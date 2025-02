日々の生活から地球と人にやさしい社会を考える「SDGsライフスタイル展」開催レポート

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」(所在地:東京都渋谷区、主催:嶋村吉洋、総合プロデューサー:住谷知厚)は、そごう横浜店にて日々の生活から地球と人にやさしい社会を考える「SDGsライフスタイル展」を2025年1月21日(火)~2月3日(月)で開催しました。

SDGsライフスタイル展inそごう横浜店



■SDGsライフスタイル展について

当イベントは、地球に・生命に優しい暮らしを実現するために、日々の暮らし方を見つめるきっかけになるプロダクトとの出会いの場を提供するPOPUPイベントです。2022年に東武池袋本店様で開催してから、首都圏の百貨店を中心に、SDGsのゴール達成のために、サステナブルファッション、エシカルコスメ、ヴィーガンフードなどの商品を通じて、日常生活から地球に優しく、人にも優しい社会を作る機会になるようにと開催しています。

■開催レポート

第6回目となる今回は、初の神奈川県(横浜)での開催となりました。SDGsとウェルビーイングをテーマに、アップサイクルのプロダクトや、ヴィーガンのお菓子、オーガニック化粧品等を取り扱う17社が出店しました。海が近い横浜にちなんで、海洋プラスチック問題を考えるワークショップも開催。出店社は、全てワクセルのコラボレーターで、コラボレートを通してワクワクを届けるワクセルのビジョンも体現しています。

伝右衛門製作所sobolon

GROWNIQUE(グロウニーク)snaq.me stand



■ライフスタイル展出展企業一覧

RINKA

天然成分100%で、配合植物はすべてオーガニック・自然栽培・自生の原料を使用し、肌にも地球にも優しいオーガニックスキンケアです。 植物療法士の代表と農学博士が配合成分を調合しており、植物の力を最大限に活かしています。石油・化学合成成分は一切不使用、アルコールフリー、グリセリンフリーで、敏感肌の方も安心してお使いいただけます。 RINKAは、肌本来の力を引き出して自信に満ちた素肌へ導きます。

メルシー

日本製フットケア機器「エスコート・H 」のご紹介です。足のむくみだけでなく、冷え性・肩こり・腰痛・ひざ痛・運動不足解消など、全身のケアにご使用いただけます。 美容と健康を大切にされている多くの方にお勧めします。

エコベール

~植物の力で、人と地球にやさしい暮らしへ~1979年、自然を愛するベルギーの科学者たちが、洗剤の成分による河川や水中生物への悪影響を危惧し、世界初のリン酸塩を含まない洗剤を開発、【エコベール】が誕生しました。 そして現在まで、環境や原材料、機能性やデザインを考え、数々の自然由来の洗剤をお届けしております。 洗浄力がしっかりした洗剤を作りながら、人と地球にやさしいことを続けることこそがエコベールの使命なのです。

BIO FOR THE EARTH

モノを大切にする、地球を大切にする目にするたびにわくわくする、心地よさを追求する、人生を豊かにする。環境への配慮と使う人の心地よさを両立したい。 そんな想いで立ち上がった「BIO FOR THE EARTH」は、Bioworksが開発したサトウキビ由来の新素材「PlaX」を使い、 スタイリスト小山田早織さん監修のデザインを今治の老舗タオルメーカー「藤高」で丁寧に作りあげた、日常生活やギフトにぴったりのタオルやブランケットを展開します。

Heinde & Verre by Chocolate Oranda

「人生にはもっと美味しいチョコレートが必要だ」

オランダの『ハインデ&ヴェレ』の2人の職人がカカオの選定から製造を手掛ける、 比類のないビーン・トゥー・バーチョコレートをお届けします。 希少な有機ファインフレーバーカカオの可能性を最大限に引き出すと同時に、 その豊かな自然な味を表現するため、選び抜いたオランダ産の原材料を組み合わせ、 伝統的なスローフードの技術を使用しています。 アレルギーや食事制限のある方も食べられるようなボーダレスのチョコレート。 奥深いカカオの味を愉しむためのフレーバーから、ハインデ&ヴェレならではのお茶目なフレーバーまで、沢山の種類を揃えています。 オルタナ編集部が選んだエシカルチョコ10選のトップにも取り上げて頂いた、美味しくて更に環境や社会への配慮したチョコレート、ギフトとしてもおすすめです。



AWA Olfactory Co.

世界を旅し、その国独自の、古い智慧や自然療法に触れてきたディレクターNIKIのセルフケアブランド。 彼女の審美眼により選りすぐられた素材は、故郷の広島、志和の自生の植物や農園の恵に加え、これまでの旅で培った独自のルートのもの。 土を自ら触り、植物と対話するように暮らす中で生まれるオリジナルのレシピのプロダクトは優しく深く、本来の心と体のリズムを揺り動かします。100% EARTH CRAFT for every day life.

