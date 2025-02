USB-Aポートを簡単に増設！大容量データ転送が可能なUSB 5Gbps対応タイプを含むUSB Type-C接続の薄型USBハブ 10製品を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、USB-Aポートを4つ搭載し、マウスやキーボード、USBメモリーなどを1台にまとめて接続できる薄型USBハブ、全10製品を2月下旬より新発売いたします。

厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置しているため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。USB 5Gbps対応タイプのケーブル長は取り回しのしやすい約15cmと約30cmの2種類をご用意しています。

マウスやUSBメモリーなどを1台にまとめて接続できる!USB-Aポートを4つ搭載した薄型USBハブ

■USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリーなどをこの1台にまとめて接続できます。

※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用したスマートフォン・タブレットの充電は非推奨です。

■USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込みが可能です。

■ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmと約30cmの2種類をご用意しています。

■ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。

■USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度(※理論値)を実現します。(対応はUSB5Gbpsタイプのみ)

※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

厚さ約10mmのコンパクト設計

■機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行など持ち運びの際にも便利です。

■すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

■USB Type-C 4ポートUSB2.0ハブ ケーブル15cm(価格:\1,980(店頭実勢価格)\1,800(税抜))

<ブラック>

型番:U2HC-H040BK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U2HC-H040BK.html

<しろちゃん>

型番:U2HC-H040WF

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U2HC-H040WF.html

<ホワイト>

型番:U2HC-H040WH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U2HC-H040WH.html

■USB Type-C 4ポートUSB5Gbpsハブ ケーブル15cm(\2,479(店頭実勢価格)\2,254(税抜))

<ブラック>

型番:U3HC-H040BK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U3HC-H040BK.html

<ネイビー>

型番:U3HC-H040NV

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U3HC-H040NV.html

<ピンク>

型番:U3HC-H040PN

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U3HC-H040PN.html

<しろちゃん>

型番:U3HC-H040WF

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U3HC-H040WF.html

<ホワイト>

型番:U3HC-H040WH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U3HC-H040WH.html

■USB Type-C 4ポートUSB5Gbpsハブ ケーブル30cm(価格:\2,580(店頭実勢価格)\2,345(税抜))

<ブラック>

型番:U3HC-H041BK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U3HC-H041BK.html

<ホワイト>

型番:U3HC-H041WH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/U3HC-H041WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250218-01/

ご購入はこちら

<USB Type-C 4ポートUSB2.0ハブ ケーブル15cm しろちゃん U2HC-H040WF>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DVGX3L1N

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13829288/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008930956/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550351904/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550351904.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550351904.html

<USB Type-C 4ポートUSB5Gbpsハブ ケーブル15cm ネイビー U3HC-H040NV>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DVH18H2T

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13829291/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008930959/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550351966/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550351966.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550351966.html

<USB Type-C 4ポートUSB5Gbpsハブ ケーブル30cm ブラック U3HC-H041BK>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DVGH11PT

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13829295/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008930963/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550352055/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550352055.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550352055.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一