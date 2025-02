大阪・関西万博と同時期に開催！「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」、各会場のコンセプトと展示詳細など最新情報を発表

株式会社アートローグ

Study:大阪関西国際芸術祭 実行委員会(株式会社アートローグ内 本社:大阪府大阪市、代表取締役CEO:鈴木大輔)は、Study:大阪関西国際芸術祭2025の最新情報を発表いたします。

本芸術祭は、2025年4月11日(金)※から10月13日(月)まで開催する現代アートの国際フェスティバルです。大阪・関西万博の開催期間中、夢洲の万博会場をはじめ、安藤忠雄氏設計の大阪文化館・天保山、黒川紀章氏設計の大阪府立国際会議場(中之島)、さらに西成・船場エリア、70年万博開催の万博記念公園にある国立民族学博物館(黒川紀章建築)も新たな会場に加わり、大阪を象徴する各地で展開されます。

2025年の4回目となる開催では、大阪・関西万博と大阪一帯をつなぐ役割を担う国際芸術祭として、国内外のアートプロジェクトを通じ、「アート×ヒト×社会の関係をStudyする芸術祭」として実施されます。本年は、文化芸術・ 経済活性化、そして社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマに開催する今回は、各会場ごとに6つの章に構成された展示が行われます。

「Study:大阪関西国際芸術祭」チケット購入サイト:https://osaka-kansai.art/pages/ticket

(C) Allen JonesCourtesy of the artist and Institute for Cultural Exchange, Tübingen

※本芸術祭のチケットでは、大阪・関西万博に入場できませんのでご注意ください。

■「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」コンセプト

ソーシャルインパクト

アートには未来を切り開く「創造力」と人や社会を思いやる「想像力」が身につくと言われています。また、アートが都市にもたらす波及効果は国内外問わず枚挙にいとまがありません。このアートの力を大阪関西のみならず、日本の成長戦略の要として活かすことがより良い未来社会を創造する上で極めて重要です。2025年、大阪・関西万博と大阪関西国際芸術祭が同時期に開催することで、地球文明を新たなフェーズへと動かす契機になると信じています。

私たちは人口減少社会に持続可能なかたちとなる国際芸術祭の開催という新しい挑戦を始めています。2022年よりStudy(実験・研究)として小規模なプレ芸術祭を3回開催し、本祭ともいえる第4回目の開催となるこの国際芸術祭を、単なる一過性のイベントではなく、都市の魅力として定着し成長戦略として継承・発展する文化芸術イベントの創造を目指します。

今年はゴールではなく、スタートラインとして捉え、ゆくゆくは、大阪・関西の街にアート・クリエイティブが日常に溢れ、それらに関わる仕事や雇用が生まれ、アーティストやクリエイター、文化芸術従事者が定住し、発展する「国際芸術都市大阪」、広域では「関西アートリージョン」の樹立を目標としています。1970年の大阪万博で岡本太郎の太陽の塔が時代を象徴する芸術作品として今なお人々の記憶に残るように、2025年の大阪・関西万博でも「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」を通じて、次の時代を見据えた新たな芸術的の価値を世界に発信します。

※参加アーティストについては、同日発表のリリース「Study:大阪関西国際芸術祭 2025、アーティスト50名以上・18カ国のアーティスト・4組のキュレーターを発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000028825.html)」より、合わせてご参照ください。

■第1章 多様なる世界へのいざない

会場:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)未来社会ショーケース事業 アート万博 パブリックアート内「Study:大阪関西国際芸術祭 / EXPO PUBLIC ART」提供:2025年日本国際博覧会協会

万博のインパクトを最大限大阪・関西の未来へと活かすため、「Study : 大阪関西国際芸術祭 2025」は、万博会場内の各所にアーティストによるパブリックアート作品の展示「Study : 大阪関西国際芸術祭 / EXPO PUBLIC ART」を行います。来場者に文化の彩りと潤いを添えると共に、「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマの万博会場の随所に世界各国の芸術作品を誘致して紹介し、芸術を通して来場者相互の対話と交流を図ることを試みます。

■第2章 人・命への考察

会場:安藤忠雄建築の大阪文化館・天保山(旧サントリー・ミュージアム)

