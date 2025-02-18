＜無料公開＞お役立ち資料【完全版】イベント運営チェックリスト | セミナーインフォ
金融機関向けプロモーションサービスを提供する株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、当社サービスサイト内にて、イベント運営に関するホワイトペーパーを公開いたしました。
ぜひご覧ください。
ホワイトペーパーを読む :
https://service.seminar-info.jp/whitepaper-all/eventmanagement-checklist?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=wp0218
イベントを成功に導くための運営チェックリストをご用意いたしました。
準備段階から開催後まで網羅した詳細なチェックポイントで、抜け漏れやミスを最小限に抑え、スムーズな運営を実現します。
イベントの目的・目標設定から、当日のタイムスケジュール、事後処理まで、このホワイトペーパーでイベント運営を完璧にマスターしましょう。
【目次】
チェックリスト作成のメリット
＜事前準備編＞イベント運営チェックポイント
（１）イベント開催から半年～3ヶ月前 ポイント12選
（２）イベント開催から3ヶ月～1ヶ月前 ポイント9選
（３）イベント開催から1ヶ月前～開催前日 ポイント8選
＜イベント当日編＞運営チェックポイント
＜イベント終了後＞運営チェックポイント
ぜひ本レポートをイベント開催にあたりご覧いただき、お役立てください。
ホワイトペーパーを読む :
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今後も「金融機関へのプロモーション」に関するポイントやお役立ち情報を発信いたします。
ホワイトペーパー一覧 :
https://service.seminar-info.jp/whitepaper-all
■セミナーインフォのサービスについて
当社では、協賛型イベントやプライベートイベントの開催、ラウンドテーブル、集客サポート、メディアでの広告出稿など、金融機関に向けたプロモーション活動をサポートするサービスを提供しております。
サービスサイト内で詳しく説明しておりますので、ぜひご覧ください。
[セミナーインフォ サービス一覧]
・協賛型イベントへのご出展
・プライベートイベントの開催
・ラウンドテーブルの開催
・広告メール配信
・集客サポート
・リードジェネレーション
・講師派遣サービス
・メディアでの広告出稿
・金融機関向けサーベイ
・ルームレンタル
プロモーションサービス一覧 :
https://service.seminar-info.jp/promotionservices?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr
■株式会社セミナーインフォについて
【会社概要】
社名：株式会社セミナーインフォ
本社所在地：東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F・5F
代表取締役：小西 亘
事業内容：セミナー事業、
顧客獲得代理事業（フォーラム/プライベートイベント）、
メディア事業（Webメディア「The Finance」）
設立： 2005年8月1日 （創業1999年1月）
HP：https://www.seminar-info.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ セールスグループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp