羽生結弦の単独アイスショーツアー第3弾『Echoes of Life』とメタバース六本木がコラボした特別ワールドがオープン！2月26日(水)よる９時からは一夜限りの交流イベントが開催決定！

■『Echoes of Life』とメタバース六本木のコラボワールドが限定オープン!話題の ”カプセル型オブジェ”や”赤い月”のフォトスポットも登場!

2023年12月に開催しのべ約3万5000人が集まった「羽生結弦『RE_PRAY』イベント in メタバース六本木」に続き、今年は羽生結弦の単独アイスショーツアー「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」とテレビ朝日が開発したバーチャル空間「光と星のメタバース六本木」のコラボレーションが決定!

2月24日(月)からはメタバース六本木内のアリーナエリアの床がスケートリンクに様変わり!『Echoes of Life』の羽生結弦さんの巨大バナー展示など、一緒に写真が撮影できるフォトスポットが登場します。コラボレーション期間中は、夜空を見上げるとそこには”赤い月”が浮いており、アリーナにかかる虹色の橋も赤色の特別仕様に!橋を渡って赤い月の前で写真を撮れば特別な世界観が表現できるかもしれません。

さらに!公演で羽生結弦さんが演じるNovaが登場した”カプセル型オブジェ”に入って写真を撮ることができます。どんな風に空間を過ごすかはあなた次第!お友達を誘ってぜひ一緒に遊びにきてください!

■2月26日(水)よる9時からは一夜限りの交流イベントが開催決定!

参加者全員がお揃いの『Echoes of Life』Tシャツを着た限定アバターで参加可能!なんと千葉公演・千秋楽の一部演目を特別上映!

イベントには大西洋平アナウンサーと桜葉ハグが出演!

2023年2月26日に単独アイスショーツアー第1弾である「Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT”」が東京ドームで初開催されたことを記念して、2月26日は”ICE STORY記念日”と呼ばれています。

そんな大切な日である2月26日(水)よる9時から、一夜限りの限定イベント「羽生結弦 『Echoes of Life』交流イベント in メタバース六本木」が開催されることが決定しました!

2025年2月に開催された「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」千葉公演・千秋楽の一部演目をメタバース空間内でお楽しみいただくイベントです。鑑賞する演目は「Mass Destruction」「全ての人の魂の詩」に決定!じっと集中して鑑賞するも良し、参加者同士で感想をわいわい語り合いながら鑑賞するも良し、スマホひとつでどなたでもご参加いただけます。

<羽生結弦さんからのコメント>

“Echoes of Life” の公演を記念して、バーチャル空間にて「羽生結弦 『Echoes of Life』交流イベント in メタバース六本木」を開催します!

一昨年も大変多くの方に楽しんでいただきましたが、今年も全国から皆さんの参加をお待ちしてます!会場に来れなかった方も、是非お楽しみください!!

2月24日(月)からのコラボレーション期間中は、メタバース六本木内で『Echoes of Life』Tシャツを着た限定アバターに変身することができます。

お気に入りのアバター姿で参戦するも良し、お揃いのTシャツを着て参戦するも良し、みんなで一緒に2月26日のスペシャルイベントを盛り上げましょう!

交流イベントにはテレビ朝日で放送しているフィギュアスケート・グランプリシリーズでもお馴染みの大西洋平アナウンサーと、2023年12月に開催した「羽生結弦『RE_PRAY』イベント in メタバース六本木」にも出演したテレビ朝日公式VTuberの桜葉ハグが出演します。

メタバース空間での操作方法説明もあるので、メタバース初心者でも参加可能です。このイベントでメタバースデビューをして新しい世界を体験してみてください!参加者みんなで楽しめる企画もご用意しています。

フィギュアスケートに詳しい方もそうでない方も、羽生結弦さんがお好きな方はぜひご参加ください!

大西洋平(テレビ朝日アナウンサー )

公式Xアカウント

https://x.com/onishi_yohei

テレビ朝日フィギュアスケート公式X

https://x.com/figureskate5ch

桜葉ハグ(テレビ朝日公式VTuber)

公式Xアカウント

https://x.com/sakuraba_hug

★メタバースでのイベントをより楽しむために、桜葉ハグが特別装飾のメタバース六本木やスケートをテーマにしたワールドを探索するcluster初心者ツアーを開催予定!Xをフォローして続報をお待ちください!

