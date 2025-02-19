【ウブロ】ウィル・ポールター、第78回英国アカデミー賞(BAFTA)でウブロを着用
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ
Getty Images
詳細を見る :
https://www.hublot.com/ja-jp/watches/classic-fusion/classic-fusion-black-magic-42-mm
HUBLOT「クラシック・フュージョン ブラックマジック」
Getty Images
2025年2月16日(日)イギリス・ロンドンで開催された第78回英国アカデミー賞(BAFTA)にて、国際的に活躍する俳優 ウィル・ポールターがウブロの「クラシック・フュージョン ブラックマジック」42mmを着用しました。
詳細を見る :
https://www.hublot.com/ja-jp/watches/classic-fusion/classic-fusion-black-magic-42-mm
HUBLOT「クラシック・フュージョン ブラックマジック」
#HUBLOT ＃ウブロ
お問合せ先
LVMH ウォッチ・ジュエリ-ジャパン株式会社 ウブロ
電話番号： 03-5635-7055
URL ： www.hublot.com