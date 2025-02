J-StarX Local to Global Success Course 2024 Extension Phase通過企業を決定

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)は、独立行政法人日本貿易振興機構(東京都港区、理事長:石黒憲彦、以下「JETRO」)から運営を受託している起業家支援プログラム「J-StarX Local to Global Success Course 2024(以下:JStarX)」における最終フェーズ(Extension Phase)の通過企業を発表いたします。また、JStarXのデモデイを3月3日(月)SHIBUYA QWSにて開催することをお知らせいたします。

世界を舞台に活躍する国内スタートアップおよび起業家の輩出に向け、起業家等の世界各地のスタートアップエコシステムへ派遣する複数のプログラムで構成される「J-StarX」。Plug and Play Japanでは、本プログラムを通して、地方のスタートアップおよび起業を志す方々100名の海外渡航や海外進出を視野に入れた事業展開の支援をおこなってまいりました。

この度、2024年10月から開始された「Preparation Phase」、および2024年11月~2025年1月に実施された「Acceleration Phase」において、実践的なセミナーやワークショップ、メンタリングセッションを経て20名の起業家が「Extension Phase」へと進出いたしました。

プログラムの成果を発表するデモデイでは、Extension Phaseを通過した20名の起業家に英語でのピッチを通して事業や海外進出に対する意気込みを紹介いただきます。また、海外展開に精通する投資家を審査員として招き、フィードバックをすることで、さらなる事業成長の機会を作るとともに、最優秀スタートアップを決定・表彰いたします。

Extension Phase通過者(アルファベット・50音順)

DEMO DAY開催概要

名称:J-starX 「Local to Global Success」コース DEMO DAY

日時:2025年3月3日(月)15:00~18:30(開場14:30)

会場:SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)

住所:東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア(東棟)15階

言語:英語

形式:ハイブリッド形式(オンライン配信あり)

主催:経済産産省/JETRO

運営:Plug and Play Japan

申込:事前申込制(無料)

以下イベントサイトよりお申し込みください。

https://japan.plugandplaytechcenter.com/events/jstarx-demoday/

関連プレスリリース

JETROよりJ-StarX Local to Global Success Program 2024(J-StarX)の運営を受託(2024年11月5日)

https://japan.plugandplaytechcenter.com/press/j-starx/

Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルの日本支社です。

シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上におよぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」「政府・自治体連携によるスタートアップの海外展開支援」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com/

Plug and Play Japan会社概要

名称:Plug and Play Japan株式会社

所在地:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10-8 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者:代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL:http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立年月日:2017年7月14日

*2025年2月よりオフィスを移転いたしました。

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

Plug and Play Japan株式会社

担当:市川はるか

Mail : press-japan@pnptc.com