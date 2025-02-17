『映画 ギヴン 海へ』より、バンド「ギヴン」のロゴキャップと「鹿島 柊」着用のTシャツをイメージしたアパレルグッズが新登場！

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バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、『映画 ギヴン 海へ』のグッズを2024年2月17日（月）より販売開始いたします。





「ギヴン」バンドロゴの刺繍キャップと「鹿島 柊」のイメージTシャツが登場。



▼商品販売ページ


ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/?mode=cate&cbid=2534545&csid=0)





▼商品一覧


●『映画 ギヴン 海へ』 バンドロゴキャップ ギヴン

フロント部分に「ギヴン」のバンドロゴをホワイトで刺繍。内側にはオリジナルネームタグ付きです。


販売価格：5,500円（税込）


本体サイズ：55～60cm（フリーサイズ）


製品素材：綿100％ツイル、金属クリップアジャスター付き





●『映画 ギヴン 海へ』 ビッグシルエットTシャツ 鹿島 柊

劇中のライブシーンで「鹿島 柊」が着用していたビッグシルエットTシャツをイメージ。オリジナルネームタグ付きです。


販売価格：4,950円（税込）


サイズ展開：Sサイズ（約身丈66cm　身幅55cm　肩幅52cm　袖丈21cm）／Mサイズ（約身丈70cm　身幅58cm　肩幅55cm　袖丈23cm）／Lサイズ（約身丈74cm　身幅61cm　肩幅58cm　袖丈25cm）


製品素材：綿100％





(C)キヅナツキ・新書館／ギヴン製作委員会





▼販売概要


・予約販売開始 : 2025年2月17日（月）18:00～


・商品お届け時期 : 2025年4月下旬以降順次発送開始予定


・販売サイト：ノイタミナアパレル https://www.noitamina-apparel.com(https://www.noitamina-apparel.com/)






▼「ノイタミナアパレル」とは

2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。


2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。





公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)


公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)


【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）


電話：03-6435-3912


メールアドレス：info@banana-spirits.com


FAX：03-6435-3914