えた活動を行っております。

また、食を通じて地方地域のコミュニティを活性化し、食品事業の枠を超えた新たな価値を創出することをビジョンに、様々な地域の他業種と連携を深めています。

私たち業餃業は、BreakingDownという熱く真剣なコンテンツのビジョンに心から賛同するとともに、我々も選手たちから勇気をもらい、これからも事業に邁進してまいります。

業餃業について

株式会社バントウが運営する「業餃業（ぎょうぎょうぎょう）」は、大手外食店舗でも使われているプロ仕様の業務用餃子を、業界 No.1 の価格で一般家庭にお届けするというスローガンのもと、全国様々なエリアの 150 店舗で設置、展開している 24 時間セルフ販売所です。

餃子、韓国料理、カレー、スイーツ、その他有名食品メーカーの惣菜など冷凍食品を会員登録制の特価でご提供しており、コインランドリーやガソリンスタンド等他業種とのコラボ出店も多数実施しています。美味しい餃子をより多くの食卓に届けることで、子供たちの笑顔と持続可能な社会の実現に、また社会奉仕と食品ロスの削減にも積極的に取り組んでまいります。

公式サイト：https://gyogyogyo.store/

■SILK THE RICH presents BreakingDown15大会概要

日時 ： 2025年3月2日（日）13:30開場／15:00開始

会場 ：プリズムホール（東京ドームシティ内）

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：SILK THE RICH

公式サイト：https://x.gd/YasJk

■チケット販売概要

会場観戦チケット

オフィシャル販売期間：販売中～公演日まで

販売場所 ：アプリ先行販売／https://breakingdownlive.page.link/dl21

オフィシャル販売／https://x.gd/YasJk

料金（税込）：SVIP席（最前列）：\550,000／\495,000

VVIP席 2列目～3列目：\220,000／\198,000

VIP席：\110,000／\99,000

SS席（花道）：\66,000／\59,400

S席：\48,000／\43,200

A席：\33,000／\29,700

B席：\25,000／\22,500

C席：\18,000／\16,200

※（左）一般販売価格／（右）アプリ割価格

＜チケット特典＞

・ドリンクサーブ利用権※1

・次回オーディション スタジオ観覧権※1

・大会当日のバックヤードツアー参加権 ※1

・前日記者会見参加権 ※1

・大会終了後にケージ内で写真撮影 ※2

・大会終了後、審査員席or花道で写真撮影 ※3

・BreakingDown15 特製ステッカー

・BreakingDown特製トレーディングカード

・BreakingDown 応援用ハリセン

※1：SVIP席のチケットの特典

※2：SVIP席・VVIP席のチケットの特典

※3：SVIP席・VIP席チケットの特典

オンライン観戦（PPV）チケット

販売l期間：販売中～3月9日(日)14:00まで

販売場所：https://x.gd/YasJk

料金（税込）: 3,300円／前売り

3,800円／当日

■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数340万人超え(2024年10月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト ：https://breakingdown.jp/

公式X ：https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown

■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード

AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown