”さくら感溢れる香りに、気分うっとり”韓国発パーソナルケアブランド「KUNDAL(クンダル)」から限定の「Spring Edition(スプリングエディション)」が2025年2月19日より発売スタート

「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランド「KUNDAL(クンダル)」は2025年2月19日(水)より日本限定の「Spring Edition(スプリングエディション)」をQoo10・楽天市場にて発売いたします。

「Spring Edition(スプリングエディション)」は春の恋が始まりそうな予感をイメージしたデザインを起用し、「チェリーブロッサム」というクセのない心地よい香りで気分をうっとりさせるのが特徴です。さらに、「ハチミツエキス」と「マカデミアシード」成分配合で髪のうねりやパサつきなどを抑え、究極の美髪へ導きます。

■商品概要

商品名:「Spring Edition(スプリングエディション)」

セット内容:

1. ハニー&マカデミアネイチャーシャンプー500ml

2. ハニー&マカデミアプロテイントリートメント500ml

価格:3,300円(税込)

発売日:2025年2月19日(水)18時からオンライン販売開始

販売リンク

・Qoo10:https://www.qoo10.jp/g/782779170

・楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/kundal/sakura_set_01/

■商品特徴

1.様々な髪悩みにアプローチ

自然由来原料にこだわり頭皮と髪に優しくケア

代表的な成分としては「ハチミツエキス」と「マカダミアシ-ド」が配合され髪にうるおいやツヤを与えるサポートをし、まとまりのある髪へ

2.毎年大人気の春限定エディション!2025年限定パッケージで登場

毎年大人気の限定パッケージが今年は「春の恋が始まりそうな予感」をイメージしたデザインを起用

3.さくら感溢れる香りに、気分うっとり!

クセのない男女問わず人気の「チェリーブロッサム」香りを起用

■ブランド紹介

KUNDAL(クンダル)」は、「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。

■公式SNS

KUNDAL JAPAN公式 Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/

KUNDAL JAPAN公式 X : https://x.com/kundal_japan

URL:https://kundal.co.kr/

Mail:obmkt@theskinf.com