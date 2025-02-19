第3弾出演者発表！全国のアイドル67組が北陸に集結「かがやきフェス Spring 2025」TIGETにてチケット独占販売中
「かがやきフェス Spring 2025」が2025年4月19日（土）、20日(日）に金沢のライブハウス4会場にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて独占販売中です。
※REDSUN 19日のみ
2025年4月19日（土）、20日(日）に石川県金沢市にて『かがやきフェス Spring 2025』が開催されます。
第3弾発表では、新たに12組が追加に。
『かがやきフェス Spring 2025』のチケットは現在、TIGETにて独占販売中です。
■「かがやきフェス Spring 2025」
●開催概要
開催日：2025年4月19日（土）
会場：Eight Hall /DOUBLE / 金沢GOLD CREEK / REDSUN(※19日のみ)
時間：開場 10:30/開演 11:00
●会場アクセス
Eight Hall：石川県金沢市片町1-6-10ブラザービル 2F
DOUBLE：石川県金沢市片町2-8-3 香ビル1F
金沢GOLD CREEK：石川県金沢市片町2-13-11ミリオンビルB1F
REDSUN：石川県金沢市片町1丁目3-9 ※19日のみ
金沢gateBlack：石川県金沢市下柿木畠６ ゲートブラックカフェ B1 ※20日のみ
●チケット情報
▼1日券
料金：\5,500円（税込）
販売期間：販売中～各日前日23:59まで
▼2日通し券
料金：\10,000円（税込）
販売期間：販売中～2025年4月18日(金)23:59まで
チケット販売ページ：https://tiget.net/events/371399
●出演者
▼第3弾出演アーティスト
unSea/衛星とカラテア/美味しい曖昧/神薙ラビッツ/Qu(ハート)Aly/Quubi/さくらいと/東京CuteCute/NEO BREAK/ボクセカ/マジカル・パンチライン/YUMEADO CiTRON
▼第2弾出演アーティスト
iiiidolll/I MY ME MINE/I’mew（あいみゅう)/IMZip/雨のち、ハレーション/Ange☆Reve/石川元気応援隊ジャンピン/いつかの夜に僕たちが、/Aim/OS☆U/O2/オカシリゾート/おちゃメンタル☆パーティー/お願い!!フルハウス/思い出とプレゼント/オモテカホ/KAMOがネギをしょってくるッ!!!/君と見るそら/KRD8/ZooZooZoo/すーぱーぷーばぁー!!/スーパーベイビーズ/蒼穹アンブレラ/ティラミス/ナト☆カン/7限目のフルール/HAPPY CREATORS/ひめもすオーケストラ/PinkySpice/ベンジャス！/BOY MEETS HARU/蛍/miao/みらくらんど/めとろぽりたん/momograci/ゆめポケ/ゆるめるモ!/LOVE 9 LOVE/LilyS/ash/link start/Loulouchouchou/わんふぁす！
※五十音順・敬称略
※出演日解禁は後日になります。
▼第1弾出演アーティスト
アイドルカレッジ/アキシブproject/AsIs/カラフルスクリーム/グットクルー/Sweet Alley/すべての瞬間は君だった/W.ダブルヴィー/テラテラ/点染テンセイ少女。/Palette Parade/ほくりくアイドル部
※五十音順・敬称略
●主催
かがやきフェス実行委員会
●企画・制作
アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)
●運営協力
有限会社 FOB 企画 / Makee(株式会社grabss）
▽かがやきフェス Spring 2025 公式サイト
https://kagayaki-fes.jp/spring2025/
▽かがやきフェス Spring 2025 SNS
https://twitter.com/kagayaki_fes
■TIGET (チゲット)
TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と30万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。
サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU
【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp