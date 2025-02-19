首都圏の高品質なスーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」で静岡フェアを開催します！
静岡県
静岡県は、首都圏で店舗を展開する高品質な食品スーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」（運営会社：株式会社エムアイフードスタイル）と連携し、２月19日（水）～24日（月・振休）の６日間、県産農林水産品・加工品等を販売する「春の静岡フェア」を開催します。
なお、同期間・同会場にて、春の長野フェアも開催されます。
＜開催日＞
令和７年２月19日（水）～２月24日（月・振休）６日間
＜開催場所＞
食品スーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」14店舗
（東京都12店舗、埼玉県１店舗、千葉県１店舗）
＜販売内容＞
青島みかん、紅ほっぺ、新玉ねぎ、アメーラトマト、芽キャベツ、藁焼きかつおたたき、釜揚げ桜海老・しらす、はちみつぶんぶんラスク、うなぎパイ、ニューサマーオレンジゼリー、朝霧高原産たまご使用手造りプリン、みそまん、卵、掛川牛ハンバーグ・ステーキ用・細切れ、潮かつお茶漬け、静岡富士のお茶、わさび漬 ほか
＜参考＞
株式会社エムアイフードスタイル（(株)三越伊勢丹ホールディングスのグループ会社）
・設立 平成29年12月
・本社所在地 東京都新宿区西落合2-18-20ナレッジパーク落合ビル３階
・事業内容 スーパーマーケット・小売・食品製造・卸売