【ウブロ】ウィル・ポールター、第78回英国アカデミー賞(BAFTA)でウブロを着用

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロGetty Images

2025年2月16日(日)イギリス・ロンドンで開催された第78回英国アカデミー賞(BAFTA)にて、国際的に活躍する俳優 ウィル・ポールターがウブロの「クラシック・フュージョン ブラックマジック」42mmを着用しました。

詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/classic-fusion/classic-fusion-black-magic-42-mmHUBLOT「クラシック・フュージョン ブラックマジック」

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