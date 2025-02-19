ÇÑ´þÍ½Äê¤Î¾®ÅÄ¸¶¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò¤«¤ï¤êÅò¤È¤·¤Æ2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤´Äó¶¡¡ÚÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡Û
È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¼ã»³ ÃÒ¡¢°Ê²¼¡Ö¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÇÀ±à¡¦¤¢¤¤µ¤ï±à¤Î¤ß¤«¤ó¥¸¥åー¥¹¹©¾ì¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÑ´þÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¼ê¤à¤¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤òÅ·Æü´³¤·¤Ë¤·¡¢2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¾®ÅÄ¸¶¤ß¤«¤ó¤Î¤ß¤«¤óÅò¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤«¤ó¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿³¸ÉÕ¤¤Î¤«¤´¤ÎÃæ¤Ë¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤µ¤ï±à¤ÎÂç¤¤¯±ð¤ä¤«¤Ë¼Â¤Ã¤¿¾®ÅÄ¸¶¤ß¤«¤ó
¢£µ¨Àá¤Î¤«¤ï¤êÅò¡¦¤ß¤«¤óÅò¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·2·î¤Ë¤´Äó¶¡
¤ß¤«¤óÅò¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤¯¤Ä¤â´Ý¤´¤ÈÅò½®¤ËÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ý¤´¤ÈÅò½®¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÇÑ´þ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¥Õー¥É¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÇÀºîÊªÀ¸»º¼Ô¤ÈÎ¹´Û¤Ç¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¾®ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÇÀ±à¡¦¤¢¤¤µ¤ï±à¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¯»Ï¤Ë¥¸¥åー¥¹¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤Ç¤ë¤ß¤«¤ó¤ÎÇÑ´þ¤¹¤ëÈé¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢Å·Æü´³¤·¸å¡¢±¢´³¤·¤ÇÊÝ´É¤·2·î¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤òÌÖ¤ËÆþ¤ìÅò½®¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌ£µ¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ß¤«¤ó¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿³¸ÉÕ¤Î¤«¤´¤ËÆþ¤ìÅò½®¤ËÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤Ï3Æü´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¤¬ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¤â¤Ã¤È¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ëÆü¤òÁý¤ä¤·¡¢¤ß¤«¤ó¤ÎÈé°Ê³°¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤â¤«¤ï¤êÅò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤Ç¤Ïº£¸å¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Í×½ê¤ËÍ·¤Ó¿´¤Î²Ö¤ò¤½¤¨¤Æ¡¢¤ä¤¹¤é¤®¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤¤µ¤ï±à¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢²áµî¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
ÃÏ¸µÀ¸»ºÊª¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ÈÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤È¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ7·î¤ËÅ¦²Ì¤µ¤ì¤¿ÀÄ¤ß¤«¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¥Õ¥ìー¥Ðー¥¦¥©ー¥¿ー¤äÀÄ¤ß¤«¤ó¥µ¥ïー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¤ß¤«¤ó¤È¤Ï¡§9·î²¼½Ü¤«¤é¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤ß¤«¤ó¤Ï¡¢5·îº¢¤«¤éÌÚ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¡¢¤½¤Î²Ö¤ò´Ö°ú¤¯¤³¤È¤«¤é½Ð²ÙÊª¤ÎÁªÄê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£7·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Ü¤Ë¤Ï¾®Î³¤Î¼Â¤¬¤Ê¤ê¡¢¼ý³Ï¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢·ò¹¯¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹ÌÜÅª¤Ç°ìÉô¡ÖÅ¦²Ì¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£5·î¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ß¤«¤ó¤È¤·¤Æ¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï100Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¡Ö´Ö°ú¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀÄ¤ß¤«¤ó¡×¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å·Æü´³¤·¤ò¤·¤Æ¤â¹á¤êË¤«¤Ê¾®ÅÄ¸¶¤ß¤«¤ó
´¥Áç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆü»ý¤Á¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£·üÇ°¤È¤·¤Æ¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç»¸ü¤Ê¹á¤ê¤Î¾®ÅÄ¸¶¤ß¤«¤ó¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Å·µ¤¤¬¤Ä¤Å¤¯°²¥Î¸ÐÈÊ¤Ç¸Ð¤«¤é¿á¤¹þ¤àÉ÷¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¾å¼ê¤¯¿åÊ¬¤À¤±È´¤±¡¢¹á¤ê¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤à¤·¤íÉáÄÌ¤Ë¤ß¤«¤ó¤òÅò½®¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¹á¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
µ¡³£¤ò»È¤ï¤º¼êÇí¤¤·¤¿¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤òÅ·Æü´³¤·¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¡¢Ê¸²½´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½º£¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤Æ300Ç¯°Ê¾å¤Ä¤Å¤¯Îò»Ë¤¢¤ëÇÀ±à¡¦¤¢¤¤µ¤ï±à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤¬Ì´¤È´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë´Ä¶¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æü¾ï¸«¤«¤±¤ëÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥ó¥É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿©ºà¤Î²ÁÃÍ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ä¼ý³Ï¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ëÎ¤»³ÂÎ¸³¤ä¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¦°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿Î¤»³¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¸¦½¤¡¢¸©Æâ³°¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤Ø¤Î½ÐÅ¹¡¢´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀ±à¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤âÃ£¡×¤Ë¸þ¤±¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÇÀÌô¤Î»ÈÍÑ¤ò¶ËÎÏÈò¤±¡¢Íµ¡ÊªÈîÎÁ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀºîÊª¤Î¡ÖÌ¿¡×¤òÂº¤ß¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤»¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÌµÂÌ¤Ê¤¯³§ÍÍ¤Î¤â¤È¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤µ¤ï±à¤Î¤ß¤«¤óÈª
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ORIX HOTELS & RESORTS¤ÎÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î14»ÜÀß¤ò´Þ¤à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¡¦¶ÈÌ³»Ù±ç¤¹¤ëÁ´21»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç½ÅÍ×¹àÌÜ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ²½¡×¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¡×¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦²÷Å¬À¡×¡ÖÃÏ°è¶¦À¸¡×¤Î4¤Ä¤òÃì¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2021Ç¯5·î¤Ë¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÏ°è¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎÈ¯·¡¡¦ÁÏ½Ð¤òÂ¿¿ô¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È±¿±Ä»ÜÀß¤ÎÄ¹´üÅª¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê¥Õ¥¡¥óºî¤ê¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤è¤ê¹¥½Û´Ä¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/
¤Ï¤Ê¤ò¤ê ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤Ï¡¢¼«Á³¤È²ñÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤½¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤¬»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ëÂÚºß¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ë²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¡£È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¿åÈ×¥Æ¥é¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡×¤¬Âè°ì¹æ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ê¤ò¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶õ´Ö¤ä¿´²Ú¤ä¤°¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¢¼«Ëý¤Î¤ªÉ÷Ï¤¡£¿´Ëþ¤Á°î¤ì¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²Öºé¤¯¤Ï¤Ê¤ò¤ê¡×¡£
È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð ¤Ï¤Ê¤ò¤ê ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://ashinoko-hanaori.orixhotelsandresorts.com/
ORIX HOTELS & RESORTS¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
ORIX HOTELS & RESORTS¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢Î¹´Û¤È¥Û¥Æ¥ë¤òÎ¾¼´¤ËÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÍ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¡£¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ORIX HOTELS & RESORTS¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÆî¤ÏÊ¡²¬¡¢ÂçÊ¬¤Þ¤Ç¡¢5¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ14¤ÎÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ORIX HOTELS & RESORTS ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.orixhotelsandresorts.com/
ORIX HOTELS & RESORTS Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/