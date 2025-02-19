S&P Global社「The Sustainability Yearbook 2025」の「Yearbook Member」に初選定

ライオン株式会社

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、世界的な調査・格付け会社である米国のS&P Global社によるサステナビリティ評価「The Sustainability Yearbook 2025」において、「Household Products」業界における上位5%の企業に初めて選定されました。

S&P Global社は、世界の主要な企業を対象に経済・ガバナンス、環境、社会性の側面からサステナビリティの取り組みを評価しており、各産業において特に評価の高い上位15%を「Yearbook Member」として毎年選定し「The Sustainability Yearbook」に掲載しています。今年は評価対象7690社以上のうち、780社が「Yearbook Member」に選出されました。

ライオングループは、パーパス（存在意義）「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する（ReDesign）」を経営の起点とし、人々の健康で快適、清潔・衛生的な暮らしに役立つ優良製品・サービスを提供することにより、サステナブルな社会に貢献していくことが使命であると認識しております。

人々の価値観の変化や企業に求められる社会的な役割を的確に捉え、お客様満足を最優先とする製品開発、サービスの提供に取り組むとともに、環境保全活動の推進やコーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、株主、お客様、お取引先、地域・社会、従業員等のすべてのステークホルダーからの期待に応えられる信頼性の高い企業として、企業価値の一層の向上に努めてまいります。

【関連情報】

・S&P Global社「The Sustainability Yearbook」

https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/

・ライオンのサステナビリティ

https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/

・ライオン統合レポート2024

https://www.lion.co.jp/ja/ir/library/report/

以上