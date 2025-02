【Desigual News】Desigual x Collina Strada 待望の第二弾が登場幼き頃の夢へ思いを馳せて

INTS It’s not the same JAPAN株式会社ジャケット\37,900(tax in) デニム\37,900(tax in)ドレス\26,900(tax in)

バルセロナ発のファッションブランドDesigual(デシグアル)は、ニューヨークを拠点としたファッションブランド、Collina Strada(コリーナ・ストラーダ)との2度目のコラボレーションを発表いたします。本コレクションは、2月15日(土)より阪急うめだ本店D-LABにて開催されるポップアップストアにて世界先行発売され、2月20日(木)より一部のデシグアルストアおよび公式オンラインサイトにて販売

を開始いたします。

阪急うめだ本店D-LAB

会期:2月15日(土)~ 2月25日(火)

営業時間:10:00 ~ 20:00

住所:〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号阪急うめだ本店3階D-LAB

- THE INSPIRATION

今回のコレクションは、「イマジネーション」というテーマを軸に、わたしたちの持つ多面的な個性の複雑さ、そしてそれらが影響し合う様子を表現しています。ノスタルジックな視点から、洋服を通して子供のころに見ていたような夢を見る体験を提供し、着る人を自分探しの旅へと誘います。

大人になる過程で置き去りにしてしまった自分のさまざまな側面にもう一度触れられるように、私たちが忘れかけていた「本来の自分」を取り戻すきっかけになれば、というコリーナ・ストラーダの願いが込められています。

- THE COLLECTIONジャケット\32,900(tax in)パンツ\28,900(tax in)ドレス\32,900(tax in)トップス\13,900(tax in)スカート\26,900(tax in)パーカー\26,900(tax in)パンツ\26,900(tax in)バッグ\28,900(tax in)ドレスエ32,900(tax in)ドレス\28,900(tax in)バッグ\19,900(tax in)

本コレクションは、ボタニカルな要素を共通項としたテーマとモチーフが随所に散りばめられた斬新な色使いや質感の組み合わせから、幻想的な世界観を表現しています。

夢の中のような抽象的で水彩画風の花柄をタータンチェックと組み合わせたプリントや、ダークな雰囲気を醸し出すひまわりやデイジーに幾何学的構造物のようなチェックを彩ったプリント、ピンクの花園が煙のスクリーンでぼやけるような幻想的なデザインなど、デザイナーであるHillary Taymour(ヒラリー・テイモア)の豊かなイマジネーションの世界の奥深さを物語っています。

また、マスキュリンとフェミニンの間を行き来する、ジェンダーレスな自由なシルエットを提案しています。デニム、サテン、レース、リブ、メッシュと多様な素材が採用されているため、遊び心たっぷりのミックススタイルを楽しむことができます。

立体的なポケットが付いたオーバーサイズのクロップジャケットと、アシンメトリーにレースをあしらったヘムラインが印象的なスリップドレスやボクサーパンツ、グリーンのサテンジャケットとパンツのセットは、繊細できらめきのある仕上げと意外なポケットの配置で、「トラックスーツ」ルックという斬新な融合を提案しています。

また、本コレクションはデシグアルの将来を見据えたアプローチにより、環境に配慮した持続可能で革新的な素材から作られています。BCI(ベターコットンイニシアティブ)認証の持続可能なコットン、環境負荷の少ないLENZING ECOVERO 、プレスポンシブルビスコース、プラスチック廃棄物を再利用したリサイクルポリエステルなど、バージン素材への依存と埋立廃棄物を削減する素材を採用しています。

- THE CAMPAIGN

ビジュアルには、AW24やSS25シーズンに起用されたAmelia Gray(アメリア・グレイ)の妹である、イットガールDelilah Belle(デライラ・ベル)を起用しています。

キャンペーンビジュアル内では彼女は遊び心たっぷりに自宅を案内し、その中でさまざまな自分に出会う様子が描かれています。心の中のさまざまな次元へつながるこの物語は、「レトロ」な形と柔らかな色彩を用いた、居心地のよい心温まる空間を舞台にしています。この空間は、私たちを一瞬にして、大切な子供時代の思い出の場所であり、コリーナ・ストラーダが最も確かな自己が存在すると信じている、快適な「ホーム」へといざなうのです。

- COLLINA STRADA, A UNIQUE VISION

Hillary Taymour(ヒラリー・テイモア)が創設したコリーナ・ストラーダは、反骨的なクリエイティビティとサステナビリティのコミットメントを融合させた、エキセントリックでユニークなデザインで知られるファッションブランドです。ロサンゼルス出身の彼女は、周囲の動物や自然から主にインスピレーションを得ています。彼女のゴールは、環境や社会に配慮したファッションを通じて、業界に透明性を提供することであり、この理念はすべてのコラボレーションに共通し、デザイナーとしての意思を示す強いメッセージでもあります。

彼女のデザインに溢れる創造性、流動性、ボリュームの遊び方は、ファッション業界での彼女の存在感を唯一無二の存在たらしめる理由の一つです。彼女のショーやコレクションでは、プリントやユニークなシルエットから、ランウェイに選ばれたモデルやフロントロウのゲストまで、常に新鮮で魅力的なスタイルを打ち出しています。コリーナ・ストラーダのSS2025ショーでは、Paramore(パラモア)のヴォーカル、Hayley Williams(ヘイリー・ウィリアムス)などが着用し登場しました。

- About Desigual

1984年にバルセロナで創業した国際的なファッションブランド。個性的でユニークなアイテムの数々で知られており、”最高の自分”を表現したいと願う人々に、自分の個性を生かすポジティブさをもたらすことを目的としています。現在、2,600人以上の従業員を擁し、レディース、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズ、スポーツといった6つの商品カテゴリーを世界109か国、10の販売チャネル、

393のブランドショップを通じて展開。