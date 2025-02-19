Çä¾å¤Î°ìÉô¤ò¡ÖÀÅ²¬¸©Èþ¤·¤¯Ë¤«¤Ê³¤ÊÝÁ´´ð¶â¡×ÍÍ¤Ë´óÉÕ
¡¡Ê¡°ìµù¶È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶áÆ£ÂÀ°ìÏº)¤Ï¡¢2/17¤ËÀÅ²¬¸©Ä£¤Ë¤ÆÀÅ²¬¸©Èþ¤·¤¯Ë¤«¤Ê³¤ÊÝÁ´´ð¶â(https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shuseki/1040778/1025713.html)ÍÍ¤ÈÂ£Äè¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤Þ¤°¤íÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¾ÆÄÅ¹Á¡¡Á¥¸µÄ¾±Ä¡¡Ê¡°ì(https://www.maguro-fukuboh.jp/)¡×(°Ê²¼¡ÖÆ±ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡×)¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¡§ÊÀ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶áÆ£ÂÀ°ìÏº¡¢±¦¡§ÀÅ²¬¸©·ÐºÑ»º¶ÈÉô Íý»ö ¹â¶¶ÎÉÏÂÍÍ
¢£´óÉÕ¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÊÀ¼Ò¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ËÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢300Ç¯°Ê¾åÀÅ²¬¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¯Á¥¸µ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¤Þ¤°¤í¡¦¤«¤Ä¤ª¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µù¶È¡¦¿å»º¶È¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È
»×¤¤¡¢2024Ç¯10·î¡¢Æ±ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡ÖÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¡×¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤Î·Ã¤ß¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Çä¾å¤ò¡¢ÊÀ¼Ò¤¬300Ç¯°Ê¾å¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø³¤¡Ù¤È¡ØÀÅ²¬¡Ù¡¢Î¾Êý¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë³¤ÊÝÁ´´ð¶â¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î´óÉÕ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÅ²¬¸©Èþ¤·¤¯Ë¤«¤Ê³¤ÊÝÁ´´ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/149942/table/3_1_b5c33ad9b11fdf9c94558ec411c4247f.jpg ]
¢£ÊÀ¼Ò¤Îº£¸å¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡BtoB¤Ç¤Ï¡¢´û¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëMEL(https://www.melj.jp/structure)¤äMSC(https://www.msc.org/jp/standards-and-certification/summary-of-MSC-certification-JP)¤Ê¤É¤Î¿å»º¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¤Î°Ý»ý¡¦¹¹¿·¿³ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÀ¼Ò¤¬´Ø¤ï¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¿å»º»ñ¸»¤È´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼èÁÈ¿å½à¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÂÐ¾ÝÁ¥¡¦»ÜÀß¤Ê¤É¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡BtoC¤Ç¤Ï¡¢¿å»º¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¤Ë½àµò¤·¤¿À½ÉÊ¤Î¼è°·¤¤¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Îµù¶È¡¦¿å»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ê¡°ìµù¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://fukuichi-world.jp/
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§´ë²èÀïÎ¬¼¼¡¡ÏÎ²Ê¡Ê054-627-1215¡Ë
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¡§±Ä¶ÈÂè»°Éô¡¡²¬°Â¡Ê0570-055-291¡Ë