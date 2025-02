【新潟医療福祉大学】農業現場の救急搬送は重篤化しやすい

株式会社NSGホールディングス

NSGグループの新潟医療福祉大学救急救命学科の田中耕一講師、岩崎隆助教、社会福祉学科の原口彩子教授、金沢医科大学救急医医学講座の稲葉英夫教授らの研究グループは、日本の農地で発生した救急搬送症例は、他の屋外の仕事場と比べて重篤な事例が多く、院外心停止(OHCA)となった場合の社会復帰率も低いことを訴えました。

その対策には、農地を屋外の仕事場としてとらえ、定期的な健康診断などの日常的な健康管理や予防対策を進めることが重要で、さらに、消防本部や救急隊、農業協同組合などの地域の関係者と連携し、緊急時に対応できる仕組みを作ることで、農業従事者が安心して働ける環境を整え、持続可能な農業につなげるべきだと論じました。

この報告は、2025年1月3日付で、国際誌「Cureus」に掲載されました。

■研究概要

◆研究のポイント

・農業は国民生活にとって必要不可欠な職業である

・日本の農業従事者の70%が65歳以上

・農業従事者の減少や高齢化などの重要課題が山積

・農地の割合が高い過疎地域では、救急隊の到着時間や病院への搬送時間が長くなる傾向

◆研究の方法と結果

方法:2016-2021年の6年間に全国の救急隊搬送データから欠損データを除外し、屋外の仕事場における小児以外の救急搬送症例177,923症例と、OHCA症例6,288症例の2つのデータベースを作成し結合することで、屋外仕事場で発生した救急搬送症例の特徴と転帰を分析しました。さらに、過疎地域と非過疎地域で違いも併せて分析しました。

結果:農地における救急搬送件数は他の屋外仕事場と比べ、冬季、昼間、男性の割合が低く、高齢者(75歳以上)、過疎地域の割合がきわめて高かった。急病による救急、脳卒中を含む心血管系の割合も農地が高かった。119番通報入電から~傷病者接触時間(救急隊反応時間)、傷病者接触~救急車内収容時間、救急車内収容~病院収容時間は農地が他の屋外仕事場と比べて延長していた。軽症(外来退院)の割合は農地が低く、外来死亡・入院・OHCA症例の割合は農地が高かった。農地におけるOHCA症例では、目撃されていない症例の割合が高く、現場に居合わせた人(バイスタンダー)による心肺蘇生実施率・ショック可能な初期心電図リズムの割合がきわめて低く、バイスタンダーによる自動体外式除細動器(AED)を用いた除細動はほとんど実施されていなかった。

社会復帰率を過疎地域と非過疎地域で農地と他の屋外仕事場をそれぞれ比較したところ、農地における院外心停止の社会復帰率は、過疎地域では1.6%、非過疎地域では2.9%と低く、他の屋外仕事場(過疎地域では5.4%、非過疎地域では10.0%)よりもはるかに低かった。屋外仕事場でのOHCAの転帰に関連する主な要因を多変量解析したところ、年齢が75歳以上の割合が高いこと、救急隊反応時間の遅延、目撃の可能性やバイスタンダーによるAED使用・心肺蘇生の実施率が低いことが、農地の低い生存率と関連することが分かった。

◆研究助成

本研究は公益財団法人古泉財団研究費助成金「食と農に関わる研究」による助成を受けて行われました。

◆原論文情報

論文名:Higher Incidences of Severe Medical Emergencies and Poorer Out-of-Hospital Cardiac Arrest Outcomes in Farmlands Compared to Other Outdoor Workplaces

掲載誌:Cureus 2025年1月3日にオンライン掲載

DOI: 10.7759/cureus.76838

著者:田中耕一1,原口彩子2,岩崎隆1,稲葉英夫3

1)新潟医療福祉大学 医療技術学部 救急救命学科

2)新潟医療福祉大学 心理・福祉学部 社会福祉学科

3)金沢医科大学 救急医学講座

◆研究に関する問い合わせ先

新潟医療福祉大学 医療技術学部 救急救命学科 田中耕一

Tel:025-257-4642 E-mail:koichi-tanaka@nuhw.ac.jp

金沢医科大学 救急医学講座 稲葉英夫

Tel:076-286-2211 E-mail:ishikawamc@gmail.com