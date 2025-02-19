【3月7日開催・沼津市】「NFTで広がる可能性と新たな収益確保」セミナー

株式会社農情人

株式会社農情人（本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐 雄一郎）は、2025年3月7日（金）、沼津市主催・静岡中央会運営の「NFTで広がる可能性と新たな収益確保」セミナーに登壇いたします。（30名限定・参加無料）

本セミナーでは、NFTの基礎から実践的な導入ステップまでを余すところなく解説し、新たなビジネスチャンスを捉えるためのヒントを提供します。

セミナー開催概要

申し込む :https://www.siz-sba.or.jp/s/seminar/detail.html?CN=38407

NFTはブロックチェーン上で発行・取引され、2025年現在は大手企業も続々参入しています。農業分野でも例外ではなく、新たな顧客体験やブランド価値向上策として注目を集めています。本セミナーでは、「農業×ブロックチェーン」の視点から得たノウハウを幅広い業種のビジネスに応用するためのヒントを紹介します。NFTと既存事業を組み合わせることで得られる具体的なメリットや導入手順、そしてコミュニティ運営との連携についても詳しくお伝えします。

『シンNFT戦略 最強のアイディア図鑑』について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/113_1_c9134bac2fac2fe2d3dd142262f6ecc2.jpg ]セミナー内容- NFTとは何か：基礎から押さえる最新動向- シンNFT戦略：農業×NFTでの実例紹- ビジネス活用事例：飲食、商店街、農業など多業種での具体例- 導入ステップと注意点：NFTの発行、コミュニティ運営、法規制対応など- 質疑応答・交流タイム申し込む :https://www.siz-sba.or.jp/s/seminar/detail.html?CN=38407

「そもそもNFTってなに・・・？」という疑問から、私たちの生活のシーンでどう利用されているのか、など具体的な例まで解説した1冊です。本セミナーでは、本書で紹介しているNFT事例をさらにアップデートした形で解説します。

登壇者プロフィール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/113_2_0c2d317e7db6feb2983fa90f4727728d.jpg ]詳細を見る :https://noujoujin.com/new-nft-strategy/甲斐 雄一郎

株式会社農情人 代表取締役。 2021年8月に農情人を創業し、「農業×情報×人財」を軸にコンサルティング事業を手掛ける。日経xTREND、Forbes Japan、時事通信など多数のメディアに出演。著書『シンNFT戦略』『Copilotがよくわかる本』。

企業情報

株式会社農情人

提供サービス（一部）：

・農業マーケティング支援

・農業×ブロックチェーンの企画開発

・メタバースコンサルティング

・書籍出版

URL ： https://noujoujin.com/