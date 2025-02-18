懺悔室に訪れる人の心の闇と光。現代の社会病理をえぐる！秘密告白“人怖”ホラー！コミック『黒懺悔』（洋介犬 著）２月１８日発売！

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）はコミックス『黒懺悔』（洋介犬 著）を2025年2月18日(火)より全国の書店、オンライン書店等で発売いたします。

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就活50連敗するも、社会をナメた女子大生・聴村りすんが始めたのは、一懺悔一万円のインチキ懺悔室…！



愛するがゆえに妻をバラバラにした夫。推しへの中傷者を殺害したファン。

“優しすぎた男”の我慢の爆発。貧しき男の愛猫のための崖っぷちの決断…。

常軌を逸した秘密を持った迷える子羊達が、今日も懺悔室で罪を吐き出す??。





現代人が抱える黒い秘密とその結末に恐怖と涙を。稀代のストーリーテラー・洋介犬がおくる秘密告白“人怖”ホラー！！“懺悔室”始めました。まさかの大繁盛！愛するがゆえに妻をバラバラにした夫推しへの中傷者を殺害したファン

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黒懺悔

（単行本(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b657986.html)）（電子書籍(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b658005.html)）

著者：洋介犬 著

出版年月日：2025/02/18

ISBN：9784537149661

判型：B6

定価：814円（税込）

洋介犬 おすすめのコミック

『ジゴサタ～地獄の沙汰もお前しだい』全４巻

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殺害され、あの世に逝った少女に課せられた「仕事」――。

それは、罪深き亡者たちが堕とされる地獄で、彼らを罰する“刑吏”になることだった。

殺人、煽り運転や万引き犯、現代に蔓延する犯罪者の地獄での末路を見よ。介護殺人を犯した者やイジメによる自殺者への地獄の「救い」に涙せよ。

罪を起こしうる全ての現代人に贈る因果応報ホラー、新説“地獄”譚、ここに開幕!!

『カミ憑き我慢を決壊す』

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いじめを苦に自ら命を絶った少女・ゼイカ。彼女は死に行く中で‶人に取り憑き我慢を解放する存在となる”ことを決意し、死後、人の我慢を破壊する怪異と化したーー。

パワハラ、誹謗中傷、毒親。身の回りの抑圧への我慢。そして、言えなかった優しい言葉。

抱えた人の想いを糧に、怪異・ゼイカの我慢が爆発する！！

ストーリーテラー・洋介犬がおくる、新感覚報復ホラー！！！

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日本文芸社について

私たちは『人々の豊かな心と充実した暮らしに資する』コンテンツを創り、出版やデジタル配信を通じて社会に貢献します。

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設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：71名（2024年3月31日現在）

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