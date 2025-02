【2/28（金）開催】「生成拡張」を徹底検証！Adobe Premiere Pro 最新機能セミナー

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル(本社:東京都千代田区、CEO:新 和也、URL:https://www.borndigital.co.jp)は、Adobe Premiere Proの新機能「生成拡張」を検証するオンラインセミナー「どこまでできる!?Adobe Premiere Pro 生成拡張の検証ウェビナー」を2025年2月28日 (金)に開催いたします。

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/seminar/adobe-premierepro-ai-sem/

■開催概要

■講演内容

昨年のAdobe Max 2024で発表されたAdobe Premiere Pro の生成拡張(ベータ版)を検証するウェビナーとなります。

生成拡張は撮影した素材の尺を延ばせるという魔法のような機能ですが、この機能を実写素材以外に使用した場合にどういった生成がされるのかなど、Adobe Community Evangelist 兼 Adobe Community Expert である市井氏をお招きして、検証していただきます。

今回の生成拡張がうまく使用できることで、やり直し等の時間を削減することもできるかもしれないので、生成拡張が気になる方はこちらのウェビナーをご視聴ください。

Premiere Pro 生成拡張概要はこちら:

https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/using/generative-extend.html

■ゲスト

市井 義彦 氏

株式会社 Command C/Adobe Community Evangelist/Adobe Community Expert

2015年からFacebookのPremiere Proユーザーグループを運営。グループの代表としてユーザーグループミーティングなどの活動を展開。また、Adobe Community Evangelistの一人であり、YouTubeチャンネルなど様々な方法でPremiere Proの魅力を伝えている。Adobe MAX登壇。

15年間テレビ制作プロダクションに所属し、テレビ番組・コマーシャル・企業ビデオパッケージなどの映像制作を行う。2014年に独立し「株式会社Command C」を設立。ディレクション・撮影・編集を手がける映像作家として活動中。

著書/「Premiere Pro 誰でも入門」「Premiere Pro 仕事の教科書」「初心者からちゃんとしたプロになる Premiere Pro基礎入門」

■検証予定の素材

・撮影素材

・エフェクト系素材

・VFX系素材

・アニメ素材 など

株式会社ノーヴォ様のご厚意で、2作品を検証素材としてご提供いただいております。

・短編アニメーション「青い羽みつけた!」第1話無料公開中!

https://www.youtube.com/watch?v=moEpx48fWc4

・『鶴が舞う夜に』 / "Gratitude of the Crane in timeless"

https://www.youtube.com/watch?v=r04rU7DPR_M

セミナー詳細・申込はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/adobe-premierepro-ai-sem/

■株式会社ボーンデジタルとは

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp