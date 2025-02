イ・テビン 初の来日ファンミーティング開催決定！3月8日（土）東京

株式会社E-MOTION

韓国の俳優イ・テビンの記念すべき日本初ファンミーティングが、2025年3月8日(土)・東京にて開催されることが決定した。

アイドルグループとしての活動を経て、俳優へと転向したイ・テビンは、数々のドラマに出演し、安定した演技力と幅広い表現力で愛されている。特に、ウェブドラマ「恋愛至上主義区域」では主人公のテ・ミョンハ役を演じ、魅力的なキャラクターを作り上げることでグローバルなヒットを牽引し、熱い反響を呼んだ。また、世界的に大ヒットしたドラマ「ペントハウス」では、イ・ミンヒョク役として物語の重い雰囲気を和らげる存在感を発揮し、視聴者に強い印象を残した。

今回のファンミーティングは、長い間待ち望まれていた日本での初の単独イベントとなる。イ・テビン自身も、日本のファンと直接会えることを心から楽しみにしており、これを記念してファンの皆様への動画メッセージも公開され、期待がさらに高まっている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

https://youtube.com/shorts/Ui4yC2l5IOU

またプレミアムシートでは、前方席優先権、お見送りのハイタッチ会参加券、限定フォトカードプレゼントという見逃せない特典付き。

才能溢れるイ・テビンの様々な素顔もみられるチャンスとなっている。

ここでしか見られない特別なステージもご用意しているので、ぜひ会場に足を運んでいただきたい。

【2025 LEE TAE VIN FIRST JAPAN FANMEETING PIT-A-PAT "Tab in you" in Tokyo 公演概要】

2025年3月8日(土)

北とぴあさくらホール (〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 2F)

1部

OPEN 13:00/START 13:30

2部

OPEN 17:00/START 17:30

チケット

・プレミアムシート

*特典: 前方席優先権、お見送りのハイタッチ会参加券、限定フォトカード (1部と2部で絵柄は違う)

\16,500 (税込)

・一般指定席

\12,100 (税込)

・オフィシャルSNS先行(抽選) *ローソンチケット *1申し込み4枚 *一般発売日発券 ※海外クレジット決済あり

受付期間:2025/2/14(金) 12:00~2025/2/18(火) 23:59

受付URL(国内向け):https://l-tike.com/st1/leetaevin-oftk

受付URL(海外向け):https://l-tike.com/st1/leetaevin-os

・プレリクエスト先行(抽選) ※ローソンチケット

受付期間:2025/2/21(金) 12:00~2025/2/25(火) 23:59

受付URL:https://l-tike.com/leetaevin/

プレオーダー先行(抽選) ※イープラス

受付期間:2025/2/21(金) 12:00~2025/2/25(火) 23:59

受付URL:https://eplus.jp/leetaevin/

・プレリザーブ先行(抽選) ※チケットぴあ

受付期間:2025/2/21(金) 12:00~2025/2/25(火) 23:59

受付URL:https://w.pia.jp/t/leetaevin-fanmeeting/

主催 e-motion studio / E-MOTION / K Tomo

制作・運営 サラウンド

お問い合わせ info@surr-music.com

公式HP/SNS

https://twitter.com/2motionstudio

https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)