大阪文化館・天保山(旧サントリー・ミュージアム)は、建築家・安藤忠雄が美術館として設計し、1994年に竣工しました。大阪湾を背景に、青空に映える外観は印象的で、多様な文化の発信基地として国内外から利用され、様々な活動に取り組んでいる施設です。本会場では、ドイツの研究機関と共に、人間とは何かを問う「Reshaped Reality」展を開催いたします。

「Reshaped Reality」展

同展は、ハイパーリアリズムの人体彫刻にフォーカスした展覧会です。各国で高い評価と動員数を誇る本展の日本初開催となります。

1960年代以降、多くの彫刻家たちが、人体のリアルな外観に基づくリアリズムの形式を探求してきました。こうした表現は視覚的な錯覚を通して、私たちが人間と認識する対象とは何かを考えさせます。また、パトリシア・ピッチニーニの彫刻のように、ある種のミュータント的な表現や、エヴァン・ペニーの作品に見る歪められた人体の在り方は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする万博年において、人間とは、引いては生き物/命とは何かを問うきっかけになるでしょう。

チーフキュレーター:マキシミリアン・レッチェ

■第3章 都市とアートの関係性

会場:大阪キタエリア

前回開催の本芸術祭.vol3では、万博大阪パビリオンディレクターの佐久間洋司氏キュレーションによる「拡張される音楽 Augmented Music」展を開催し、領域をこえて幅広い層に大きな反響がありました。2025年は、キュレーター・佐久間 洋司による「思弁的な音楽 / New Storytelling」展を開催いたします。

「思弁的な音楽 / New Storytelling 」展

2023年開催のStudy:大阪関西国際芸術祭 vol.3で「拡張される音楽」(Augmented Music)を手がけた佐久間洋司は「社会に行動変容をもたらす『ストーリーテリング』こそがアートの重要な価値の一つ」というテーマを掲げている。累計5000人が来場し、SNSでも話題になった「拡張される音楽」シリーズに新たな作家を迎えてアップデートする。2025年の本芸術祭ではそのコンセプトを掘り下げ、現代アートとエンターテイメントの両面から「私たちが世界をよりよく変えていくための『ものがたり』」を設計し、大阪の街中から多面的かつ偏在的に働きかけるストーリーテリングを探求する。

キュレーター:佐久間 洋司

第4章 変容する街でのアートの可能性

会場:西成エリアゲストハウスとカフェと庭 釜ヶ崎芸術大学

かつて高度経済成長期の肉体労働に従事するために集まってきた労働者たちが住まう場所だった釜ヶ崎(西成エリア)は、近年は高齢化や外国人の増加、あるいは不動産投資による地価上昇など、さまざまなソーシャルな事象に向き合っているエリアです。本芸術祭では、2022年の立ち上げ当初から、西成エリアにおけるアートの実践に注目してきました。

こえとことばとこころの部屋(ココルーム)・釜ヶ崎芸術大学、および「kioku手芸館 たんす」を拠点に展開するファッションブランド「NISHINARI YOSHIO」と引き続き連携。さらに、築約100年、増改築を繰り返した昭和の姿が今なお残り、現在も再生が進行中の「山王ハモニカ長屋」を会場に加え、キュレーター・プロダクション・ゾミアによる「喫茶あたりや」 展を開催、新しい出会いと創造の場を生み出して参ります。

「喫茶あたりや」展

山王ハモニカ長屋に新しく喫茶店兼画廊がオープンする。

時折、アジアから旅人が去来し、この街の住民たちとお茶を飲んで会話をしている。ここは私たちが失われつつあるものを見つめ、まだ到来しない未来について妄想や夢想にふける場所である。

キュレーター:プロダクション・ゾミア

第5章 東西南北、文化の交差する街

会場:船場エリア

船場エリアでは、キュレーター・岸本光大による「Re: Human ─ 新しい人間の条件」展 を開催いたします。

「Re: Human ─ 新しい人間の条件」展

これからの人間とは何か。変わるもの、変えられないものとは何か。そして未来の私たちはいかにあるべきか。テクノロジーの急速な拡張、グローバリズムの功罪、絶えず価値観が揺らぐ不安定な時代の中で、生そして社会を見つめ直し、新しい「人間らしさ」の可能性を考えます。未来を夢見た過去と、過去を問い返す未来。ふたつの大阪万博の狭間に広がる時間の海の中で、幅広い世代のアーティストたちによる芸術実践を通して、人間の本質をめぐる静かで鋭い問いかけの場を目指します。

