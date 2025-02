Amazon Music 、『KYOTO ULTRA EXPRESS　響都超特急 2024』のライブ収録映像を2月25日（火）19:00 よりTwitchにて配信

アマゾンジャパン合同会社

Amazon Musicは、2月25日(火)19 時から、ROTTENGRAFFTY主催の『KYOTO ULTRA EXPRESS 響都超特急 2024』(2024年12月21日、22日に京都パルスプラザにて開催)のライブ収録映像を、TwitchのAmazon Music Japan チャンネルにて配信します。本配信では、ROTTENGRAFFTYが本フェスに出演したアーティストのライブ映像に加え、10-FEET、綾小路翔(氣志團)、北島康雄(四星球)をゲストに迎え、2日間のライブ映像を観ながらその魅力を振り返ります。

Amazon Music JapanチャンネルURL: https://www.twitch.tv/amazonmusicjp

また、本配信を記念して、出演アーティストの楽曲をフィーチャーしたプレイリスト「KYOTO ULTRA EXPRESS響都超特急 2024」をAmazon Musicにて配信中です。さらに、2月25日(火)より、ライブで演奏された楽曲で構成されたプレイリスト「Twitch Amazon Music JP Channel ON AIR SONGS 響都超特急 2024」の配信も予定しています。

さらに、フェス会場限定で販売された「響都超特急2024キツネTシャツ」がAmazon限定オリジナルバージョンとして復刻し、Amazon Merch on Demandで2月18日(火)から販売します。

【Amazon Music: KYOTO ULTRA EXPRESS 2024番組概要】

“ライブハウス最強バンド”を公言するROTTENGRAFFTYが主催する「響都超特急」。結成25周年を迎えた彼らが、28組のアーティストや2.3万人の観客と共に作り上げた熱狂の2日間を、ROTTENGRAFFTYメンバーとゲストアーティストがライブ映像を観ながら振り返ります。ロットンは「見たことのない景色」に辿り着けたのか――生トークとともに、その答えを確かめていきます。

・ 配信日時:2月25日(火)19時 ~

・ 番組出演者

- ROTTENGRAFFTY

- TAKUMA、NAOKI、KOUICHI (10‐FEET)

- 綾小路翔(気志團)

- 北島康雄(四星球)

- MC:やべきょうすけ

・ 配信予定アーティスト(五十音順):04 Limited Sazabys / 10-FEET / BALZAC / coldrain / Crossfaith / Dizzy Sunfist / Dragon Ash / dustbox / ENTH / FOMARE / GOOD4NOTHING / HEY-SMITH / Jin Dogg / MAN WITH A MISSION / ROTTENGRAFFTY / ROWHOO / SHADOWS / SHANK / SIX LOUNGE / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / The BONEZ / THE GELUGUGU / The Ravens / 氣志團 / 四星球 / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐

※配信予定アーティストは予告なく変更となる場合がございます。

【プレイリスト概要】

「KYOTO ULTRA EXPRESS響都超特急 2024」出演者の楽曲で構成されたプレイリストを公開中です。

・ プレイリストURL: https://music.amazon.co.jp/playlists/B0DVKLWJF3

2月25日(火)より、ライブ楽曲で構成された『Twitch Amazon Music JP Channel ON AIR SONGS 響都超特急 2024』を公開予定です。

・ プレイリストURL: https://music.amazon.co.jp/playlists/B0DVSS2VTZ

※これらのプレイリストは、Amazonアカウントをお持ちのお客様であればお楽しみいただけますが、ボイスライナー、及びオンデマンド再生をお楽しみいただくには、Amazon Music Unlimitedへのご登録が必要となります。

【オリジナルデザインTシャツ概要】

フェス期間中に会場限定で販売された「響都超特急2024キツネTシャツ」を、2月18日(火)よりAmazon Merch on Demandで販売します。

- 響都超特急2024キツネ(パープル) Tシャツ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DX1ZHXFV- 響都超特急2024キツネ(ホワイト) Tシャツ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DX1ZMHW6

※Amazon Merch on Demandとは、ブランドや作品の製作者となるクリエイターがオリジナルの作品を登録し、Amazon がお客様の注文を受けてから、その作品をTシャツなどの商品上にプリントしてお客様にお届けするオンデマンド・プリントサービスです。

Artist Profile

ROTTENGRAFFTY

1999年に響く都・京都にて結成。

2017/10/4にはNew Single「70cm四方の窓辺」をリリース! リードトラック「70cm四方の窓辺」がドラゴンボール超 エンディングテーマ曲に決定!2018/2/28に発売した6th Album”PLAY”はオリコンウィークリー9位!

