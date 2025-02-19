2ショットポラロイド写真撮影権や限定グッズが当たる！ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」にてオク・テギョンのイベント開催記念くじの販売がスタート！
オク・テギョン「2025 OK TAECYEON EVENT ～SweeTY～」開催記念くじ
ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、
2025年2月19日（水）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」
（https://pickzy.pia.jp/）にて、3月8日（土）横浜BUNTAIで開催されるオク・テギョン「2025 OK
TAECYEON EVENT~ SweeTY ~」の開催記念くじの販売を開始いたしました。
「Pickzy」はぴあ株式会社が2023年12月に立ち上げた、PCやスマートフォンでくじを引くことができ、はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入るオンラインのくじサービスです。
【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】
インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。
オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー）
URL：https://pickzy.pia.jp/
購入回数：1回／10回から選択可能
決済方法：クレジットカード、キャリア決済
※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）
【オク・テギョン「2025 OK TAECYEON EVENT ~ SweeTY ~」開催記念くじ】
イベント当日にオク・テギョンと2ショットポラロイドが撮れる撮影権や、サイン入りポラロイド写真、このために作成したオリジナル缶マグネットなど、様々な賞品をご用意しております。
オク・テギョン「2025 OK TAECYEON EVENT ~ SweeTY ~」開催記念くじ
※このくじはどなたでもご参加いただけます。
※A賞は、3月8日(土)開催「2025 OK TAECYEON EVENT ~ SweeTY ~」の会場にて撮影を行います。
販売期間：2025年2月19日（水）18:00～2025年2月27日（木）23:59
販売価格：700円(税込)/1回7000円(税込)/10回
販売ページ： https://pickzy.pia.jp/kujis/31
賞品：
＜A賞＞オク・テギョンと2ショットポラロイド写真撮影権
＜B賞＞サイン入りポラロイド写真
＜C賞＞オリジナル缶マグネット全10種類
＜D賞＞イベント生写真全20種類
＜E賞＞オリジナル画像全20種類
※各賞全種のうち、いずれか1つが必ず当たります。
【オク・テギョン「2025 OK TAECYEON EVENT ~ SweeTY ~」】
オク・テギョン
■公演日時
2025年3月8日(土)
1st：開場 12:00／開演 13:00
2nd：開場 17:00／開演 18:00
■会場
横浜BUNTAI
■料金
13,500円(税込・全席指定)
※5歳以上有料／4歳以下は入場不可
▼チケットはこちら
https://w.pia.jp/t/taecyeon2025/