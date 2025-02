コンセプトは「永く愛用できる、真に価値のある一本を。」環境配慮型晴雨兼用傘ブランド「SiNCA by Wpc.」より、持ち運びに最適な軽量折りたたみ傘と12本骨の大判長傘が新登場！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する環境配慮型のサステナブル仕様の晴雨兼用傘ブランド「SiNCA by Wpc. (シンカバイダブリュピーシー)」は、2025年新作として、持ち運びに適した約190gの軽量折りたたみ傘1型と身体をしっかり覆える直径約110cmの大判長傘1型を、2025年2月上旬よりWpc.公式オンラインショップ、直営店舗、他、全国の取扱店舗にて販売しております。

2025年新作発売にあわせて、公式Instagramアカウントを開設

2023年4月にローンチした「SiNCA by Wpc. (シンカバイダブリュピーシー)」は、Wpc.が考えるサステナブルの本質「傘を長く使い続けること」を実現すべく、再生素材や耐久性の高いパーツを組み合わせた“長く使える傘“を提案している、環境配慮型晴雨兼用傘ブランドです。”シンカ“というブランド名には、傘の「真の価値」を深く考える「深化」を通して、「進化」を続けるブランドでありたいという3つの“シンカ”への想いが込められています。

2025年は新作として、既存の折りたたみ傘よりもさらに軽量化し、持ち運びしやすい約190gの軽量折りたたみ傘1型と、男性の身体もしっかり覆えるサイズ感の直径約110cmの大判長傘1型の計2種を発売。カラーバリエーションも、これまでと同様に自然界から着想を得た男女問わず使いやすいアースカラー6色で展開。上品で高級感のある見た目だけでなく、晴雨兼用で使える安心の機能性を備えているため、大切な人への贈り物にもぴったりのシリーズです。

また、新作発売にあわせて公式Instagramアカウントを開設いたしました。 今後はInstagramを通じて、商品情報を中心に、企業としての取り組みやキャンペーン情報など、皆さまに楽しんでいただけるような情報を発信してまいります。

公式Instagram▶@ sinca_by_wpc(https://www.instagram.com/sinca_by_wpc/)

【NEW】 軽量の折りたたみ傘と大判の長傘が新たに仲間入り!

SiNCA MINI 50 7K(https://www.wpc-store.com/c/sinca/sip-001-102) (税込4,620円)

素材 :ポリエステル100%

裏面PUコーティング(軽量再生ポリエステル生地)

サイズ:50cm

直径 :86cm

重量 :190g

カラー:オフ/サックス/ネイビー

グリーン/レッド/ブラウン

SiNCA LONG 63 12K(https://www.wpc-store.com/c/sinca/sip-01-101) (税込5,390円)

素材 :ポリエステル100%

裏面PUコーティング(軽量再生ポリエステル生地)

サイズ:63cm

直径 :110cm

重量 :540g

カラー:オフ/サックス/ネイビー

グリーン/レッド/ブラウン

≪Wpc.公式オンラインショップ・直営店舗限定≫

SiNCA MINI 60 8K (税込4,730円)

素材 :ポリエステル100%

裏面PUコーティング(再生ポリエステル生地)

サイズ:62cm(全長)/36cm(伸縮時)

直径 :102cm

重量 :320g

カラー:オフ/サックス/ネイビー

グリーン/レッド/ブラウン

※3月末入荷予定

2wayのたたみ方で、シーンに合わせて持ち運びできる2段折りたたみ傘が登場!骨を折りたたんで、内側ベルトを使用するとバッグへ収納しやすいコンパクトタイプに。使用後折りたたまず、外側ベルトを閉じるだけで長傘タイプとしても使用することができます。

【サステナブル】 生地や手元に再生素材を使用した環境にやさしい取り組み

【サステナブル性能】

― ペットボトルを再資源化したリサイクル生地を使用

傘の生地には、使用済みのペットボトルを粉砕したリサイクルポリエステル繊維を採用。

回収されたペットボトルを粉砕して繊維にするので、新たに石油成分から作る必要がなく、環境にやさしいサステナブルな素材です。

― 持ち手の素材にはバンブーファイバー*1を混合。プラスチックの使用量を削減。

竹から取り出した繊維からつくられるバンブーファイバーは近年、プラスチックに代わる環境に配慮した素材として注目されています。また、その生産過程において二酸化炭素の排出量も削減できる環境にやさしい素材です。

※1自生する竹の繊維を取り出してパウダー状にして固めた素材

― 売上の2%を森林保全活動へ

一般社団法人more trees(モア・トゥリーズ)を通じて森林を保全する取り組みに参画。

育林や獣害対策のみならず地域のコミュニティーも大切にした活動のためにお役立ていただく予定です。今後も寄付活動にとどまらず、社会貢献につながる取り組みを続けてまいります。

【雨傘/日傘】 “長く使える傘”のポイントはハイスペックな雨傘・日傘性能!

