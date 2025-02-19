¡ÚÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡Û²°³°¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¡ÖSEIKO-OVAL(¥»¥¤¥³¥ªー¥Ð¥ë)¡×¡Ãº£¥·ー¥º¥ó¤Ï2·î24Æü(·î)¤Þ¤Ç±Ä¶È¡ªºÇ½ªÆü¸ÂÄê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉ¹¾å¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¡¡ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É(»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô)¤Î²°³°¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¡ÖSEIKO-OVAL(¥»¥¤¥³¥ªー¥Ð¥ë)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯2·î24Æü(·î½Ë)¤ò¤â¤Ã¤Æº£µ¨¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢±Ä¶ÈºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï1Æü¸ÂÄê¤Î¡ÖÉ¹¾å¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»ÍÑ¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÁ´¼þ400£í¤Î¹Âç¤Ê¥ê¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥«ー¥ê¥ó¥°¤È¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï±Ä¶È»þ¤Ï¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤É¹¾å¥¹¥Ýー¥Ä¤ò°ìÆü¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¤Ë²ò¶Ø¡£É¹¾å¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤´»²²Ã¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯³êÁöÎÁ¤ÈÂß¤··¤Âå¤¬ÌµÎÁ¡¢¤µ¤é¤ËÍè¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¼êÂÞ¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÏÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±àÆâ¤«¤é¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ±ýÉü¥Ð¥¹¤¬ÆÃÊÌ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£±àÆâ¤«¤é¤âµ¤·Ú¤Ë¤´°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â¤Ï120 Ê¬´ÖÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ê¤É³§ÍÍ¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£ÆâÍÆ
²°³°¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯ºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¡ÖÉ¹¾å¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
Æü»þ
2025Ç¯2·î24Æü(·î¡¦½Ë)9¡§00～17¡§00
¢¨12¡§30～13¡§00¤Ï¡¢À½É¹ºî¶È¤Î¤¿¤á³êÁöÉÔ²Ä
ÂÎ¸³ÆâÍÆ
£±.¥«ー¥ê¥ó¥°¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°
É¹¾å¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥Ô¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥ó¤òÅê¤²¤è¤¦¡ª¤èー¤¯ÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤»¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ª
£².¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¥´ー¥ë¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥·¥åー¥È¤·¤è¤¦¡ª¥´ー¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹ÁÖ²÷´¶¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª
¾ì½ê
²°³°¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¡ÖSEIKO-OVAL¡×
»²²ÃÎÁ
ÌµÎÁ
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ç¥¹¥±ー¥È³êÁöÎÁ¡¦Âß¤··¤Âå¤âÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±ýÉü¥Ð¥¹
ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±àÆâFUJIYAMA²¼¤«¤é¡¢¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ±ýÉü¥Ð¥¹¤òÆÃÊÌ±¿¹Ô¡£
¡ã±¿¹Ô»þ´Ö¡ä10¡§00～12¡§00¡¿13¡§00～17¡§00¡¡Ìó15Ê¬´Ö³Ö¤ÇÈ¯Ãå
¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û
https://www.fujiq.jp/attraction/skate_seiko_oval.html#1
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.fujiq.jp/attraction/skate_seiko_oval.html#1
ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ä¶È¥Çー¥¿
¢£±Ä¶È»þ´Ö
9¡§00～18¡§00¡ÊÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.fujiq.jp/
¢£ÎÁ¶â
Æþ±àÎÁ
ÌµÎÁ
¥Õ¥êー¥Ñ¥¹
Âç¿Í6,000±ß～7,800±ß
Ãæ¹âÀ¸5,500±ß～7,300±ß
¾®³ØÀ¸4,400±ß～5,000±ß
ÍÄ»ù¡¦¥·¥Ë¥¢2,100±ß～2,500±ß
¢¨Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸òÄÌ
¼Ö
¿·½É¤«¤éÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÌó 80 Ê¬¡¢²Ï¸ý¸Ð IC ¤ËÎÙÀÜ
Åìµþ¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦¸æÅÂ¾ì IC¡¢ÅìÉÙ»Î¸Þ¸ÐÆ»Ï©·ÐÍ³¤ÇÌó90Ê¬
¥Ð¥¹
¿·½É¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó100Ê¬¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É²¼¼Ö
Åìµþ±Ø¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó110Ê¬¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É²¼¼Ö
¢¨¼óÅÔ·÷¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢´ØÀ¾Åù30¥ö½ê°Ê¾å¤«¤éÄ¾ÄÌ¥Ð¥¹±¿¹ÔÃæ
ÅÅ¼Ö
JRÃæ±ûËÜÀþÂç·î±Ø¤ÇÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Ë¾è´¹ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ø²¼¼Ö
Âç·î±Ø¤«¤éÌó50Ê¬
´ë¶È¾ðÊó
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾Â¼ ÉðÌÀ
ÀßÎ©¡§1964Ç¯6·î1Æü
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¿·À¾¸¶5ÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fujiq.jp/index.html