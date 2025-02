菊芋の甘み、美味しい麦茶「玉三　菊芋麦茶」3月1日発売

川光商事株式会社

緑色のパッケージ「玉三 白玉粉」でお馴染みの川光物産株式会社(本社:東京都日本橋)は、2025年3月1日(土)より、国内産菊芋を使用した「玉三 菊芋麦茶」を発売いたします。

菊芋のやさしい甘みが際立つ美味しい麦茶

【公式ECサイト】玉三オンラインショップ :https://www.kawamitsu.shop/

菊芋は根に水溶性食物繊維「イヌリン」を多く含んでおり、その健康効果から近年スーパーフードとして注目を集めている食材です。そんな菊芋に注目し、手軽に菊芋のイヌリンを摂取できる、毎日美味しく召しあがりいただける麦茶を作りました。

玉三 菊芋麦茶に使用している原料は全て国内産。菊芋は甘みがを引き立てるために香ばしく焙煎した原料を使用し、六条大麦は数種類の大麦を比較した結果、最もまろやかな味わいを持つものを厳選いたしました。また、より美味しく素材そのものの風味を味わっていただけるよう、大麦を通常の麦茶よりも低い温度でじっくり焙煎し、麦の香ばしい香りと菊芋の甘みがより際立つ優しい味わいのある麦茶に仕上げました。

麦茶 従来品菊芋麦茶用 浅煎り焙煎

■菊芋

菊芋はキク科ヒマワリ属の植物でアメリカ合衆国やカナダが原産です。菊に似た黄色い花を

咲かせる事と根に芋(塊茎)ができるため菊芋と名付けられたと言われています。

菊芋にはイヌリンが豊富に含まれており、イヌリンの含有量は15~20%。

大よそごぼうの4~6倍、玉ねぎの3~10倍になります。

※引用:On the Presence of Inulin and Oligofructose as Natural Ingredients in the Western Diet Jan Van Loo et al.Critical Reveiews in Food Science and Nutrtion

■水溶性食物繊維「イヌリン」

「イヌリン」は水溶性食物繊維の一種です。腸内細菌の餌としてプレバイオティクスとしての働きが知られています。甘い味があるのが特徴で機能性食品素材として注目されています。

■菊芋麦茶ティーポット一杯分(300ml(お湯出し))にはイヌリンが600mg含まれています。

■ホットでもアイスでも

季節やシーンを問わず、ホットでもアイスでもオールシーズンで召し上がりいただけます。毎日のお食事のおともや、ほっとひといきつきたいタイミングで美味しい一杯をどうぞ。

開発部コメント

菊芋に含まれるイヌリンとその特徴的な甘みに注目し、毎日飲みたくなるような麦茶を作りました。長年定番商品として麦茶を製造してきましたが、今回はその麦茶の根本的な焙煎方法を一から見直した新しい試みの商品です。ぜひ菊芋と六条大麦の美味しい風味を味わっていただければと思います。

菊芋麦茶概要

内容量 :80g(8g×10袋)

サイズ :225mm × 150mm × 30mm

賞味期限 :12か月

希望小売価格 :オープン価格

発売日 :2025年3月1日

発売地域 :全国

公式オンラインショップ :https://www.kawamitsu.shop/

川光物産株式会社について

「玉三 白玉粉」でお馴染みの川光物産株式会社は前身の川光商店より今日まで約130 年以上、白玉粉・きな粉・片栗粉をメインに和菓子の原材料や様々な製品を製造、販売しております。長年培ってきた製造方法を軸に日々改善を重ね、これからも最新の設備と徹底した品質管理のもと、安全で上質な製品をお届けいたします。

【会社概要】

社名 :川光物産株式会社

本社所在地 :東京都中央区日本橋1-2-17

代表取締役 :川井 光弘

設立 :1942年

事業内容 :白玉粉・きな粉・片栗粉等の製造

HP :https://www.kawamitsu.co.jp/

公式オンラインショップ:https://www.kawamitsu.shop/

公式X :https://x.com/kawamitsubussan

公式Instagram : https://www.instagram.com/kawamitsu_tamasan/