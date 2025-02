「Yogibo賞」民泊の日本一を決めるコンテスト「BEST OF MINPAKU 2025」で「うわの空／静岡県静岡市」が受賞！

民泊革命株式会社Yogibo賞を受賞した「うわの空」の広々としたリビング「BEST OF MINPAKU 2025」

民泊革命株式会社 榊原啓祐(民泊専門家)と田尻夏樹(民泊運営アドバイザー兼観光系インフルエンサー)が主催する日本一の民泊を決めるコンテスト「BEST OF MINPAKU 2025(ベストオブミンパク2025)」が2025年2月10日にホテルモントレ大阪(大阪府大阪市)で開催されました。

「BEST OF MINPAKU」は、「コロナ禍で大きな影響を受けた業界の活性化」「インバウンド需要の増加」「日本人の旅行の選択肢の一つに民泊を」をテーマに、第二回目を開催。

第二回目の今回は、総エントリー1092室の中から「うわの空(静岡県静岡市)」がYogibo賞を受賞しました。

※バケーションレンタルサイト「Airbnb(https://www.airbnb.com/l/SAR2zWbq)」にてご予約可能です。

Yogibo賞を受賞した「うわの空」の広々としたリビングではプロジェクター大型モニターも!「BEST OF MINPAKU 2025」

【施設詳細】

施設名:うわの空

住所:〒421-1305 静岡県静岡市葵区赤沢193

HP:https://www.airbnb.com/l/SAR2zWbq

-自然とつながり、大切な人とつながる喜びを- 「うわの空」は、一日一組限定の一棟貸し別荘です。キッチンや薪ストーブを備えた客室で自炊を楽しみながら、自由な時間をお過ごしいただけます。敷地内には本格サウナや囲炉裏部屋があり、自然を感じる贅沢なひとときを提供。携帯もつながりにくい山奥の静かな環境で、カモシカやサルといった自然の住人たちと触れ合いながら、大切な人との絆を深める非日常の時間をお楽しみください。

Yogibo賞を受賞した「うわの空」のサウナ室「BEST OF MINPAKU 2025」Yogibo賞を受賞した「うわの空」の庭園。サウナ後に最高の「ととのう」を。「BEST OF MINPAKU 2025」Yogibo賞を受賞した「うわの空」では、囲炉裏部屋で屋内BBQがお楽しみいただけます。「BEST OF MINPAKU 2025」株式会社Yogibo 執行役員 大森一弘様より「うわの空」へYogibo賞を授与「BEST OF MINPAKU 2025」

【Yogibo賞】

Yogibo賞は、BEST OF MINPAKU 2025で、株式会社Yogibo(https://yogibo.inc/)様の御協賛により新設。

本賞は、株式会社Yogibo(https://yogibo.inc/) 執行役員 大森一弘様が宿泊者の視点で「リラックス出来そうか」という点と、「Yogibo(https://yogibo.inc/)」を使用する事でさらにより良い空間を宿泊客へ提供できると思う施設を基準に選ばれました。

●Yogibo賞特典●

・快適すぎて動けなくなる魔法のソファ Yogibo(ヨギボー) 商品10万円分

・Yogibo webサイトで受賞施設をご紹介

・Yogibo公式SNSで受賞施設をご紹介

株式会社Yogibo(https://yogibo.inc/)様より、上記特典が「うわの空」様へ授与されます。Yogibo商品は「うわの空」様が選んだ商品が提供されます。



【御来賓】

・衆議院議員 馬場 伸幸 様

・衆議院議員 浦野 靖人 様

・衆議院議員 梅村 聡 様

・参議院議員 石川 博崇 様

・参議院議員 柳ヶ瀬 裕文 様

・参議院議員 高木 かおり 様

※順不同

【ご祝辞】

・財務大臣 衆議院議員 加藤 勝信 様

・前大阪府知事 参議院議員 太田 房江 様

・衆議院議員 逢沢 一郎 様

・元滋賀県知事 参議院議員 嘉田 由紀子 様

・参議院議員 杉 ひさたけ 様

・前衆議院議員 谷川 とむ 様

・前衆議院議員 佐藤 しげき 様

※順不同

【BEST OF MINPAKU 2025】

日本国内を見ると、観光客への認知度はまだまだ低い「民泊」。本コンテストを通して日本国内の観光客に「民泊の良さ」を知っていただける機会になり、旅行の滞在先のひとつに「民泊」を選んで頂けるようになるきっかけになればという思いから「BEST OF MINPAKU」を開催しました。

多くの方にご来場頂き、発信頂けた本コンテスト。旅行の滞在先として「ホテル」「旅館」「民泊」となることを目指し、第三回、第四回と開催を続けて参ります。

主催の2人(左:榊原啓祐、右:田尻夏樹)「BEST OF MINPAKU 2025」

公 式:https://bestofminpaku.com

主 催:榊原 啓祐(さかきばら けいすけ)

民泊革命株式会社代表取締役兼、民泊経営連合会会長。ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か6年で650店舗以上を出店。民泊事業には2015年8月に参入し、現在では民泊運営と共に、リゾート地でのプール付きの貸別荘も経営。大阪で初めて民泊清掃事業を立ち上げた民泊清掃の第一人者。



主 催:田尻 夏樹(たじり なつき)

大阪民泊運営代行株式会社 代表取締役。Amazonプライム「バチェラージャパン3」に出演。温泉ソムリエの資格を持ち、観光系インフルエンサーとしての経験から宿泊業、民泊業に参入。 地域の魅力やおすすめスポットを発見し、快適な滞在に関する情報の発信も行う。

【BEST OF MINPAKU 2025 Supported by ネクストレベルホールディングス】

会社名:民泊革命株式会社(ミンパクカクメイカブシキガイシャ)

代表者:代表取締役 榊原啓祐

本店:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町11-5

大阪支店:〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目1番18号

E-mail:info@bestofminpaku.com

TEL:06-6624-9959

公式HP:https://bestofminpaku.com