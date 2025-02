林 哲司、キャリア初のソロベストアルバム発売決定！新曲にはGOOD BYE APRILが参加

株式会社バップ林哲司アーティスト写真

2023年に作曲活動50周年を迎えた林 哲司。彼の作曲家としてではなく、アーティスト~シンガーソングライターとしての足跡を辿るコンピレーション・アルバム『Yesterday Alone』が4月23日(水)にリリースされることが発表された。

林自身がセレクトした過去楽曲をレコード会社の枠を越えて収録。更に活動52年目にして最新の楽曲も2曲制作。その内1曲には、林がプロデュースを手掛けるアーティスト GOOD BYE APRIL がフィーチャリングで参加。今なお最前線で活動を続ける“アーティスト 林 哲司”の集大成かつ最新作となる。

またアルバム発売に先駆けて、4月18日(金)丸の内コットンクラブにて『林哲司 SONG FILE LIVE』が開催決定。チケット予約は2月25日(火)12時よりWeb先行受付スタート。こちらも併せてチェックしてほしい。

【リリース情報】

商品名:Yesterday Alone

ARTIST:林 哲司

発売日:2025年4月23日(水)

価 格:定価\4,400(税抜価格\4,000)

品 番:VPCC-87160

仕 様:CD2枚組

収録曲:全29曲

★CD予約はこちら(https://store.vap.co.jp/syousai.asp?item=VPCC-87160)

[DISC1]

01. 星空 ※新曲

作詞:松井五郎 作編曲:林 哲司

featuring. GOOD BYE APRIL

02. 悲しみがいっぱい

作詞:康珍化 作編曲:林 哲司

同名シングル(1986年)& アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』(1986年)収録曲

03. Rainy Saturday & Coffee Break (50th Anniversary ver.)

作詞:竜真知子 作編曲:林 哲司

アルバム『Back mirror』(1977年)収録曲の新録バージョン

04. モノクロームの夏

作詞:売野雅勇 作編曲:林 哲司

同名シングル(1989年)

05. グッドバイTOKYO

作詞:竜真知子 作編曲:林 哲司

アルバム『サマー・ワイン』(1980年)収録曲

06. サマー・サスピション

作詞:康珍化 作編曲:林 哲司

アルバム『TIME FLIES』(1988年)収録曲

07. 僕もその映画を見たよ

作詞:青木久美子 作編曲:林 哲司

アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』(1986年)収録曲

08. ランニング・マン(ライブ・バージョン)

作詞:林 哲司 作編曲:林 哲司

シングル『林 哲司 SUPER LIVE』(1987年)収録曲

09. シリー・ガール

作詞:竜真知子 作編曲:林 哲司

同名シングル(1980年)& アルバム『サマー・ワイン』(1980年)収録曲

10. I Write A Song For You/杉山清貴 & 林 哲司

作詞:林 哲司 作編曲:林 哲司

アルバム『KIYOTAKA SUGIYAMA MEETS TETSUJI HAYASHI REUNITED』(2011年)収録

11. ガラスの観覧車

作詞:売野雅勇 作編曲:林 哲司

同名シングル(1989年)

12. TOUCH ME

作詞:康珍化 作編曲:林 哲司

アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』(1986年)収録曲

13. 再会―After Five Years―

作詞:竜真知子 作編曲:林 哲司

アルバム『サマー・ワイン』(1980年)収録曲

14. 左胸の星座

作詞:康珍化 作編曲:林 哲司

アルバム『NINE STORIES-Longtime Romance-』(1986年)収録曲

15. ブルージェ (BRUGES)

作詞:林 哲司 作編曲:林 哲司

同名シングル(1973年)& アルバム『BRUGES』(1973年)収録曲

[DISC2]

01. 哀しみのmemory

作詞:朝水彼方 作曲:林 哲司 編曲:林 哲司、中村圭三 コーラスアレンジ:林 哲司

同名シングル(1992年)& アルバム『ポップxアート』(1992年)収録曲

02. もう君を愛してない~I'm not in love~

作詞:林 哲司 作編曲:林 哲司

同名シングル(1994年)

