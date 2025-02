±©À¸·ë¸¹¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥¤¥¹¥·¥çー¥Ä¥¢ーÂè3ÃÆ ¡ØEchoes of Life¡Ù¤È¥á¥¿¥Ðー¥¹Ï»ËÜÌÚ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¥ïー¥ë¥É¤¬¡Öcluster¡×¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª2·î26Æü(¿å)21»þ¤«¤é°ìÌë¸Â¤ê¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ

クラスター株式会社

イベント累計動員数3,500万人を超える、国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:加藤直人、以下「クラスター」)は、株式会社テレビ朝日(本社:東京都港区、代表取締役会長:早河 洋、以下「テレビ朝日」)と協力し提供するメタバースプラットフォーム「cluster」において、羽生結弦の単独アイスショーツアー「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」とテレビ朝日が開発したバーチャル空間「光と星のメタバース六本木」とのコラボレーションイベントを開催することをお知らせいたします。

『Echoes of Life』とメタバース六本木のコラボワールドが限定オープン!話題の“カプセル型オブジェ”や“赤い月”のフォトスポットも登場!

本イベントは2023年12月に開催しのべ約3万5000人が集まった「羽生結弦『RE_PRAY』イベント in メタバース六本木」に続き、今年は羽生結弦の単独アイスショーツアー「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」とテレビ朝日が開発したバーチャル空間「光と星のメタバース六本木」のコラボレーションが決定しました。

2024年 2月24日(月)からはメタバース六本木内のアリーナエリアの床がスケートリンクに様変わりし、『Echoes of Life』の羽生結弦さんの巨大バナー展示など、一緒に写真を撮影することができるフォトスポットが登場します。

コラボレーション期間中は、夜空を見上げるとそこには”赤い月”が浮いており、アリーナにかかる虹色の橋も赤色の特別仕様に。橋を渡って赤い月の前で写真を撮れば特別な世界観が表現できるかもしれません。さらに、公演で羽生結弦さんが演じる「Nova」が登場した”カプセル型オブジェ” に入って写真を撮ることもできます。

誰でも気軽に参加してアイスショーの世界観に触れていただくことができますのでぜひ遊びにきてください。





<メタバース六本木×羽生結弦 『Echoes of Life』コラボワールドオープン期間 >

2025年2月24日(月)ひる12時~3月9日(日)24時まで

※期間等は変更になる場合がございます。

※2月27日(木) 22:00~2月28日(金)24:00までは「六本木メタメタRADIO」イベントが開催中につき、別仕様になっています。3月1日(土)より本コラボレーション特別装飾に再び戻る予定です。

2月26日(水)21時より一夜限りのイベント「羽生結弦 『Echoes of Life』交流イベント in メタバース六本木」が開催決定!千葉公演・千秋楽の一部演目を特別上映!

本イベントは、2025年2月に開催された「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」 千葉公演・千秋楽の一部演目をメタバース空間内でお楽しみいただくイベントです。会場内で鑑賞することができる演目は「Mass Destruction」「全ての人の魂の詩」の2つです。参加者全員がお揃いの『Echoes of Life』Tシャツを着た限定アバターで参加することが可能です。PC、スマホ、VRどのデバイスからでもご参加いただけますのでご家族やお友達同士で参加して感想をわいわい語り合いながら鑑賞してみてはいかがでしょうか。

<羽生結弦さんからのコメント>

“Echoes of Life” の公演を記念して、バーチャル空間にて「羽生結弦 『Echoes of Life』交流イベント in メタバース六本木」を開催します! 一昨年も大変多くの方に楽しんでいただきましたが、今年も全国から皆さんの参加 をお待ちしてます!会場に来れなかった方も、是非お楽しみください!!

参加者全員がお揃いの『Echoes of Life』Tシャツを着た限定アバターで参加可能!記念撮影をして盛り上がろう!

2月24日(月)からのコラボレーション期間中は、メタバース六本木内で『Echoes of Life』Tシャツを着た限定アバターに変身することができます。全員お揃いのTシャツ姿で記念撮影を楽しみ、2月26日のスペシャルイベントを盛り上げましょう。

交流イベントにはテレビ朝日の大西洋平アナウンサーとテレビ朝日公式VTuberの桜葉ハグさんが出演します。参加者が楽しめる企画もご用意していますので、ぜひご参加ください。

