英国発バス＆ボディケアブランドBaylis & Harding（ベイリス＆ハーディング） 2025年2月21日（金）より新発売！

株式会社 イー・エフ・インターナショナル

ベイリス&ハーディング

世界各地のフレグランス&ライフスタイルブランドを展開する株式会社イー・エフ・インターナショナル(東京都渋谷区 代表取締役 宮川和眞)は、英国ウスターシャー発のバス&ボディケアブランド「Baylis & Harding(ベイリス&ハーディング)」の日本での販売をスタートします。2025年2月21日(金)より同社が運営する公式オンラインストア「エフィと香りの暮らし」(https://effie.store/)および全国のライフスタイルショップ、セレクトショップにて発売いたします。

「Baylis & Harding」とは

アメリカ・オーストラリアなどでも注目されている、イギリスのハンドウォッシュギフトNo.1(*1)のクリーンビューティーブランド。創業者であるGranny Baylis(ベイリスおばあちゃん)とGranny Harding(ハーディングおばあちゃん)の温かい心と豊かな感性を受け継ぐ製品は、1970年創業以来、人々の心を癒し、リラックスできる時間を提供し続けています。

「KINDNESS+(カインドネス)」、「ELEMENTS(エレメンツ)」、「Royal Garden(ロイヤルガーデン)」の3つのコレクションを展開し、あふれるほどの優しさが詰まったハンドウォッシュやボディウォッシュを提供しています。

製品はすべてイングランドで製造され、PeTA(*2)の活動を誇りを持って支援し、製品、香料、パッケージに使用される化学物質を含め、原料から製造まで一貫して動物実験を行っておりません。同ブランドが展開する「KINDNESS+」と「ELEMENTS」コレクションは、世界的に有名なヴィーガン認証機関であるThe Vegan Society(*3)の認証を取得した製品であり、動物由来成分は一切使用していません。また、プラスチックマイクロビーズ不使用、パラベンフリー処方。全てのパッケージはリサイクルまたは、リユース可能な設計を採用し、持続可能な社会実現に貢献しています。

*1 出典:英国ギフトカテゴリーハンドウォッシュ売上ランキング1位(2023年12月30日~2024年12月28日の52週間)NielsenIQ調べ。※プライベートブランドを除く。*2 PeTAは「People for the Ethical Treatment of Animals」(動物の倫理的扱いを求める人々の会)の略称で世界最大級の動物愛護団体です。動物虐待をなくすことを使命としています。*3 The Vegan Societyは、1944年にイギリスで設立された、世界で最も歴史のあるヴィーガン団体のひとつ。

POINT

■ 肌にも環境にもやさしく、安心を届けるクリーンビューティー処方

肌に触れるものへの意識が高まる現代において、安心してお使いいただける製品づくりを追求しています。厳選された自然由来の成分を使用し、パラベンフリー処方(*1)を採用。環境と肌へのやさしさを両立しながら、より良い製品をお届けするため、成分の見直しを継続的に行っています。

*1 パラベン(防腐剤)不使用

■ サステナブルな循環型のパッケージ設計

全ての製品に、再生プラスチックやリユース可能な素材を採用。さらに、イギリス国内ではリサイクルの革新的なソリューションを提供する企業TerraCycle(R)と提携し、自治体ではリサイクルが難しいポンプやキャップの回収・再資源化をサポートするシステムを提供しています。

ラインナップ

カインドネス ボディウォッシュ 500ml 2,400円(税別)カインドネス ボディウォッシュ

「Nature + Science = results」というコンセプトで、それぞれ、プラントコラーゲン、ビタミンC、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸など美容成分を配合し、自然と科学の力を借りて肌をケアする98%自然由来のボディウォッシュ。The Vegan Society認証を取得しています。

香り:全3種(ローズウォーター&ココナッツミルク/オレンジ&マンゴー/ペアー&オレンジブロッサム)

ロイヤルガーデン ハンドウォッシュ 500ml 1,200円(税別)ロイヤルガーデン ハンドウォッシュ

英国カントリーサイドの自然豊かな香りと伝統的な美しさを表現したデザインのハンドウィッシュ。美しいイングリッシュガーデンを散策するリラックスした時間を思い起こします。

香り:全4種(レモン&バジル/ローズ&ポピー/バーベナ&カモミール/ピーチ&ジャスミン)

エレメンツ ハンド&ボディウォッシュ 500ml 1,400円(税別)エレメンツ ハンド&ボディウォッシュ

都会的で洗練された大理石の質感を、繊細なメタリックの輝きで引き立てたデザインのハンド&ボディウォッシュ。パッケージには、再生プラスチックを30%使用しています。The Vegan Society認証を取得しています。

香り:全3種(ダークアンバー&フィグ/ピンクブロッサム&ロータスフラワー/ホワイトティー&ネロリ)

About Brand

英国をはじめ世界50ヵ国で販売されている「Baylis & Harding」は、Granny Baylis(ベイリスおばあちゃん)とGranny Harding(ハーディングおばあちゃん)によって1970年に誕生しました。持続可能なラグジュアリー体験を提供しつづけるブランドとして、天然由来成分処方のヴィーガンフレンドリーな製品を製造。商品パッケージのリサイクルプログラムを独自に実施するなど、サステナブルな循環を意識した選択をしてまいります。

取り扱い場所:

エフィと香りの暮らしオンラインストア

URL:https://effie.store/collections/baylisandharding

全国のライフスタイルショップ、セレクトショップ

イングリッシュガーデンをイメージしたロイヤルガーデンシリーズラグジュアリーな大理石柄のエレメンツシリーズ