【雨傘性能】(グラフ内容は、傘の通常使用を想定した傘生地の洗濯試験[家庭用洗濯機・1回5分]を3回~70回実施し、SiNCAと一般傘の撥水性を比較[当社比較]したものです。)

― 激しい雨にも対応できる優れた耐水性

近年の激しい雨を想定し、Wpc.ブランドのなかでもトップクラスとなる、生地の耐水圧20,000mmH2O※2を確保。傘の縫い目などからの水漏れを防ぐ耐漏水性も高いレベルで兼ね備え、悪天候でも安心の使い心地を実現しました。

― 長く続く最高等級の撥水性

生地に施した加工により最高等級となる撥水性5級※3をクリア。雨を弾き、雨粒が玉のように転がるため、収納時には濡れにくい“ストレスフリー”な傘に仕上がりました。撥水性も長く続きます。

― 風速15m/s※4の耐風検査をクリアした耐久性の高い骨構造

耐久性に優れるグラスファイバーやカーボン素材の骨と、高強度の骨構造を採用。長く使い続けられるための“強さ”を追求した結果、長傘・折りたたみ傘ともに風速15m/sの耐風検査をクリアしました。また、通常の傘骨とは違い、シャンパンゴールドの高級感のあるカラーもポイントです。

※2 JIS L 1092の規定に準じて生地の耐水度を測定しています。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を 示す数値ではございません。

※3 JIS L 1092の規定に準じて生地のはっ水度を測定しています。撥水等級は、最高レベルを5級、最低レベルを1級とした、撥水性の等級です。

記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※4 第三者検査機関において、記載の風速送風下で傘骨に異常がないかを確認しています。

この傘は一般の傘と比較した場合強度はありますが、台風・突風時でのご使用は大変危険ですのでおやめください。

【日傘性能】

― 光をシャットアウトする完全遮光※5の生地

生地の裏面にポリウレタン樹脂の多層コーティングを施すことにより、光を100%カットする完全遮光の生地を実現。抜群の日傘性能でまぶしさを抑え、快適に外出できます。

― 紫外線を徹底ブロックUVカット率99.9%※6

日焼けやシワ・シミの原因となる紫外線を防ぐために、UVカット率99.9%の生地を採用。紫外線防護係数(UPF値)は最高格付けのUPF50+※7を実現。

― 体感温度を抑える優れた遮熱性

太陽光を想定した人工照明灯を生地に浴びせる検査では、SiNCAのあり/なしで約35.1℃の差が出ました。熱中症予防など、年々勢いを増す暑さ対策にも優れた効果が期待できます。

※5 JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を完全遮光生地としており、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※6 JIS L 1925の規定に準じてUVカット(遮蔽)率を測定しております。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※7 JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

【カラーバリエーション】 自然界から着想を得た6種のカラー

― 自然界に存在する様々なものから生まれたカラーバリエーション

SiNCAの色は自然界に存在する様々なものから着想を得ています。

植物や水、木々など我々の生活になくてはならないものからイメージしたナチュラルで優しいアースカラーで展開しています。

▼カラー展開

オフ:石灰石/サックス:澄んだ空/ネイビー:深水

グリーン:植物 /レッド:落ち葉/ ブラウン:木

サステナブルを体現する晴雨兼用傘ブランド「SiNCA by Wpc.」

地球環境を守るため、持続可能な消費と生産が求められている時代。

傘にも、真価を深化することが求められ、 進化していかなければならない時を迎えています。

だからこそ、素材には、ペットボトルを再生した再生ポリエステル生地を使用。

プラスチック素材を削減し、 バンブーファイバー素材混合の持ち手を使用した一本を。

飽きのこないシンプルで使いやすいデザインと耐久性を備え、 雨でも晴れでも使いつづけてもらえる一本を。

生産時に避けられないCO2の排出に対して、 植林活動へと寄附される一本を。

これらの合言葉をもとに生まれた傘の名前は、 SiNCA(シンカ) といいます。

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/sinca)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000001904/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/women-shop/wpc-kiu/)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼LOFT、ハンズ他、全国の取扱店舗

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

株式会社ワールドパーティーについて

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長 :冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU