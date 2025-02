このルービックキューブ、とっても不思議です！

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス(バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、ルービックキューブシリーズの新商品「ルービックキューブボイド」を2025年2月中旬から発売いたします。

本商品は、ルービックキューブのセンター部分(各面の中心)が空洞になっているとても不思議な立体パズルです。

1.センター部分が無いのに回転する不思議!

センター部分(各面の中心)の軸となる部分が無くても、通常のルービックキューブ同様にスムーズに回転する立体パズルです。また、通常ルービックキューブを揃える時は、センター部分のパネルの色を基準に揃えていくことが一般的になりますが、この商品はその基準部分が無い為に惑わされます。よって通常のキューブよりも難易度が少し上がります。

2.通常のルービックキューブではありえない配色?になる?不思議!

通常の3×3のルービックキューブの揃え方と同じ手法で6面揃えを完成させることができるケースと、その手順だけでは完成できないケースがあります。できないケースというのは、手順の後半で、通常のルービックキューブにはみられない特有の配色が出現してくる為で、さらに揃える手順が必要になります。これも、センター部分が無いからこそおこる不思議な現象になります。

この商品は、通常の3×3ルービックキューブが揃えられるようになった方の次のステップとしてオススメのパズルです。「ルービックキューブボイド」ならではの不思議な現象をお楽しみください。

ルービックキューブを

6面揃えることができる方!

回してみて下さい

「えっ?なんで?どうして?」

となるかもしれません…!

商品名:ルービックキューブボイド

セット内容:●本体…1個

商品サイズ:(W)57×(D)57×(H)57mm

発売日:2025年2月中旬

価格:3,520円(税10%込)/3,200円(税抜)

商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4950/

PUZZLE DESIGN:KATSUHIKO OKAMOTO

RUBIK’S TM & (C) 2025 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.

【ルービックキューブ】

ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズルです。

1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。日本では1980年7月25日に発売しました。

ルービックキューブ公式ホームページ

https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/(https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/)

ルービックキューブ ver.3.0

価格:2,860円(税10%込) 台座・攻略書付!

(C) 2025. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited. used under license.

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。