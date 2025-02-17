第78回英国アカデミー映画賞（BAFTA)授賞式にてアリアナ・グランデはじめ、女優たちがショーメのジュエリーをまとい登場
LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社
アリアナ・グランデ
ケリー・ルースフォード
フェリシティ・ジョーンズ
レティーシャ・ライト
2025年2月16日（現地時間）に開催された英国アカデミー映画賞（BAFTA)授賞式に於いて
歌手や女優として活躍するアリアナ・グランデ、女優のケリー・ルースフォード、
フェリシティ・ジョーンズ、レティーシャ・ライトがショーメのジュエリーを着用し華やかに登場しました。
アリアナ・グランデ
映画『ウィキッド』で助演女優賞にノミネートされた歌手で女優のアリアナ・グランデは「ジョゼフィーヌ」コレクション ヴァルス アンぺリアル ネックレス、アムール デグレット リング、エグレット イヤリングを着用
ケリー・ルースフォード
女優ケリー・ルースフォードは「ジョゼフィーヌ」コレクション エグレット アンぺリアル ネックレス、イヤリング、リングを着用
フェリシティ・ジョーンズ
女優フェリシティ・ジョーンズは、「ジョゼフィーヌ」コレクション ヴァルス アンぺリアル イヤリング、エグレット アンぺリアル ブレスレット、エクラ フローラル、エグレット アンぺリアルのリングを着用
レティーシャ・ライト
女優レティーシャ・ライトは「トルサード ドゥ ショーメ」コレクション ブレスレット、「リアン」コレクション リアン アンセパラブル イヤリング、ア フルール ドーのリングを着用