キュレーター:岸本 光大

第6章 クリエイティブ・エコノミーと地球の未来

会場:黒川紀章建築の大阪国際会議場(グランキューブ大阪)

本会場では、日本・韓国の国交正常化60周年を記念し、韓国で2016年に誕生した 現代アートフェア「Plastic Art Seoul(通称、PLAS)」と株式会社アートローグが共同開催する国際アートフェア「Study × PLAS : Asia Art Fair」を開催いたします。

「Study × PLAS : Asia Arts Fair」は、日本・韓国の国交正常化60周年を記念すると共に、未来志向の日本・韓国及びアジア圏での文化芸術の関係性構築を目的に、2025年の大阪・関西万博に合わせて日本と韓国が合同で開催する、総合的なアート&クリエイティブ・フェアです。建築家・黒川紀章氏が設計した大阪府立国際会議場を舞台に、多彩なアート作品を観て体感し購入いただけます。本アートフェアは、韓国政府より助成を受けております。

※韓国の俳優でアーティストのハ・ジウォン氏も特別展にてアート作品を出展

フェア・ディレクター:Jun-Won Shin / ジュンウォン・シン

【開催概要】

・開催期間

プレビュー:2025年7月20日(日)※VIP、招待者、プレス関係者のみ

一般公開:2025年7月21日(月)~23日(水)

・会場:大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)

※ギャラリー及びアーティスト・キュレーター・アートコレクターらとのコラボレーショ ン等によるアート領域に資する活動を行なっている団体など出展者募集中

詳細は以下のURLよりご覧ください。

https://osaka-kansai.art/pages/artfair

また、複数フロアで展開する同会場では、前回に続きクリエイティブエコノミー領域のスタートアップを対象としたビジネスコンテスト『StARTs UPs』やシンポジウム「Study Meetingを開催いたします。『StARTs UPs』の詳細は以下のURLよりご覧ください。

https://osaka-kansai.art/pages/starts-ups

その他会場:国立民族学博物館(万博記念公園内)

国立民族学博物館(みんぱく)は、文化人類学・民族学とその関連分野の大学共同利用機関として1974年に創設され、1977年に大阪・千里の70年万博跡地に開館しました。建築設計は黒川紀章。2024年には創設50周年を迎え、岡本太郎の太陽の塔のある万博記念公園内の本会場は、1970年の大阪万博と2025年の本芸術祭、大阪・関西万博を時代をこえて接続する象徴的な場となります。

参加アーティスト一覧(50名以上、18カ国)※2025年2月19日現在

※参加アーティストについては、同日発表のリリース「Study:大阪関西国際芸術祭 2025、アーティスト50名以上・18カ国のアーティスト・4組のキュレーターを発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000028825.html)」より、合わせてご参照ください。

アレン・ジョーンズ、アウン・ミャッテー、石原 友明、ヴァルター・カゾット、ウー・チーユー、エヴァン・ペニー、 奥中 章人、カズ・ヒロ、釜ヶ崎芸術大学、からくり博士、金氏 徹平、川田 知志、キム・ジェミニ、キャロル・フォイアマン、 金サジ、 グレーザー/クンツ、サム・ジンクス、ジェイミー・サーモン、ジャック・ヴァーデュイン、 ジャルコ・バシェスキ、シュウゾウ・アヅチ・ガリバー、ジョージ・シーガル、 ジョン・デ・アンドレア、ソウチャン・トゥーサン、谷川 俊太郎、ダニエル・ファーマン、DONECY、トゥアン・マミ、ドゥエイン・ハンソン、新種のImmigrationsB、トニー・マテッリ、冨長 敦也、トム・キュブラー、のん、NISHINARI YOSHIO、畑 祥雄、ハ・ジウォン、パトリシア・ピッチニーニ、ファビオ・ヴィアーレ、ブライアン・ブース・クレイグ、へラルボニー、ベリンデ・デ・ブリュッケレ、 マーク・サイジャン、マウリツィオ・カテラン、 マチルダ・テア・ハイネ、メル・ラモス、森村泰昌+坂下範征、吉田桃子、ロバート・グラハム、 ロン・ミュエク(2025年2月19日時点)

■ 「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」開催概要

■芸術祭全体会期:2025年4月11日(金)~2025年10月13日(月)

