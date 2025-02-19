不動産クラファン「利回りくん」が2/18（火）より 『第2期 SYNEX西大井』の募集を開始！

株式会社シーラテクノロジーズ

株式会社シーラテクノロジーズ (NASDAQ：SYT、以下「シーラテクノロジーズ」）の子会社である、株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤善行、以下「シーラ」）は「第2期 SYNEX西大井」を２月1８日（火）より募集開始いたしますのでお知らせいたします。募集金額は1億9,876万円、想定利回りは5％を予定しています。

本ファンドの概要

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/125?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund125_20250217第2期 SYNEX西大井

本ファンドの対象不動産は、東京都品川区の西大井エリアに位置する１棟マンションです。 このたび、今第2期ファンドを組成し、引き続き投資家の皆さまの資産運用を支援してまいります。

対象不動産が所在する品川区西大井は、JR横須賀線・湘南新宿ラインの直通アクセスにより、品川・東京・渋谷・新宿・横浜といった主要都市へダイレクトにアクセスできる利便性の高いエリアです。加えて、落ち着いた住環境と充実した生活インフラを兼ね備え、都心近郊のベッドタウンとして高い人気を誇ります。さらに、周辺エリアの再開発の進展に伴う人口の増加により、今後も住宅需要の拡大が期待されるなど、将来的な資産価値の安定性にも優れた案件となります。

対象キャンペーン

ファンド情報

キャンペーンサイト :https://rimawarikun.com/lp/debut_202502_cp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund125_20250217

ファンド名：第2期 SYNEX西大井

募集金額 ：198,760,000円

予定利回り：5％

分配時期 ：６ヶ月に１度

運用期間 ：５年

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2025年２月18日（火）20：00 ～ 2025年２月24日（月）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/125?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund125_20250217

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社シーラ 会社概要

社名：株式会社シーラ

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業

HP：https://syla.jp/

株式会社シーラテクノロジーズ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

代表取締役社長 グループ執行役員COO：湯藤 善行

創業：2010年９月29日

資本金：100,000,000円

事業内容：資産運用プラットフォーム「利回りくん」を中心としたプロップテック事業、利回りくんAIの開発

HP：https://syla-tech.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com