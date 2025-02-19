【ウブロ】ウィル・ポールター、第78回英国アカデミー賞(BAFTA)でウブロを着用

写真拡大 (全2枚)

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社　ウブロ

Getty Images

2025年2月16日(日)イギリス・ロンドンで開催された第78回英国アカデミー賞(BAFTA)にて、国際的に活躍する俳優 ウィル・ポールターがウブロの「クラシック・フュージョン ブラックマジック」42mmを着用しました。


詳細を見る :
https://www.hublot.com/ja-jp/watches/classic-fusion/classic-fusion-black-magic-42-mm

HUBLOT「クラシック・フュージョン ブラックマジック」


#HUBLOT ＃ウブロ



お問合せ先


LVMH ウォッチ・ジュエリ-ジャパン株式会社　ウブロ　


電話番号：　03-5635-7055　


URL　　：　www.hublot.com