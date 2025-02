TOKYO EPIC、Global Stage HollywoodのDouglas Montgomery氏をアドバイザーとして招聘

株式会社TOKYO EPIC

全世界に向けて、新たな原作の概念を作るべくAIを活用したショートアニメのコンテンツ制作とプラットフォーム開発を行う株式会社TOKYO EPIC(本社:東京都港区、代表取締役:和田亮一)は、革新的なコンテンツ戦略とグローバル展開の加速を目指し、ハリウッドで数々の実績を持つDouglas Montgomery氏をアドバイザーとして迎えることとなりました。

今回アドバイザーとして就任するDouglas Montgomery氏は、ワーナー・ブラザーズ に16年間在籍し、主にアメリカ・日本・イギリスでWBの経営陣及び主要パートナーのアナリストとして活動。

その後WBを退任後はハリウッドを中心に国際的なエンターテインメントプロジェクトを手掛け、その戦略的ビジョンと実行力で業界に数々の革新をもたらしてきた第一人者です。

Douglas氏は、多様な文化が交差するグローバル市場において、日本発のコンテンツが持つ可能性を最大限に引き出すための貴重な知見とネットワークを有しており、TOKYO EPICの今後の展開に大いに寄与していただくことを期待しております。

TOKYO EPICは、最新のAI技術とクリエイティブな発想を融合させ、ショートアニメという新たなエンターテインメント体験の創出に挑戦しており、Douglas Montgomery氏の参画により、国内外のパートナーやクリエイターとの連携を一層強化し、グローバル市場における唯一無二のクリエイティブカンパニーになることを目指してまいります。

【Douglas Montgomery氏 コメント】

「The potential for Generative AI and anime is incredible. The previous decade of entertainment was dominated by distribution and platforms. The next decade will be dominated by creators. Gen AI will provide the tools that will augment and streamline human creativity, enabling a whole new generation of creation. 」

日本語訳:

「生成AIとアニメの可能性は驚くほど大きいです。これまでの10年はエンターテインメントの流通やプラットフォームが主導してきましたが、これからの10年はクリエイターたちが主役となるでしょう。生成AIは人間の創造性を拡張し、効率化するツールを提供し、新たな世代のクリエイションを可能にするでしょう。」



【Douglas Montgomery氏 プロフィール】

Douglas Montgomery 氏は、エンターテインメントおよび小売業界で20年以上の経験を持つベテランリサーチャー・アナリスト。

16年間、ワーナー・ブラザースに在籍し、3カ国(アメリカ、日本、イギリス)でWBの経営陣および主要小売パートナーのアナリストとして活動を行う。

2021年、「GLOBAL CONNECTS MEDIA」を設立、CEOに着任し戦略的な洞察とリサーチを通じて、クライアントが世界のエンターテインメントおよび小売市場にアクセスすることを支援。

また、ロサンゼルスで国際的な映画祭である「GLOBAL STAGE HOLLYWOOD(https://www.globalstagehollywood.com/)」フィルムフェスティバルを主催する。

2023年、東京でのアカデミー賞公認のショートショートフィルムフェスティバルの審査員を務め、「ネクスト・コリア:ソウル」カンファレンスで基調講演を行う。

2024年はラスベガスで開催された世界最大の放送機器展示会「全米放送事業者協会」でのパネル司会2件と、京都でのヒストリカ・フィルムフェスティバルへの参画なども行う。

これまでに大手スタジオとの共同プロジェクトや多国籍なIP展開において、戦略策定から実行までをリードし、グローバル市場における成功事例を多数構築。

異なる文化や市場の融合を通じて、エンターテインメントの新たな可能性を探求し続けている。



【株式会社TOKYO EPIC 代表取締役 和田亮一 コメント】

「この度、Douglas Montgomery氏の豊富な国際経験と卓越した戦略眼を当社にお迎えできることを大変嬉しく思います。

Douglas氏のアドバイスは、TOKYO EPICがグローバル市場で更なる飛躍を遂げるための重要な原動力となると確信しております。今後も、国内外の素晴らしいパートナーやクリエイターと連携し、革新的なエンターテインメント体験を作り上げていきます。」

【株式会社TOKYO EPICについて】

株式会社TOKYO EPICは、最先端のデジタル技術とクリエイティブな発想を駆使し、革新的なエンターテインメント体験の提供を目指す企業です。

日本発のコンテンツを世界へと発信し、グローバル市場における新たな価値創造に挑戦することで、国内外のクリエイター・ブランドとの協業を通じた持続可能な成長を実現しています。

現在は生成AIを活用したショートアニメプロジェクト PocketANIMEのコンテンツ開発をおこなっており、2025年5月にフランスでのローンチが控えている。

現在、PocketANIME ショートアニメコンテスト(https://www.tokyo-epic.com/pocketanime-competition)を開催中。



本社所在地:東京都港区

代表取締役:和田亮一

https://www.tokyo-epic.com/