RYOKUSUIEN

私達は、本業植木屋「緑酔園(りょくすいえん)」だからこそ手に入る草木や知識を活かした廃材アップサイクルアイテムを生み出しています。 ブランドコンセプトは「めぐり・めぐる」。 捨てられるはずだった草木に新しい価値を生み出して生まれ変わらせる。 花言葉のように木が持つ「木言葉」をアイテムに添えて、贈る人から贈られる人へ想いがめぐっていく。 RYOKUSUIENのアイテムを使う事で、日々の生活や心が素敵にめぐっていく事を願っています。

GROWNIQUE(グロウニーク)

GROWNIQUEはお子さまの健やかな成長をサポートするヘルスケアブランドです。 “運動×栄養×睡眠で、子どもの可能性を最大限に引き出す”をコンセプトに、専門家による知見と科学的なアプローチで「とりあえず」ではなく「本当に良いもの」を展開します。 1日スプーン1杯で成長期をサポートする日本初(※原料会社調べ)ぐんぐんスイッチ配合粉末栄養補助食品grow、 国産オーガニックの紫外線&アウトドア対策スプレーplay、お子さまだけでなくご家族全員でお使いいただける2アイテムをご紹介します。

sobolon

sobolonでは、海に流れ着いた海洋プラスチックを回収し、 それらを素材としたハンドメイドアクセサリーを制作・販売しております。溶かしたり、色付けなどは一切せず、海洋プラスチックそのものの質感や色味など 個性を活かしてデザインへと昇華させます。

海ではぼろぼろだった海洋プラスチックがときめきいっぱいの可愛いジュエリーに。手に取ってくださった皆さまの、小さな癒しとなれたら幸せです。合言葉は「"可愛い"で地球を守る」

snaq.me stand

ご褒美マルシェおやつを手がける『snaq.me (スナックミー)』は、誰もが子どものころに待ちわびていた、 宝物のような「おやつの時間」を大切にしています。ワクワクして、ほんの少し刺激的で…そんなときめく瞬間を大人になっても思い出せる、 心とからだを幸せで満たすナチュラルおやつの数々。自分へのご褒美に、大切なひとへの贈りものに、ぜひスナックミーのやさしいおやつをお楽しみください。 スーパーフードやフルーツたっぷりの自家製商品をお持ちします。

Healthy Back Bag / Piccadilly / Solmate Socks

20年以上愛されるロングセラー!環境にも身体にも優しく機能的な海外のソーシャルグッドアイテムをご紹介。 肩への負担を軽減する人間工学デザイン「ヘルシーバックバッグ」(UK)、左右異なるアートのようなデザインが魅力の「ソルメイトソックス」(USA)、 ごみゼロの靴づくりを実現した超快適なヒールブランド「ピカジリー」(ブラジル)

伝右衛門製作所

千葉県ではイノシシやキョンの農作物被害が多く、これまでは駆除からの廃棄がされていました。 伝右衛門製作所は、産業廃棄物となり環境やお金に負担をかけて廃棄していたジビエの革を活かし、革製品として活用することで廃棄ゼロを目指して取り組んでいます。 イノシシの革は、丈夫で水や傷に強く、千葉県でのみ活用されているキョン革は、「革のシルク」と呼ばれるほど柔らかく手触りの良さが圧倒的。 この二つの特徴を活かし、世界に一つだけの革製品を制作しています。

zero chemical organic

ゼロケミカルオーガニックは、100%オーガニック・化学合成成分ゼロのスキンケアブランド。 厳選された小豆、米ぬか、黒糖のみを使用した「うるおう洗顔粉」は、不要な汚れをおとし、洗いあがりはしっとり。 アボカドオイルをメインに7種類の精油をブレンドした「アボカドバター」は、心安らぐ香りと高い美容効果で、しっとりとした肌が1日中続きます。 自然の力を活かしたアイテムで、毎日のスキンケアを楽しんでください。あなたの肌に優しさと潤いを。

たねのしずく研究所

たねのしずく研究所は毎日をアクティブに生きるすべての人のためのシンプルでヘルシーなスキンケアオイルブランドです。 小さなお子様から大人まで敏感な肌の悩みに左右されない毎日を過ごしてほしいという想いから、100%国産・天然「ティーシードオイル」のスキンケアアイテムを開発しています。 無農薬栽培で育った自然豊かでありのまま、大地の力強い香りが漂うオイルは、安心でヘルシー。植物の種子の豊かな栄養素がいきいきと健やかな素肌を育みます。

YELL

We are YELL

YELL for ALL

YELLは品川区五反田にあるセレクトショップです。

オーガニックやサスティナブルアイテムの販売、自然に囲まれたリラックスタイムの提供を通じて、エシカルなライフスタイルをご提案します。

SHIBUYA TSUMUGI

日本の伝統衣装である着物を世界に向けて発信する渋谷のヴィンテージ着物ショップ。振袖から和小物まで幅広く取り扱い、海外のお客様から日本の方まで幅広い客層に支持されています。

使わなくなった着物をアップサイクル製品としてオリジナルでデザインした着物ドレス「しぶやどれーぷ」は、ドレスやコート、ローブなど普段の服と合わせて和モダンなスタイルを楽しめます。

ファッション専門の学生もデザインや制作に参加するなど、年齢や国籍を超えた渋谷ならではの新しさを展開中。

INSHUTI

INSHUTI(インシュティ)とは、ルワンダ語で「ともだち」という意味で、 ルワンダの人々とビジネスパートナーとして「共に生きる」をテーマにフェアトレードを実践しています。

アフリカンプリントの布を使ったプロダクトを通して、現地の方々の雇用を生み出しています。

今後もワクセルはコラボレーターの皆さまと共に、社会課題解決を担うさまざまなプロジェクトを創出して参ります。



■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」とは

ワクセルは、コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュニティです。健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けます。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、下記の取り組みやコンテンツ制作を行っていきます。

・YouTube等での番組配信

・オンライン講演会

・出版プロデュース

・プロジェクト創出

・対談、インタビュー記事制作

