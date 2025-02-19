ABDiが「リテールテックJAPAN 2025」に出展

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：則末 修男、 以下ABDi）は、2025年3月4日（火）～7日（金）に東京ビッグサイトで開催される第41回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2025」に出展いたします。

出展ブースイメージ：小間番号＜RT3320＞

ABDiは、オートバックスグループの基幹システムやDX戦略実現に向けたIT分野の牽引を担っています。また、「常にお客様に最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会を創造することを使命とする」というオートバックスセブンの経営理念に基づき、IoTやAIなど最新技術を積極的に取り入れ、業務改善や売上貢献に繋がるサービスの開発に取り組んでいます。

このたび、昨年リテールテックでリリースした電子棚札ソリューションtagEL（タグエル）に、スマレジ連携機能が追加された「スマレジ+tagEL」、世界標準のGPSトラッカーを連携可能とした、動態管理プラットフォーム「Owleye（オウルアイ）」、セキュアな通信回線と業務支援DXを一体化したトータルパッケージサービスAXCS（ABDi Transformation Connect Service）（アクロシーズ）の３つを出展いたします。

■展示概要

主な展示サービス商材

・「スマレジ+tagEL」…新開発のスマレジ連携可能なサブスク型電子棚札ソリューション

・「Owleye」(オウルアイ）…世界標準のGPSトラッカーを新たに連携、簡易MAPソリューション

・「AXCS」（アクロシーズ）…安心安全なNW環境及びセキュリティ、DX商材のトータルパッケージ

■展示会概要

展示会名：第41回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2025」

（主催：株式会社日本経済新聞社）

開催日時：2025年3月4日(火) ～ 3月7日(金) 10:00～17:00 ※最終日は16:30まで

会場：東京ビッグサイト 東展示棟2ホール

出展ブース： 小間番号＜RT3320＞

※来場希望の方は事前登録が必要となります。下記より事前登録をお済ませください。

●リテールテックJAPAN 2025 来場者事前登録ページ

https://nikkeimesse2025.smktg.jp/public/application/add/32

■会社概要

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ https://abdi.co.jp/

〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

TEL. 03-6221-7010 FAX. 03-6221-7020