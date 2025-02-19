“MAN WITH A MISSION” 3月12日発売新作「XV e.p.」アートワーク公開＆収録詳細決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

3月12日に発売されるMAN WITH A MISSION「XV e.p.」（フィフティーンイーピー）のアートワークが公開された。また、あわせて収録詳細も決定した。

MAN WITH A MISSION アーティスト写真

「XV e.p.」は約3年振りとなるMAN WITH A MISSIONの新作EPで、収録全曲が新曲。1月29日から先行配信されている「REACHING FOR THE SKY」に加え、「Vertigo」「Circles」「whispers of the fake」という3曲の新曲タイトルが発表されたほか、作詞・作曲クレジットも公開され、これまでバンドのメインソングライターを担ってきたKamikaze Boy、Jean-Ken Johnnyはもちろんのこと、DJ Santa Monica、Tokyo Tanakaも携わり制作された作品群であることが判明した。ボーナストラックには昨年行われた「North America Tour 2024 "Kizuna no Kiseki" in Mexico」から熱狂のライブ音源を8曲収録。今年バンド結成15周年を迎えた中で、よりファンたちの期待が高まる一作になりそうだ。

初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145～6通常盤（CDのみ）SRCL-13147FC限定盤（CD＋DVD）SRC8-38～9

なお、バンドは現在「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」全国アリーナツアーを実施中。5月9日(金)の石川県産業展示館4号館まで、全国9都市12公演をまわる。

▼「REACHING FOR THE SKY」ミュージックビデオURL

https://youtu.be/iv7NPL1s2A0?si=86Ks55C79Jbxxq7H

▼「REACHING FOR THE SKY」配信URL

https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKYIn

▼リリース情報

タイトル：XV e.p.

発売日：2025年3月12日(水)

＜仕様・価格＞

・初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145～6 \3,300（税込）

※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属（トールケース・特製三方背入り）

・通常盤（CDのみ）SRCL-13147 \2,500（税込）

・ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）SRC8-38～9 \4,500（税込）

※DVDには2024年6月8日(土)＆9(日)に東京体育館で行われたFCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」 最終公演より8曲のライブ映像を収録。

＜収録内容＞

・初回生産限定盤、通常盤共通

＜CD＞

01 Vertigo

02 Circles

03 REACHING FOR THE SKY

04 whispers of the fake

North America Tour 2024“Kizuna no Kiseki”in Mexico

05 INTO THE DEEP

06 Merry-Go-Round

07 Seven Deadly Sins

08 blaze -Acoustic Ver.-

09 Dark Crow

10 Dead End in Tokyo

11 My Hero

12 絆ノ奇跡

・ファンクラブ盤

＜CD＞

01 Vertigo

02 Circles

03 REACHING FOR THE SKY

04 whispers of the fake

＜DVD＞

FUN WITH A MISSION TOUR 2024

distance

WELCOME TO THE NEWWORLD

TAKE ME HOME

SCENT OF YESTERDAY

アカツキ -Acoustic Ver.-

NEVER FXXKIN' MIND THE RULES

モラトリアム

ROCK IN THE HOUSE

ご予約はコチラ

https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG

▼ツアー情報

＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞

※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。

2025年2月22日(土) 新潟

朱鷺メッセ

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

2025年3月1日(土) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：15:30／START：17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月2日(日) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：14:30／START：16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月8日(土) 北海道

北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN：16:00／START：17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700

2025年3月15日(土) 福岡

マリンメッセ福岡 A館

OPEN：16:00／START：17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424

2025年3月22日(土) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：15:30／START：17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年3月23日(日) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：14:30／START：16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年4月12日(土) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月13日(日) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：15:00／START：16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月19日(土) 香川

あなぶきアリーナ香川

OPEN：16:00／START：17:00

[問] デューク高松 087-822-2520

2025年5月9日(金) 石川 ＜追加公演＞ツアーファイナル

石川県産業展示館4号館

OPEN 18:00／START 19:00

[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

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■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

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▼デジタル企画

＜Tales of Purefly “Story Movie”＞

視聴期間：2024年12月24日(火)00:00～2025年3月20日(木)23:59

【国内】

https://stagecrowd.live/MWAM10th/

【海外】

https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/

※日本国内からはアクセスできません。

視聴チケット

デジタルブック（日本語版）配信チケット \2,000（税込）

デジタルブック（英語版）配信チケット \2,000（税込）

視聴のみ配信チケット \ 1,000（税込）

＜アーティスト関連サイトおよびSNS＞

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

X: https://x.com/mwamjapan

Staff X: https://x.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission

＜プロフィール＞

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。2024年には「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年はバンド15周年を迎える。