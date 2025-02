MSI、背面コネクタデザインを採用したピラーレスPCケースを発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、背面コネクタデザインを採用したピラーレスPCケース「MAG PANO 100R PZ」、「MAG PANO 100R PZ WHITE」を2025年2月21日(金)より発売いたします。

「PROJECT ZERO(PZ)」 とは、背面コネクタデザインを採用し、これまで多くのユーザーが苦労してきたケーブル配線や組み立ての手間を省くこと、より簡単に美しいパソコンを組み立てられるようにすることを目指して開発された、MSI製品の総称です。

PROJECT ZERO 紹介HP:https://jp.msi.com/Landing/project-zero(https://jp.msi.com/Landing/project-zero)

本製品と背面コネクタデザイン(PZ)のマザーボードを組み合わせることで※、PCの組み立てが初めての方でも、簡単に美しいPCを組み立てることができます。

※背面コネクタデザインのマザーボードだけでなく、通常のマザーボードにも対応可能です。

【MAG PANO 100R PZ】:税込19,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/PC-Case/MAG-PANO-100R-PZ

【MAG PANO 100R PZ WHITE】:税込20,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/PC-Case/MAG-PANO-100R-PZ

【MAG PANO 100R PZ / WHITEの主な特徴】

●270度パノラマガラスパネルを採用したピラーレス設計で、ケース内部のパーツやLEDが映える美しいスタイルを実現

●MAGシリーズのロゴからインスパイアされた特徴的なデザインのフロントパネル

●Micro-ATXおよびATXサイズの背面コネクタマザーボードに対応※

●デュアルチャンバー構造を採用し、90mmの広大な裏配線スペースを確保

●側面にリバースブレードARGBファンを3基、リアにARGB排気ファンを1基搭載し、エアフローのバランスを確保

●ARGBとファンの4分岐基板が付属し、接続したファンのライティングをI/Oポートのスイッチで制御可能

※背面コネクタデザインのマザーボードだけでなく、通常のマザーボードにも対応可能です。

【スペック表】