名称:「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」https://osaka-kansai.art/

英語表記 Study: Osaka Kansai International Art Festival 2025

芸術祭展覧会

会期:2025年4月11日(金)~2025年10月13日(月)

会場:大阪・関西万博会場内 / 大阪文化館・天保山(旧サントリーミュージアム)・ベイエリア / 中之島エリア(大阪府立国際会議場)、船場エリア / 西成エリア / 大阪キタエリア / 松原市ほか

※フルオープン(万博会場含む)は、2025年4月13日(日)に開幕します。

※本芸術祭のチケットでは、大阪・関西万博には入場できませんのでご注意ください。



日韓合同の国際アートフェア「Study × PLAS : Asia Art Fair」

プレビュー:2025年7月20日(日)※VIP、招待者、プレス関係者のみ

一般公開:2025年7月21日(月)~23日(水)

会場:大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)

クリエイティブビジネスコンテスト「StARTs UPs(スターツアップス)」

会期:2025年7月23日(水)

会場:大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)



【主催】

大阪関西国際芸術祭実行委員会(株式会社アートローグ内)

https://osaka-kansai.art/pages/summary#organization

総合プロデューサー:鈴木大輔(株式会社アートローグ 代表取締役CEO)

【大阪関西国際芸術祭 実行委員会】

主 催:大阪関西国際芸術祭 実行委員会(株式会社アートローグ内)

会 長:山極壽一(総合地球環境学研究所所長)

副会長:鳥井信吾(サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長

理事長:鈴木大輔(株式会社アートローグ代表取締役CEO)

常任理事:小川理子(パナソニック ホールディングス株式会社 参与)、辰野光彦(辰野株式会社 代表取締役社長)、田中邦裕(さくらインターネット株式会社 代表取締役社長)、堂目卓生(大阪大学 教授・総長補佐)中井貫二(千房株式会社 代表取締役社長)

理事:廣瀬茂夫(関西経済同友会 事務局長)、ウスビ・サコ(元京都精華大学学長)

顧問:宮部義幸(関西経済同友会 代表幹事)

【パートナーシティ】松原市

【協賛】(2025年2月19日時点)

東京建物株式会社 / さくらインターネット株式会社 / 株式会社大伸社ディライト / 辰野株式会社 /株式会社新澤醸造店 / カゴヤ・ジャパン株式会社 / 株式会社甲南アセット / ロート製薬株式会社

【後援・協力:海外】(2025年2月19日時点)

駐日ベルギー大使館 / 在大阪イタリア総領事館 / 駐大阪韓国文化院 / 在日フランス大使館 ・アンスティチュ・フランセ / スイス大使館 / ブリティッシュ・カウンシル / 在大阪オーストラリア総領事館 / 在大阪・神戸米国総領事館 / ドイツ連邦共和国総領事館* (*天保山・Reshaped Reality(仮)展のみの後援 ) / 駐日欧州連合代表部 (EEAS) / 2025年大阪・関西万博ノルディック・サークル / 2025年大阪・関西万博オランダパビリオン / 2025年大阪・関西万博モナコパビリオン



【後援・協力:国内】(2025年2月19日時点)

関西領事団 / 大阪商工会議所 / 公益財団法人 大阪観光局 / 一般社団法人大阪外食産業協会 /

JR西日本グループ / 大阪市此花区役所 / 一般社団法人関西経済同友会 / 大阪市西成区役所 / 関西広域連合 / LINEヤフー株式会社 / IRISデータラボ株式会社(Atouch)

※プログラムや詳細は変更になる可能性があります。

■各種リンク

・「Study:大阪関西国際芸術祭 2025公式HP」:https://osaka-kansai.art/

・SNS

Instagram:https://www.instagram.com/study_okiaf/

X(旧Twitter):https://x.com/study_OKIAF

Facebook:https://www.facebook.com/StudyOKIAF/

LINE公式アカウント:https://lin.ee/YRCAlUD

■会社概要

株式会社 ARTLOGUE(株式会社アートローグ)

・代表者:株式会社アートローグ 代表取締役CEO 鈴木大輔

・本社所在地:大阪府大阪市北区

・設立日:2017年7月7日

・事業内容:「Study:大阪関西国際芸術祭」の企画・運営 / WEBメディア「ARTLOGUE」「Art Tourism」など企画・運営