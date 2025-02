大人気ゲーム「マインクラフト」のドリルシリーズに「算数の文章題」を学べる新刊が登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、『学習ドリル マインクラフトで学ぶさんすう文しょうだい 小学1年』、『学習ドリル マインクラフトで学ぶ算数文しょうだい 小学2年』を2025年2月19日(水)に発売しました。

『学習ドリル マインクラフトで学ぶさんすう文しょうだい 小学1年』(左)/『学習ドリル マインクラフトで学ぶ算数文しょうだい 小学2年』(右)

『学習ドリル マインクラフトで学ぶさんすう文しょうだい 小学1年』、『学習ドリル マインクラフトで学ぶ算数文しょうだい 小学2年』は、「マインクラフト」の世界観を楽しみながら算数の文章題を解く力を身につけることができるドリルです。

大人気ゲーム「マインクラフト」に登場するキャラクターたちのイラストが満載で、ゲームの世界観に沿って問題が出題されるため、楽しく解き進めることができます。また、解いたあとに貼れるシールもついています。

「マインクラフト」好きのお子さまが、無理なく算数の文章題に取り組むことができる工夫が施されており、ご自宅での学習にもぴったりのドリルです。

※学習指導要領対応

監修者:園田毅(同志社中学校数学科 数学博物館館長)

問題サンプル:『学習ドリル マインクラフトで学ぶさんすう文しょうだい 小学1年』問題サンプル:『学習ドリル マインクラフトで学ぶさんすう文しょうだい 小学1年』問題サンプル:『学習ドリル マインクラフトで学ぶ算数文しょうだい 小学2年』問題サンプル:『学習ドリル マインクラフトで学ぶ算数文しょうだい 小学2年』

※これらの本はMinecraftの公式製品ではなく、Mojang社より承認されておりません。

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

●書誌情報

『学習ドリル マインクラフトで学ぶさんすう文しょうだい 小学1年』

【書名】『学習ドリル マインクラフトで学ぶさんすう文しょうだい 小学1年』

【発売日】2025年2月19日(水)

【定価】1,188円(本体1,080円+税)

【ISBN】9784046072603

▼詳細・購入はこちら(KADOKAWAオフィシャルサイト)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000426/

『学習ドリル マインクラフトで学ぶ算数文しょうだい 小学2年』

【書名】『学習ドリル マインクラフトで学ぶ算数文しょうだい 小学2年』

【発売日】2025年2月19日(水)

【定価】1,188円(本体1,080円+税)

【ISBN】9784046072610

▼詳細・購入はこちら(KADOKAWAオフィシャルサイト)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000427/

●他にもマイクラで楽しく学べる算数のドリルが発売中!

