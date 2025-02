【objcts.io】スタイリングを華やかにする新色「オレンジ」が登場。iPhoneケース・Apple Watchバンドが全7色のカラーラインナップに。

株式会社土屋鞄製造所 objcts.io事業室

(株)土屋鞄製造所(本社・東京都足立区)が運営するレザープロダクトブランド「objcts.io(オブジェクツアイオー)」は、16シリーズに対応したiPhoneケースとApple Watchバンドの新色「オレンジ」を2/19(水)より発売します。また、定番色として展開している「グレー」、「トープ」にApple WatchバンドとAirPods Proケースが新たにラインナップに加わりました。オンラインストア・TSUCHIYA KABAN店舗に加えて、阪急メンズ東京・福岡岩田屋本店でのポップアップストアにて豊富なカラーバリエーションで展開します。

スマホショルダーコレクション

https://objcts.io/collections/phone-shoulder

アップルウォッチバンドコレクション

https://objcts.io/collections/apple-watch-band

レザーストラップ + iPhoneケースセット色鮮やかな「オレンジ」が登場。全7色のカラーラインナップに。

iPhoneケース・Apple Watchバンドのカラーラインナップに新色「オレンジ」が登場。LWG(Leather Working Group)認証の環境に配慮した「エンボスレザー」を採用しました。差し色として取り入れることで、フレッシュでメリハリの付いたスタイリングを叶えます。

カラビナ付iPhoneケース

*新色「オレンジ」のiPhoneケースは、15・15 Pro・16・16 Pro・16 Pro Maxの5サイズで展開。

レザーハイブリッドバンド for Apple Watchチェーン付レザーAirPods Proケース

また、定番色として展開しているグレー・トープに、Apple WatchバンドとAirPods Proケースが新たにラインナップに加わりました。豊富になったカラーバリエーションをぜひご覧ください。

*「チェーン付AirPods Proケース」のみ2/28(金)より発売。

POPUP STORE@阪急メンズ東京POPUP STORE@岩田屋本店東京、九州でポップアップストアを開催

阪急メンズ東京と福岡岩田屋本店で長期間のポップアップストアを開催します。差し色にも使える新色のiPhoneケースやApple Watchバンドをはじめ、新生活のスタートを彩るバッグまでフルラインナップで展開します。細部にまでこだわったレザープロダクトをこの機会にぜひご覧ください。

objcts.io POPUP STORE@岩田屋本店

期間 : ~5/27(火)

営業時間:10:00~20:00

場所 : 岩田屋本店 5Fメンズフロア

住所:〒810-8680 福岡市中央区天神2丁目5番35号

objcts.io POPUP STORE@阪急メンズ東京

期間 : 2/19(水)~4/15(火)

営業時間:平日:12:00~20:00、土・日・祝:11:00~20:00

場所 : 阪急メンズ東京B1 POPUP SPACE A

住所:〒100-8488 東京都千代田区有楽町2丁目5-1

ポップアップストアページ

https://objcts.io/pages/pop-up-store

レザーストラップ + iPhoneケースセット - マイクロバッグMagWearについて

美しく快適な移動を可能にするウェアラブルなiPhoneケース。上質なレザーで仕立てた「カラビナ付iPhoneケース」に、3種類の「レザーストラップ付iPhoneアクセサリー」を組み合わせることで、iPhone本体にカードケースや財布、ポーチの利便性を拡張させたスマホショルダーとしてご使用いただけます。

iPhoneに搭載された“MagSafe”を活用し、マグネットとカラビナで簡単に着脱できる仕様のため、MagSafe充電などのiPhoneの機能を損なうことはありません。ご自宅でも外出時も、シーンに合わせて快適かつ美しくiPhoneをご使用いただけます。

カラビナ付iPhoneケースレザーストラップ付iPhoneアクセサリー - カードケースレザーストラップ付iPhoneアクセサリー - ウォレットレザーストラップ付iPhoneアクセサリー - マイクロバッグ製品スペック / 価格

レザーストラップ + iPhoneケースセット / カードケース

・価格:\22,000 (税込)

・対応デバイス:15、15 Pro、16、16 Pro、16 Pro Max

・カードケースの厚さ:1.3cm

・紐の長さ:67.5cm(カードケースから肩にかかる部分までの距離)

・カードホルダーx2(合計3枚収納可能)

レザーストラップ + iPhoneケースセット / ウォレット

・価格:\26,400 (税込)

・対応デバイス:15、15 Pro、16、16 Pro、16 Pro Max

・ウォレットの厚さ:2.3cm

・紐の長さ:67.5cm(ウォレットから肩にかかる部分までの距離)

・お札入れ(合計5枚程度の三つ折り紙幣を収納可能)

・コインポケット(合計10枚の硬貨やAirTagを収納可能)

