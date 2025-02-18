土屋姉妹出演の新CM、YouTube再生回数2,000万回突破！

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のApaman Network株式会社（東京都千代田区・APAMAN株式会社の連結子会社 代表取締役社長 山崎戒)は、2024年11月20日(水) から公式YouTubeチャンネルにて土屋炎伽さんと土屋太鳳さん姉妹を起用した「店舗数No.1！物件数たくさん！」篇のCMを配信しております。この度、配信から約2か月が経過し、本CM動画の再生回数が2,000万回を突破したことをお知らせいたします。

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

CM詳細

第一弾

タイトル：店舗数No.1！物件数たくさん！篇

出演者：土屋太鳳、土屋炎伽

放送開始：2024年11月20日（水）～2025年2月28日（金）

URL：https://www.youtube.com/watch?v=iOT7wWmdBmI

ストーリー

春の引越しシーズンに向けアパマンショップの強みをPR。観衆とともに盛り上がる土屋姉妹のやわらかい表現や可憐で清楚な演出で親しみやすさを引き立て、アパマンショップに行きたくなるようなストーリーとなっています。

■公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/60_1_670a74832d13e57d6ed0338e6c6d80e2.jpg ]

【Apaman Network株式会社】

Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel ：0570-058-889 Mail ：pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら ：https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/