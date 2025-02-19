【ホテルメトロポリタン エドモント】宿泊プラン「ゆったりご褒美ステイ」

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン エドモント（所在地／千代田区飯田橋、総支配人／松田秀明）は、自分へのご褒美や贅沢なひとときを楽しみたい、一人の時間を大切にする全ての方に向けたリフレッシュステイプランとして、「ゆったりご褒美ステイ」を販売いたします。

ゆったりご褒美ステイプランイメージ１.ゆったりご褒美ステイプランイメージ２.ゆったりご褒美ステイプランイメージ３.ゆったりご褒美ステイプランイメージ４.

■プラン概要

「パティシエ特製ケーキが3種類から選べる！ホテルでのんびりリフレッシュ♪ゆったりご褒美ステイ THANNアメニティ＆館内利用券など嬉しい特典付き（朝食付き）」

・宿泊期間：2025年2月21日（金）～9月30日（火） ※2月19日より予約受付開始

・料金（税・サービス料込）：1室1名様23,900円～

・お部屋タイプ：エドモントスタンダード（18平方メートル ）・エドモントスーペリアダブル（26平方メートル ）

・選べるピースケーキほか９つのプラン特典 ※ 特典の詳細は下記別途あり

・詳細URL https://edmont.metropolitan.jp/stay/plan/cake_gohoubi_stay.html

■9つの特典 詳細

１. 3種類より選べるホテルパティシエ特製ピースケーキをご希望の時間にお部屋へお届けします。

（いちごのショートケーキ・和栗のモンブラン・サンマルク）

２. ナチュラルスキンケアブランド「THANN」エデンブリーズコレクションアメニティ

３. ハーブティー

４. バスソルト（3本セット）

５. バスローブをお部屋にご用意★

６. フェイススチーマーをお部屋にご用意★

７. ヘアアイロンをお部屋にご用意★

８. 館内利用券500円

９. レイトチェックアウト1時間（12:00まで） ★はレンタル品です。

■お部屋のご紹介

当プランでご利用いただけるタイプは、「心地よく穏やかな時間に浸る」をコンセプトとし、居住性を追求したお部屋です。テレビは、ネット動画視聴（ログイン必須）にも対応しているキャスティング機能搭載4Kテレビを設置しています。

エドモントスタンダード（18平方メートル ）

【エドモントスタンダード（18平方メートル ）室内設備】

・幅150cmのクイーンベッド

・Nespressoコーヒーメーカー

・SALONIAドライヤー

エドモントスーぺリアダブル（26平方メートル ）

【エドモントスーペリアダブル（26平方メートル ）室内設備】

・幅180cmのキングベッド

・Nespressoコーヒーメーカー

・SALONIAドライヤー