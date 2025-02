コリン・ファレル主演！バットマン最大の宿敵ペンギンの覚醒を描いたクライム・ドラマ！「THE PENGUIN -ザ・ペンギン-」2 月 19 日(水) デジタル配信スタート！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、「THE PENGUIN -ザ・ペンギン-」のデ ジタル販売、デジタルレンタルを2025年2月19日(水)より開始することが決定いたしました。

映画『THE BATMAN -バットマン-』のスピンオフ! バットマンの宿敵ペンギンことオズワルド・コブルポットの覚醒を描く クライム・アクションドラマ

ゴッサム・シティを牛耳っていたファルコーネ・ファミリーのボスであるカーマインの死によって、実権をめぐる 戦いの火蓋が切られた、映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(2022年公開)の1週間後を舞台 にした本作は、ゴッサムを手中に収めようとコリン・ファレル演じるバットマンの宿敵オズ・コブ(通称:ペン ギン)が暗躍します。 新たな相棒として雇った少年ビクター・アギラー、唯一の理解者である母親は、コブが裏社会の帝王と して悪の道を突き進むのを翻すことは出来るのか!? 怪演が際立つ主演のコリン・ファレルは、第82回ゴールデン・グローブ賞主演男優賞(リミテッド・シリー ズ部門)を受賞!さらにSAGアワード(全米映画俳優組合賞)にもノミネートされている秀作が、ワー ナーより待望のデジタル販売とデジタルレンタルを開始になります。

製作総指揮は映画『THE BATMAN -バットマン-』のマット・リーヴスが手がけ、主演のコリン・ファレルも参加!

製作総指揮には映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のマット・リーヴスに加え、ディラン・クラーク、主演のコリン・ファレルも名を連 ねています。

吹替には映画から引き続きオズ・コブ/ペンギン役に金田明夫、 ソフィア・ファルコーネ役に白石涼子、ビクター・アギラー役に新祐樹、 アルベルト・ファルコーネ役に日野聡ら人気の豪華声優陣が集結!

吹替を担当したのは映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』に引き続きオズ役を俳優・金 田明夫。カーマイン・ファルコーネの娘・ソフィア役に『ONE PIECE』の白石涼子、オズと行動をと もにするビクター役に『東京リベンジャーズ』の新祐樹、アルベルト役に日野聡と、人気と実力を 兼ね添えた豪華な声優たちにも注目です!

デジタル配信を記念して、アルベルト・ファルコーネ役の日野聡よりコメント到着!

役として作品の中心となる人物ではありませんが、「ARROW」に続き、DCシリーズ作品へ参加で きたことは嬉しいですね。私が担当させて頂いたアルベルトは、ファルコーネ・ファミリーのトップである父 カーマインの息子で、ゆくゆくは後見を狙っている1人です。ただ、彼は人望も薄く頼りない面が目立 つ人物なので、1話であっという間に…。ペンギンはバットマンとも関係が深いヴィランなので、ゴッサム・ シティのダークな世界、抗争、暗躍する面々の駆け引きが見どころですね。ペンギンことオズワルドが、 ゴッサム・シティでの抗争に巻き込まれどのようにバットマンのヴィランとして覚醒していくのかをぜひ、デ ジタル配信でお楽しみください。

STORY

リドラーがゴッサム・シティの防波堤を爆破してから1週間。爆破により洪水が発生し、さらにカーマイン・ファルコーネが殺害されたことでゴッサ ムの裏社会に"権力の真空"が生まれ、権力抗争が始まろうとしていた。カーマインの右腕オズ/ペンギン(コリン・ファレル)はカーマインの部 屋へ行き、カーマインの秘密ファイルから使えそうなネタを手に入れるが、そこへカーマインの息子で暫定ボスのアルベルト(マイケル・ゼゲン) が現れ、オズはある事件を起こしてしまう…。

CAST/STAFF

<CAST> オズ・コブ/ペンギン: コリン・ファレル(金田 明夫) ソフィア・ファルコーネ:クリスティン・ミリオティ(白石 涼子) ビクター・アギラー:レンジー・フェリズ(新 祐樹) ジョニー・ヴィティ:マイケル・ケリー(宮島 岳史) ナディア・マローニ:ショーレ・アグダシュルー(磯辺 万沙子) フランシス・コブ:ディードル・オコンネル(一柳 みる) サルバトーレ・マローニ:クランシー・ブラウン (広瀬 彰勇) ミロシュ・グラッパ:ジェームズ・マディオ(中井 和哉) ルカ・ファルコーネ:スコット・コーエン(さかき 孝輔) アルベルト・ファルコーネ:マイケル・ゼゲン(日野 聡) イブ・カーロ:カーメン・イジョゴ(三浦 冴子) ドクター・ジュリアン・ラッシュ:テオ・ロッシ(降旗 雄司)

<STAFF> 製作総指揮:マット・リーヴス、ディラン・クラーク、コリン・ファレル

「THE PENGUIN -ザ・ペンギン-」 商品情報

「THE PENGUIN -ザ・ペンギン-」(全8話)

2025年2月19日(水)デジタル販売・デジタルレンタル開始

■デジタル販売 ■デジタルレンタル

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

制作年:2024年 原題:THE PENGUIN

(C) 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. PENGUIN and all related characters and elements TM and (C) DC.

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LSyd09BxryY ]