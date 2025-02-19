ASUSから、GeForce RTX 5090、RTX 5070 Tiグラフィックボードを発売
シー・エフ・デー販売株式会社
ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING
TUF-RTX5090-32G-GAMING
ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5090 搭載 ラジエーター一体型簡易水冷 グラフィックボード
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_1_50a2ce9aaf69745e9c71247429aed775.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-astral-lc-rtx5090-o32g-gaming.html
TUF-RTX5090-32G-GAMING | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5090 トリプルファン搭載 グラフィックボード
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_2_459301fc9071362fe6f48dd02ebc0f59.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-rtx5090-32g-gaming.html
TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_3_2bd29f9b4edc7292bc3016a66efbae1c.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-rtx5070ti-o16g-gaming.html
PRIME-RTX5070TI-O16G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_4_1f689b4f110b9873c72aa352b04799c1.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5070ti-o16g.html
PRIME-RTX5070TI-16G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 グラフィックボード
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_5_e808489c6af40bec52fb6a9b857b14c3.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5070ti-16g.html
ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING
TUF-RTX5090-32G-GAMING
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 5090、RTX 5070 Ti グラフィックボードを発売いたします。
ハイエンドモデルの『ROG』シリーズ、高耐久『TUF GAMING』シリーズ、性能とコストのバランスが良い『PRIME』シリーズのモデル展開となっています。
『ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING』はラジエーター一体型の簡易水冷モデル。
他モデルはトリプルファンが搭載されており、性能を発揮する際も高い冷却性能で動作を安定させます。
GeForce RTX 5090
ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5090 搭載 ラジエーター一体型簡易水冷 グラフィックボード
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_1_50a2ce9aaf69745e9c71247429aed775.jpg ]
想定売価：\599,800前後(税込)
発売予定：2025年2月21日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-astral-lc-rtx5090-o32g-gaming.html
TUF-RTX5090-32G-GAMING | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5090 トリプルファン搭載 グラフィックボード
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_2_459301fc9071362fe6f48dd02ebc0f59.jpg ]
想定売価：\514,800前後(税込)
発売予定：2025年2月19日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-rtx5090-32g-gaming.html
TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_3_2bd29f9b4edc7292bc3016a66efbae1c.jpg ]
想定売価：\196,800前後(税込)
発売予定：2025年2月20日 23時～
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-rtx5070ti-o16g-gaming.html
PRIME-RTX5070TI-O16G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_4_1f689b4f110b9873c72aa352b04799c1.jpg ]
想定売価：\178,800前後(税込)
発売予定：2025年2月20日 23時～
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5070ti-o16g.html
PRIME-RTX5070TI-16G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 グラフィックボード
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/883_5_e808489c6af40bec52fb6a9b857b14c3.jpg ]
想定売価：\171,800前後(税込)
発売予定：2025年2月20日 23時～
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5070ti-16g.html