47都道府県ツアーのファイナル公演はキャリア初となる日本武道館にてワンマン公演を開催!

2019/12/18発売Single"ハレルヤ"はオリコンウィークリー9位!2019年は20周年を迎え、20th Anniversary Beginning of the Story Tourを開催!FINAL公演を世界遺産「東寺」にて開催し、大盛況を収めた。

毎年1日15000人を動員する冬の風物詩“ポルノ超特急”は2020年は開催を見送ったが、12/16に初となる配信限定Single”永遠と影”(読み:とわとかげ)をリリース!今年2021年は初のアコースティック作品4th Mini Album”Goodbye to Romance”をリリースし、Tour FINALはBillboard Live OSAKAにて2Days満員御礼。

2022年10月には4年振りとなる7th Full Album”HELLO”をリリース!そして京都の冬の風物詩となる”ポルノ超特急2022”も2Days満員御礼!!Gt/ProgrammingのKAZUOMIが体調不良により、LIVE活動のみ休養し、サポートメンバーとしてメンバーの旧友MASAHIKOが加入。

2023年には”ポルノ超特急”から名称変更し“響都超特急”として全国9箇所、そして同年12月には京都パルスプラザにて2days開催。約1年半サポートメンバーとして務めたGt,MASAHIKOを6人目のメンバーとして正式に発表。

2024年は結成25周年を迎え、全国42箇所のAnniversary Tour、そして10/6にはキャリア最大規模”響都グラフティー“と称したワンマンライブ(会場:京都パルスプラザ)を開催。

25周年最後の締めくくり”響都超特急2024”は2days開催。(2days/23000人動員)

ROTTENGRAFFTYしか形に出来ない轟音と静寂、ラウドとメロウ、デジタルとアナログ、相対が共鳴する独才不覇のSYNCHRO SOUNDは勢い止まらず響き続ける!

Twitchについて

Twitchは、インタラクティブなライブ配信サービスを提供する配信コミュニティサイトです。数百万人の交流から生まれるユニークでライブな体験によって、グローバルなコミュニティを形成しています。2011年に設立されたTwitchですが、カジュアルゲームや世界レベルのesportsだけでなく、アニメ、音楽、アートなどあらゆるジャンルのコンテンツも視聴いただけます。また毎年、Twitch最大のコミュニティイベントであるTwitchConを開催しており、同イベントでは数万人のユーザーが一堂に会して、興味や情熱を共有し合い、交流を深めています。

Twitchに関する最新情報は公式サイト(https://www.twitch.tv/)、X(https://twitter.com/TwitchJP)、ブログ(https://blog.twitch.tv/ja-jp/)をご覧ください。

Amazon Musicについて

Amazon Music は、音楽、ポッドキャスト、カルチャーを通じてファン、アーティスト、クリエイターをつなぐ、没入型オーディオエンターテインメントサービスです。Amazon Musicは、キュレーションされ、パーソナライズされたプレイリストや、アーティストのライブ配信、Amazon独占配信のポッドキャストなど、ファンが愛するものをより身近に感じられるようなコンテンツが満載です。プライム会員は、1億曲以上の楽曲のシャッフル再生ほか、自由に曲を選んで再生できる厳選プレイリストや人気のポッドキャストをお楽しみいただけます。Amazon Music Unlimitedに会員登録すると、1億曲以上をHDで、さらにUltra HDと空間オーディオもご利用いただけます。Amazon Musicは、無料でダウンロードできるAmazon Musicアプリ、もしくは、Alexa搭載デバイスなど対応するデバイスをご用意いただければ、どなたでもお楽しみいただけます。詳しくは、www.amazonmusic.com(http://www.amazonmusic.com/) をご覧ください。