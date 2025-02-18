懺悔室に訪れる人の心の闇と光。現代の社会病理をえぐる！秘密告白“人怖”ホラー！コミック『黒懺悔』（洋介犬 著）２月１８日発売！
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）はコミックス『黒懺悔』（洋介犬 著）を2025年2月18日(火)より全国の書店、オンライン書店等で発売いたします。
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就活50連敗するも、社会をナメた女子大生・聴村りすんが始めたのは、一懺悔一万円のインチキ懺悔室…！
愛するがゆえに妻をバラバラにした夫。推しへの中傷者を殺害したファン。
“優しすぎた男”の我慢の爆発。貧しき男の愛猫のための崖っぷちの決断…。
常軌を逸した秘密を持った迷える子羊達が、今日も懺悔室で罪を吐き出す??。
稀代のストーリーテラー・洋介犬がおくる秘密告白“人怖”ホラー！！
“懺悔室”始めました。
まさかの大繁盛！
愛するがゆえに妻をバラバラにした夫
推しへの中傷者を殺害したファン
第１話試し読み(http://goraku.nihonbungeisha.co.jp/ebook/kurozange_egg_01/#target/page_no=1)
黒懺悔
（単行本(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b657986.html)）（電子書籍(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b658005.html)）
著者：洋介犬 著
出版年月日：2025/02/18
ISBN：9784537149661
判型：B6
定価：814円（税込）
洋介犬 おすすめのコミック
『ジゴサタ～地獄の沙汰もお前しだい』全４巻
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殺害され、あの世に逝った少女に課せられた「仕事」――。
それは、罪深き亡者たちが堕とされる地獄で、彼らを罰する“刑吏”になることだった。
殺人、煽り運転や万引き犯、現代に蔓延する犯罪者の地獄での末路を見よ。介護殺人を犯した者やイジメによる自殺者への地獄の「救い」に涙せよ。
罪を起こしうる全ての現代人に贈る因果応報ホラー、新説“地獄”譚、ここに開幕!!
『カミ憑き我慢を決壊す』
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いじめを苦に自ら命を絶った少女・ゼイカ。彼女は死に行く中で‶人に取り憑き我慢を解放する存在となる”ことを決意し、死後、人の我慢を破壊する怪異と化したーー。
パワハラ、誹謗中傷、毒親。身の回りの抑圧への我慢。そして、言えなかった優しい言葉。
抱えた人の想いを糧に、怪異・ゼイカの我慢が爆発する！！
ストーリーテラー・洋介犬がおくる、新感覚報復ホラー！！！
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