<羽生結弦『Echoes of Life』交流イベント in メタバース六本木イベント概要>

開催日時:2025年2 月 26 日 (水)21:00~

開催場所:光と星のメタバース六本木

参加:無料

定員:10,000人

※メタバース六本木公式WEBサイトより入場可能

※先着順 ※端末環境により入場いただけない場合もございます





【参加方法】

1.「cluster」アプリをダウンロード

スマートフォンやタブレット、PC、VR専用機器などから、アプリ「cluster」を事前にダウンロードしてください。

ダウンロードURL:https://cluster.mu/downloads

ダウンロードはこちら :https://cluster.mu/downloads



2.アカウント設定~基本操作の説明

アプリ内で表示される名前など各種設定を行います。

アカウント設定後は基本操作の説明なども兼ねた練習画面に移行します。

3.「メタバース六本木」にアクセス

メタバース六本木の公式HP( https://www.tv-asahi.co.jp/vr_roppongi/(https://www.tv-asahi.co.jp/vr_roppongi) )にアクセスし、<メタバース六本木へ遊びに行く【https://www.tv-asahi.co.jp/vr_roppongi/)にアクセスし、<メタバース六本木へ遊びに行く(入場無料)>のボタンをクリックして、ワールドに入ってください.

入場はこちらのURLからも可能です。

https://cluster.mu/e/s/66e6c50a-2d6c-45a9-96ad-a98910d95c90/entry

入場はこちら :https://cluster.mu/e/s/66e6c50a-2d6c-45a9-96ad-a98910d95c90/entry

※ご使用の端末やネット環境等により、ご入場までに時間を要する場合がございます。アプリの事前インストールやID登録などお早めの準備をお心がけ下さい。





※推奨環境は下記のURLにてご確認いただけます。

https://help.cluster.mu/hc/ja/articles/360015884851

※イベントやワールドの消費メモリ量によっては動作しない場合があります

<イベント開催にあたっての注意事項>

・本イベントはメタバース空間(仮想空間)での開催となりますので全国どこからでも参加 可能です。 ※テレビ朝日のある東京都港区六本木にはお越しにならないようご注意ください。

・羽生結弦さんは当日VTRのみでのご出演となります。登壇予定はございません。

・イベント当日はサーバーを強化しておりますが同時接続が10,000人を超えた場合入場が制限されます。ネット環境の良い場所でお早めに入場されることを推奨いたします。

・事前にメタバース空間プラットフォーム「cluster (クラスター)」のアプリをダウンロー ドし、当日はアプリ内の「光と星のメタバース六本木」のワールドにてイベントにご参加ください。

・アーカイブ配信は予定していません。

<イベント当日のご入場について>

2月26日(水)に「光と星のメタバース六本木」公式サイトの上部に表示される”イベントへのご入場はこちら”のボタンより、「光と星のメタバース六本木」のワールドへご入場ください。入場後は、イベント開始時間までそのままワールド内でお待ちください。

■アプリケーション「cluster」について

「cluster」は、スマートフォンやPC、VR機器など様々な環境からバーチャル空間に遊びに行くことができる、マルチプラットフォーム対応のバーチャルSNSです。音楽ライブや発表会などのイベントのほか、いつでも参加できるバーチャルワールドでチャットやゲームを楽しめます。

<アプリケーション概要>

名 称:cluster

運 営:クラスター株式会社

価 格:無料

ダウンロードURL:https://cluster.mu/downloads







■クラスター株式会社について

誰もがバーチャル上で音楽ライブ、カンファレンスなどのイベントに参加したり、友達と常設ワールド(バーチャル空間)やゲームで遊ぶことのできるメタバースプラットフォームを展開しています。スマホやPC、VRといった好きなデバイスから数万人が同時に接続することができ、これにより大規模イベントの開催や人気IPコンテンツの常設化を可能にしています。「バーチャル大阪」のほか、渋谷区公認の「バーチャル渋谷」、ポケモンのバーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」の制作運営など、メタバースを実現し、全く新しいエンタメと熱狂体験を提供し続けています。クラスター株式会社では多くのメタバースイベント事業を実施しています。

https://corp.cluster.mu/





▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア

(URL:https://metaversebiznews.cluster.mu/)(https://metaversebiznews.cluster.mu/)





■「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」とは?

羽生結弦アイスストーリー第3弾“Echoes of Life”(エコーズオブライフ)ツア ー。製作総指揮・羽生結弦、演出MIKIKO。自ら紡いだ原作を元に「生きるとは」 「命とは」と、羽生自身が子供の頃から考えていた命題を映像とスケートで展開する。30歳になった羽生結弦のフィギュアスケートと映像で描く新しいエンターテイメント。





■「光と星のメタバース六本木」についてはこちら

https://www.tv-asahi.co.jp/vr_roppongi/#about