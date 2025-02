WordPressサイトのセキュリティホールを自動検出し、脆弱性には修正パッチを適用する管理ツール「 WP Guardian 」提供開始

株式会社シーズWordPressサイトの効果的なセキュリティを実現するPleskアドオン「WP Guardian (WPガーディアン)」

株式会社シーズ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:雫石和秀)が運営するシーズホスティングサービスにて、Pleskアドオン「WP Guardian」をサーバーオプションとしてご利用いただけます。

簡単に脆弱性対策が行えるWordPressセキュリティツール

「WP Guardian」は、お客様のWordPressサイトを常に安全に保つために設計されたサーバーレベルのセキュリティソリューションです。ウェブサイトを定期的にスキャンし、サイトのコードを変更することなく脆弱性を自動的に検出します。またWordPressのダッシュボードからWordPressのバージョンなどを直接アップデートするよりも、管理や確認作業の工数を大幅に軽減することが可能です。

[ WP Guardianの特長 ]

「WP Guardian」はPleskのWordPress管理ツール「WP Toolkit」に機能を追加するだけで、サイトのセキュリティ状態を可視化し、セキュリティホールを自動検出します。

既知の問題が検出されると「Patchstack」から提供される仮想パッチにより、特別な保護ルールが自動的にダウンロードされ、サイトのコードを変更することなく脆弱性をブロックします。

※「Plesk」はWebブラウザから、コマンドライン操作不要でサーバーの設定・管理が行えるツールです。

※「Plesk」並びに「WP Toolkit」「WP Guardian」は、WebProsが提供するサービスです。

※「WP Guardian」の仮想パッチは「Patchstack」より提供されます。

[ WP Guardianの主な機能 ]

◆ 脆弱性保護 (仮想パッチ)

WordPressウェブサイトを定期的にスキャンし、WordPress本体、プラグイン、テーマの脆弱性を自動的に検出します。適切な修正プログラムが公開されるまでの間は「仮想パッチ(非侵入型仮想パッチ)」を適用し、悪意あるリクエストをブロックすることで、サイトの安全性を確保します。

これらのパッチは、公式の修正プログラムがリリースされると、自動的に適用が解除されます。

◆ Smart Update (スマートアップデート)

WordPressのアップデート適用後の状態を自動でチェックし、アップデートによるサイトへの影響を事前に確認した上で、バージョンアップを実行できます。

◆ Smart PHP Update (スマートPHPアップデート)

WordPressの本番サイトを複製し、異なるPHPバージョンでの動作テストを自動で実施。PHPバージョン切り替え時に発生する問題を事前に検出できます。

※「Smart Update」「Smart PHP Update」は、すべてのバージョンで使用できるわけではありません。

「WP Guardian」詳細はこちら

https://www.seeds.ne.jp/option/wp-guardian.html

― すでにPleskをご利用の方も、新規で導入を検討される方にもおすすめ

「 WP Guardian 」はすでにPleskでサイトを管理されている方だけでなく、WordPressの管理を簡単で安全に行いたい方におすすめのサービスです。

Pleskに標準搭載されている「WP Toolkit」に機能を追加するだけで、複数あるWordPressサイトの管理を専用のコントロールパネルから一括管理でき、心配されるセキュリティ対策に対応します。

― Wordpressのセキュリティ対策を考えたサーバープランを提供

シーズホスティングサービスでは、WordPressの脆弱性やサイト改ざん対策が行えるWordPress専用のサーバープランを提供しています。

WordPressやサーバーのセキュリティにお悩みがあるなら、シーズホスティングサービスまでお問い合わせください。オンラインで無料相談を行い、要望に合った提案をいたします。

WPセキュリティサーバー - 運用保守つきWordPress専用サーバー -

https://www.seeds.ne.jp/lp/wp_security/

シーズホスティングサービス お問い合わせ :https://www.seeds.ne.jp/form/contact/form.htmlシーズホスティングサービスお問合せフォームに遷移します

― WP Guardian 提供元 WebPros様からのコメント ―

シーズホスティングサービスとのパートナーシップにより、WordPressの革新的な仮想パッチサービス『WP Guardian』をお客様に提供できることを大変嬉しく思います。

シーズホスティングサービスによるWP Guardianの提供開始は、同社のサーバー管理技術と知識、当社のWordPress管理における強みを組み合わせた素晴らしいサービスです。

今後もホスティングサービスのより良い未来を共に創り出していきたいと考えています。

― WebPros, Vice President, International, Haydn Simpson.

"We are very pleased to be able to offer our innovative virtual patching service for WordPress 'WP Guardian' to our customers through our partnership with Seeds Hosting Service. The launch of WP Guardian by Seeds Hosting Service is a wonderful service that combines their server management technology and knowledge with our strengths in WordPress management. We look forward to continuing to create a better future for hosting services together."

- Haydn Simpson, Vice President, International, WebPros.

シーズホスティングサービス

法人向けホスティングサービス運用実績26年

公式 https://www.seeds.ne.jp/

