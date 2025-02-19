TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª¡¢¡Ö¿Í¹©»°¼¡¸µ´ÎÂ¡ÁÈ¿¥¡×¤Î»î¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë
¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ëû ½¨À²¡¢°Ê²¼¡ÖTOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª(ËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÅçÅÄ Âî¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª¡×)¤Ï¡¢TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬³«È¯¤·¤¿3DºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¡Öinvivoid(R)¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÂÎ³°¤ÇºîÀ½¤·¤¿¡Ö¿Í¹©»°¼¡¸µ´ÎÂ¡ÁÈ¿¥¡×¤Î»î¶¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ò2025Ç¯2·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆ
¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3DºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¡Öinvivoid(R)¡×¤òÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê ¾¾ºêÅµÌï¶µ¼ø¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¬¤ó¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¡¢ÁÏÌô¸¦µæ¡¢ÇÝÍÜÆù¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¡Öinvivoid(R)¡×¤È¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª¤Î¿·Á¯¥Ò¥È´ÎºÙË¦¡ÖPXB-cells(R)¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¿Í¹©»°¼¡¸µ´ÎÂ¡ÁÈ¿¥¡×(°Ê²¼ ´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±¤Ç¤Î»î¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡¢ËÜ´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤òÀ½Ìô´ë¶È¤Ê¤É¤Î³°Éôµ¡´Ø¤Ø»î¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê°åÌôÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Äó·È¿Þ
¢£ ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
¡¡ÁÏÌô¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¸õÊä²½¹çÊª¤ÎÌô¸ú¡¦ÉûºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥È¤Ç¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤ÇÍ½Â¬ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÆó¼¡¸µÅª¤ÊºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸ÂÎËÜÍè¤Î±þÅú¤¬Àµ¤·¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬3DºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¡Öinvivoid(R)¡×¤Ë¤è¤êºîÀ½¤·¤¿¡Ö´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥ÉÇÝÍÜ¡Ê¢¨1¡ËÅù¤Î´ûÂ¸ÇÝÍÜµ»½Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Îµ¡Ç½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤¹¥Çー¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°ÉôµòÅÀ¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑµ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³°Éô¸¦µæµ¡´Ø¤Ë»î¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ³èÆ°¤Î¿ÊÅ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª¤Ï¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤ë¿·Á¯¤Ç¡¢¹âµ¡Ç½¤Ê¥Ò¥È´ÎºÙË¦¤òÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Ìô´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª¤Ï¡¢À¸Ì¿²Ê³ØÊ¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ò¥È´ÎºÙË¦¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¶È³¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Í¹©ÁÈ¿¥³«È¯µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶ÈÌ³Äó·ÈÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÇºîÀ½¤µ¤ì¤ë´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¾¼Ò¤Î»ý¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤·¡¢Éý¹¤¤¸ÜµÒÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ»î¶¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Öinvivoid(R)¡×¤ÇºîÀ½¤·¤¿»°¼¡¸µ´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ¹
¡¡TOPPAN ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢¡Öinvivoid(R)¡×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª¤¬¶¡µë¤¹¤ë¡ÖPXB-cells(R)¡×¤è¤êºîÀ½¤·¤¿´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢À¸ÂÎ¤Ë¶á¤¤À¼Á¤òÍ¤¹¤ë¿Í¹©ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ÎÂ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´À»î¸³¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÁÏÌô¸¦µæ¡¢µ¡Ç½À¿©ÉÊ³«È¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±.°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÁÈ¿¥·ÁÂÖ
¡¡ËÜ´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»°¼¡¸µ¹½Â¤¤òÊÝ»ý¤·¤Ä¤ÄÇÝÍÜÍÆ´ï¤ËÀÜÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÁÈ¿¥¤¬ÉâÍ·¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÆó¼¡¸µÇÝÍÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇÝÃÏ¸ò´¹ºî¶È¤ò´ÊÊØ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¿¥¤Î¸ü¤µ¤ò50～100¦ÌmÄøÅÙ¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥ÆâÉô¤Î¹½Â¤¤òÀ¸¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².¹â¤¤´Îµ¡Ç½¤ª¤è¤ÓÌÓºÙÃÀ´É¹½Â¤¤ÎÄ¹´ü°ÂÄêÀ
¡¡ËÜ´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼ï¡¹¤Î²½¹çÊª¤òÂå¼Õ¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤¬¹â¤¯°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂå¼ÕÊª¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÌÓºÙÃÀ´É¤Î¹½Â¤¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î´ÎÂ¡¤Î¤è¤¦¤ËåÌÌ©¤ÊÌÖ¾õ¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÂÎ¤Ë¶á¤¤ÆÃÄ§¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¡¦ÆÃÄ§¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30 Æü´Ö¸º¿ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.´ÎÂ¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÇÀÉ¾²Á¤ò¹â´¶ÅÙ¤Ë¼Â»Ü²ÄÇ½
¡¡ËÜ´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë³²¤òÍ¤¹¤ë²½¹çÊª¤ÎÆÇÀÉ¾²Á¤â¡¢¹â´¶ÅÙ¤«¤Ä°ÂÄê¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÃÀ½Á¤¦¤ÃÂÚÆÇÀ¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÉô¤Î²½¹çÊª¤Î´ÎÆÇÀÉ¾²Á¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥ÉÇÝÍÜ¤è¤ê¤â20ÇÜ°Ê¾å¹â¤¤´¶ÅÙ¤ÇÆÇÀ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë
¢£ »î¶¡ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡»î¶¡ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤È·ì´É´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»î¶¡¤¹¤ëËÜ´ÎÂ¡¥â¥Ç¥ë¤Ï¸¦µæÍÑÅÓ¤Ë¸Â¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ü¿¢Åù¤ÎÍÑÅÓ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»î¶¡¾ò·ï: °åÎÅ¡¦ÁÏÌô¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦»î¶¡²Á³Ê: ¸¶Â§Ìµ½þ (ÌÜÅª/ÎÌ/»î¶¡»ÅÍÍ/»î¸³ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê±þÁêÃÌ)
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê¿½¤·¹þ¤ß¡Ë¡§
¡¡¡¦¡Öinvivoid(R)¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://www.holdings.toppan.com/ja/invivoid/
¡¡¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡https://phoenixbio.co.jp/contact/contact.html
¢¨1¡¡¥¹¥Õ¥§¥í¥¤¥ÉÇÝÍÜ¡§ºÙË¦Æ±»Î¤ò¶Å½¸¡¦ÀÜÃå¤µ¤»¡¢Î¬µå¾õ¤Ë½¸ÀÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤È¤¹¤ë3DºÙË¦ÇÝÍÜ¼êË¡¡£
¢¨2¡¡ÃÀ½Á¤¦¤ÃÂÚÆÇÀ¡§´ÎÂ¡¤Ç»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë¡ÖÃÀ½Á¡×¡Ê»éËÃÀ®Ê¬Åù¤Î¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ë±ÕÂÎ¡Ë¤ÎÎ®¤ì¤¬°åÌôÉÊÅù¤Ë¤è¤êÁË³²¤µ¤ì¡¢Í³²¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹ÉûºîÍÑ¤Î°ì¼ï¡£
¡ö ¡¡ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö ¡¡ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê ¾å