『映画 ギヴン 海へ』より、バンド「ギヴン」のロゴキャップと「鹿島 柊」着用のTシャツをイメージしたアパレルグッズが新登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、『映画 ギヴン 海へ』のグッズを2024年2月17日（月）より販売開始いたします。
「ギヴン」バンドロゴの刺繍キャップと「鹿島 柊」のイメージTシャツが登場。
▼商品販売ページ
ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/?mode=cate&cbid=2534545&csid=0)
▼商品一覧
●『映画 ギヴン 海へ』 バンドロゴキャップ ギヴン
フロント部分に「ギヴン」のバンドロゴをホワイトで刺繍。内側にはオリジナルネームタグ付きです。
販売価格：5,500円（税込）
本体サイズ：55～60cm（フリーサイズ）
製品素材：綿100％ツイル、金属クリップアジャスター付き
●『映画 ギヴン 海へ』 ビッグシルエットTシャツ 鹿島 柊
劇中のライブシーンで「鹿島 柊」が着用していたビッグシルエットTシャツをイメージ。オリジナルネームタグ付きです。
販売価格：4,950円（税込）
サイズ展開：Sサイズ（約身丈66cm 身幅55cm 肩幅52cm 袖丈21cm）／Mサイズ（約身丈70cm 身幅58cm 肩幅55cm 袖丈23cm）／Lサイズ（約身丈74cm 身幅61cm 肩幅58cm 袖丈25cm）
製品素材：綿100％
(C)キヅナツキ・新書館／ギヴン製作委員会
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年2月17日（月）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年4月下旬以降順次発送開始予定
・販売サイト：ノイタミナアパレル https://www.noitamina-apparel.com(https://www.noitamina-apparel.com/)
▼「ノイタミナアパレル」とは
2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。
2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。
公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)
公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914