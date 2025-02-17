¡ÚÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î¡Û¹ç³Ê½Ë²ì¸òÎ®²ñ ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¬¥ëー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê¡¡ËÌÅÍ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢ÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¹ç³Ê½Ë²ì¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ç³Ê½Ë²ì²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾ÜºÙ¡§https://www.agaroot.jp/chousashi/celebration/
¢£³«ºÅÍ×¹à
Æü»þ¡§2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡¡¡¡17»þ30Ê¬½¸¹ç¡¡20»þº¢½ªÎ»Í½Äê
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î»î¸³ ºÇ½ª¹ç³Ê·Ð¸³¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¹ç³ÊÇ¯ÅÙ¡¦¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÍøÍÑ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó
¾ì½ê¡§ÌÀ¼£µÇ°´Û¡¡Ë©Íé¤Î´Ö
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä2ÃúÌÜ2-23
¢£»²²ÃÊýË¡
°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤Î¤´ÆþÎÏ¡¦¤ª¿½¹þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.agaroot.jp/chousashi/celebration/
ÅöÆü¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹Ö»Õ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¹ç³Ê¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¹ç³Ê¼Ô¤È²áÇ¯ÅÙ¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤·¡¢¸òÎ®¡¦¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´õË¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¬¥ëー¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤ëµá¿Í¾Ò²ð¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Îº£¸å¤ÎÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢Äê°÷¡Ê300Ì¾¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¶µ°é¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®5-5 ¥µ¥ó¥±¥ó¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©Æü¡¡¡§2013Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§35,000,000±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äºê¡¡ËÌÅÍ
HP¡¡¡¡¡¡¡§https://agaroot.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¹ñ²È»î¸³¡¢¸¡Äê»î¸³Åù¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½È÷¹»¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¡§https://www.agaroot.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¡§https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È³Ø½¬¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¡§https://agaroot.co.jp/coaching/
»ñ³Ê»î¸³ÂÐºö¤Î½ñÀÒ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö½ÐÈÇ»ö¶È¡×
´°Á´À®¸ùÊó½··¿£Í¡õ£Á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¡ÖAGAROOT M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡×
¡Ú¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¦¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡§https://www.funoflife.co.jp/
¥¢¥¬¥ëー¥È¥¥ã¥ê¥¢¡§https://agaroot-career.jp/
Education Career¡§https://education-career.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥×¥¹¡§https://cyber-synapse.com/
³ô¼°²ñ¼Ò ¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¡§https://www.ssk21.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¢¥¤¥¢¥«¥Ç¥ßー¡§https://aiacademy.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥íー¥¹¡§https://media-growth.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¨¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡§https://query-marketing.co.jp/
Çã¼è¥Ð¥ê¥åー¡§https://kaitori-value.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤½¤Ó¥é¥Ü¡§https://asobi-lab.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§https://waku-con.com/
¥¢¥¬¥ëー¥ÈË¡Î§²ñ·×»öÌ³½ê¡§https://agaroot-lawacc.com/