・カードホルダーx2(合計3枚収納可能)

レザーストラップ+iPhoneケースセット / マイクロバッグ

・価格:\ 28,600(税込)

・対応デバイス:15、15 Pro、16、16 Pro、16 Pro Max

・マイクロバッグの厚さ:約2.8cm

・紐の長さ:67.5cm(マイクロバッグから肩にかかる部分までの距離)

・カードホルダーx1

商品詳細ページ

https://objcts.io/products/strapped-magsafe-iphone-case-org

レザーハイブリッドバンド for Apple Watch - 尾錠タイプレザーハイブリッドバンド for Apple Watchについて

「レザーハイブリッドバンド for Apple Watch」は、革ならではの上質さとスポーツバンドの機能性を掛け合わせた製品です。

バンド表面に防水レザー、肌に密着する裏面にはスポーツバンドで使われるフッ素ゴムを採用することで、ビジネスシーンからワークアウトまでシーンを問わず使用できるApple Watchバンドに仕立てました。

バンドにあしらったスリットから手首の肌をのぞかせることで、抜け感のある雰囲気を演出。全7色のカラーラインナップで手元のスタイリングをお楽しみいただけます。

*新色オレンジは尾錠タイプのみの展開となります。

レザーハイブリッドバンド for Apple Watch - オレンジ 尾錠タイプレザーハイブリッドバンド for Apple Watch - グレー 尾錠タイプレザーハイブリッドバンド for Apple Watch - トープ 尾錠タイプ製品スペック / 価格

製品名:レザーハイブリッドバンド for Apple Watch

価格:\12,000(税込)

サイズ:スモール / ラージ

素材:防水シュリンクレザー(バンド表面)、フッ素ゴム(バンド裏面)

カラー:ブラック・ホワイトベージュ・グレー・トープ・ブルー・グリーン・オレンジ

バックルモデル:尾錠タイプ

商品詳細ページ:

https://objcts.io/products/apple-watch-band

レザーハイブリッドバンド for Apple Watch - グレー Dバックルタイプレザーハイブリッドバンド for Apple Watch - トープ Dバックルタイプ

製品名:レザーハイブリッドバンド Dバックル for Apple Watch

価格:\16,500(税込)

サイズ:スモール / ラージ

素材:防水シュリンクレザー(バンド表面)、フッ素ゴム(バンド裏面)

カラー:ブラック・ホワイトベージュ・グレー・トープ・ブルー・グリーン

バックルモデル:Dバックルタイプ

商品詳細ページ:

https://objcts.io/products/apple-watch-band-d-buckle

チェーン付レザーAirPods Proケースについて

AirPods Pro 第1・2世代に対応した防水シュリンクレザー製のチェーン付ケース。AirPods Proを手に取りやすい長さに設計したチェーンを取り付けました。チャームのようにバッグのハンドルに取り付けることで、バッグ内でAirPods Proを見失うことなく、スムーズにイヤフォンにアクセスが可能です。

チェーン付レザーAirPods Proケース - グレーチェーン付レザーAirPods Proケース - トープ製品スペック / 価格

製品名:チェーン付レザーAirPods Proケース

価格:\9,900(税込)

対応デバイス:AirPods Pro第1, 2世代

ケースの重さ:40g

素材:防水シュリンクレザー

カラー:ブラック、ホワイトベージュ、グレー、トープ

URL:https://objcts.io/products/chained-airpods-pro-case

発売日

・2/19(水)

*「チェーン付AirPods Proケース」のみ2/28(金)より発売。

販売場所

・オンラインストア

・TSUCHIYA KABAN店舗(六本木店、日本橋店、渋谷店、名古屋店、梅田店、福岡店)

・ポップアップストア@福岡岩田屋本店、阪急メンズ東京

「objcts.io(オブジェクツアイオー)」について

「”制限” から解放し、創造を刺激するオブジェクト」をコンセプトに、機能性と審美性が 高次元で調和されたレザープロダクトを生み出すブランド。デバイスと共に歩む日常を拡張し、使い手にクリエイティブな思考を喚起する。

「MagWear(マグウェア)」シリーズとは

磁力によるワイヤレス充電システムによって、iPhoneに新たな拡張性をもたらした、Apple社開発の「MagSafe」。objcts.ioが展開する『MagWear』は、そんなMagSafeのポテンシャルを最大限に引き出し、デバイス+ αのアイテムを美しく持ち歩くことを可能にするオリジナルシリーズ。スマホショルダーをはじめ、使い手のライフスタイルに溶け込むプロダクトをお届けします。



商標について

・MagWearは、土屋鞄製造所の親会社である株式会社ハリズリーの商標です。

・iPhone、Apple Watch、Apple Watch Ultra、AirPods Pro、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。