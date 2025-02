「Bitfan」にて、サックス奏者・米澤美玖のオンラインサロンをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2025年2月14日(金)に米澤美玖のオンラインサロン「Studio Miku 米澤美玖オンラインサロン」(URL: https://miku-onlinesalon.bitfan.id/ )をオープンしました。

米澤美玖は北海道旭川市出身のサックス奏者です。幼少よりテナーサックスに親しみ、2014年ごろから本格的に活動を開始。2016年には1st Album「Amusement」をリリースし、新鋭のサックス奏者として注目を浴びます。2018年リリースの3rd Album「Another World」はiTunes Storeのジャズ部門にてトップアルバムを、Amazonの日本のジャズ部門でも発売以来28日間のトップセラー1位を記録します。翌2019年にはキングレコードより「ExoticGravity」にてメジャーデビューを果たし、2019年JAZZ JAPAN AWARD New Star部門にて「Album Of The Year」を受賞しました。

青柳誠、岡本洋、岡田治郎、納浩一、波多江健、川口千里、則竹裕之など、国内屈指のジャズミュージシャンとの共演を重ねる傍ら、その作品は世界37カ国のジャズチャートにもランクイン。さらにはGLAYのTAKUROのソロプロジェクトツアーや工藤静香のレコーディングにも参加するなど、ジャンルや国境にとらわれず、幅広く活動しています。

今回オープンしたのは、米澤美玖のオンラインサロンです。

限定写真や動画、会員のみが参加できる生配信や本人も不定期で参加するグループチャットなど、オンラインサロンならではの限定コンテンツをご用意しています。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【オンラインサロン詳細】

■サイト名

Studio Miku 米澤美玖オンラインサロン

■URL

https://miku-onlinesalon.bitfan.id/

■月額会費

550円(税込)

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い(ペイディ)」をご利用いただけます。

■オンラインサロンコンテンツ

未公開写真、美玖のひとこと、生配信、お誕生日特典、グループチャット