03. P. S. 抱きしめたい

作詞:売野雅勇 作編曲:林 哲司

アルバム『TIME FLIES』(1988年)収録曲

04. Loving in the rain

作詞:朝水彼方 作曲:林 哲司 編曲:林 哲司、中村圭三 コーラスアレンジ:林 哲司

同名シングル(1992年)& アルバム『ポップxアート』(1992年)収録曲

05. 抱きしめたいのはあなただけ

作詞:戸沢暢美 作編曲:林 哲司

シングル『もう君を愛してない~I'm not in love~』(1994年)収録曲

06. SHADOW ~海の影 愛の陰~

作詞:朝水彼方 作編曲:林 哲司

アルバム『ポップxアート』(1992年)収録曲

07. 世界で一番せつない夜に/林 哲司 & C.C.ガールズ

作詞:田久保真見 作編曲:林 哲司

同名シングル(1993年)

08. Shadow Talk

作詞:EPO 作編曲:林 哲司 コーラスアレンジ:EPO、林 哲司

アルバム『ポップxアート』(1992年)収録曲

09. おさとう姫/林 哲司、名児耶ゆり

作詞:康珍化 作編曲:林 哲司

同名シングル(1995年)

10. 波止場にて

作詞:林 哲司 作編曲:林 哲司 コーラスアレンジ:林 哲司

アルバム『ポップxアート』(1992年)収録曲

11. If I Have To Go Away

作詞:Marci Sutin 日本語詞 :吉元由美 作編曲:林 哲司

アルバム『TIME FLIES』(1988年)収録曲

12. Perfect World, Perfect Girls(Songwriter’s ver.)

作詞:Dwight Waldron 作編曲:林 哲司

アルバム『Touch the Sun』(2015年)収録曲

13. Yesterday Alone

作詞:売野雅勇 作編曲:林 哲司

シングル『ガラスの観覧車』(1987年)収録曲

14. 邂逅 MY love ※新曲

作詞:林 哲司 作編曲:林 哲司

【ライブ情報】

公演名:林哲司 SONG FILE LIVE at COTTON CULB

日 時:2025年4月18日(金)

[1st.show] open 5:00pm / start 6:00pm

[2nd.show] open 7:45pm / start 8:30pm

予約受付開始日:

Web先行受付:2月25日(火)12:00pm~

電話受付:2月27日(木)12:00pm~

チケット料金(全席指定):

テーブル席 : \7,800

ボックスシート・センター (2~4名席) : \10,300

ボックスシート・サイド (2~4名席) : \9,300

ボックスシート・ペア (2名席) : \9,800

ペア・シート (2名席) : \8,800

※料金は1名様あたりの金額となります。

詳細はこちら:https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/tetsuji-hayashi/

【プロフィール】

林 哲司(はやしてつじ)

1973年シンガーソングライターとしてデビュー。以後作曲家としての活動を中心に作品を発表。竹内まりや「SEPTEMBER」、松原みき「真夜中のドア~Stay With Me」、上田正樹「悲しい色やね」、杏里「悲しみがとまらない」、中森明菜「北ウイング」、杉山清貴&オメガトライブ「ふたりの夏物語-NEVER ENDING SUMMER-」など全シングル、菊池桃子「卒業-GRADUATION-」など全シングル、稲垣潤一「思い出のビーチクラ ブ」など、2000曲余りの発表作品は、今日のシティポップ・ブームの原点的作品となる。また、映画音楽、TVドラマ音楽、テーマ音楽、イベント音楽の分野においても多数の作品を提供。ヒット曲をはじめ発表作品を披露するSONG FILE LIVEなど、積極的なライブ活動も行っている。

【関連URL】

林哲司 公式HP(http://www.hayashitetsuji.com)

林哲司 公式X(旧Twitter)(https://x.com/SamuraiMusicPJ)