<イベント開催にあたっての注意事項>

・本イベントはメタバース空間(仮想空間)での開催となりますので全国どこからでも参加可能です。 ※テレビ朝日のある東京都港区六本木にはお越しにならないようご注意ください。

・羽生結弦さんは当日VTRのみでのご出演となります。登壇予定はございません。

・イベント当日はサーバーを強化しておりますが同時接続が10,000人を超えた場合入場が制限されます。ネット環境の良い場所でお早めに入場されることを推奨いたします。

・事前にメタバース空間プラットフォーム「cluster (クラスター)」のアプリ(無料)をダウンロードしアカウントを作成後、当日はアプリ内の「光と星のメタバース六本木」ワールドにてイベントへご参加ください。

・アーカイブ配信は予定していません。

<事前準備>

スマートフォンやタブレット、PC、VR専用機器などから、clusterアプリ(無料)を事前にダウンロードして、アプリ内でclusterアカウントを作成してください。

https://cluster.mu/

※ご使用の端末やネット環境等により、ご入場までに時間を要する場合がございます。お早めの準備を推奨いたします。

※推奨環境は下記のURLにてご確認いただけます。

https://help.cluster.mu/hc/ja/articles/360015884851

※Chromebookは非対応となっております。

<イベント当日のご入場について>

「光と星のメタバース六本木」公式サイトの上部に表示される”メタバース六本木へ遊びに行く”(=入場ボタン)より、「光と星のメタバース六本木」のワールドへご入場ください。入場後は、イベント開始時間までそのままワールド内でお待ちください。

⚫︎「光と星のメタバース六本木」公式サイトはこちら

https://www.tv-asahi.co.jp/vr_roppongi/

※上記サイトよりご入場ができない場合は、下記URLより直接ご入場ください。

https://cluster.mu/e/3918e0de-a785-4a7a-941c-ed740ea96d51

操作方法についてはこちら

https://www.tv-asahi.co.jp/vr_roppongi/method/

オリジナルアバターの作り方はこちら

https://help.cluster.mu/hc/ja/categories/4411636965529-%E3%82%A2%E3%83%90%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B

⚫︎2023年12月に開催した「羽生結弦『RE_PRAY』イベント in メタバース六本木」の様子

■視聴者参加型企画!公式Xで事前のコメント募集がスタート!

「あなたが常日頃している羽生さんへの推し活は何ですか?」

イベント中に行う視聴者参加型コーナーに向けて、Xで事前のコメントを募集します。お題は「あなたが常日頃している羽生さんへの推し活は何ですか?」

投稿いただいた内容をもとに、みなさんが普段している羽生結弦さんの推し活の様子をご紹介します!

(例)毎朝、羽生結弦さんの写真を見てから会社に向かう!

バッグにアクキーをつけて見せびらかしている!…etc

コメント投稿の方法は2種類です。みなさまの投稿をお待ちしています!

1.#メタバース六本木 #羽生結弦 #Echoes をつけて

ご自身のアカウントでXにポスト

2.「六本木メタメタRADIO」公式Xのお題投稿にリプライ

「六本木メタメタRADIO」公式X https://x.com/6pongimetaRADIO

※お一人何回でも投稿可能です。

※リポストの際は1.と同様に#メタバース六本木 #羽生結弦 #Echoes をつけて投稿してください。

※公開アカウントでご参加ください。

※時間の関係で全ての推し活をご紹介することができません。ご了承ください。

■「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」とは?

羽生結弦アイスストーリー第3弾“Echoes of Life”(エコーズオブライフ)ツアー。

制作総指揮・羽生結弦、演出MIKIKO。自ら紡いだ原作を元に「生きるとは」「命とは」と、羽生自身が子供の頃から考えていた命題を映像とスケートで展開する。30歳になった羽生結弦のフィギュアスケートと映像で描く新しいエンターテイメント。

■羽生結弦が初の小説を執筆!

「Echoes of Life」では、その原作として、羽生結弦が初の“小説”を執筆!

これまでのような自叙伝的な作品ではなく、オリジナルの物語が展開します。

ストーリーのテーマは哲学。羽生結弦演じる主人公「Nova」が、さまざまな「音」と出会い、「わたしとは?」「命とは?」といった哲学的な問いを模索していきます。

■TELASA 独占配信

動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」で、埼玉公演・広島公演の模様をメイン映像を含む全7種類の映像で配信中!

https://www.telasa.jp/series/15259

■CS放送

Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR

テレ朝チャンネル2で独占放送!

広島公演 DAY1 3月22日(土) よる7:00~

千葉公演 DAY1 4月26日(土) よる7:00~

舞台裏SP 5月5日(月・祝) よる7:00~

https://www.tv-asahi.co.jp/ch/recommend/echoesoflife/

■THE BOOK『Echoes of Life』 発売決定!

本公演を選りすぐりの写真とともに振り返る記念すべき一冊。

さらに、グッズ通信販売にて最新グッズ(ブックカバー+ブックマーカー7種セットとブックボックス)、千葉公演からの追加グッズも受付開始!

https://echoesoflife.jp/goods.html

■「光と星のメタバース六本木」とは?

スマホで入れるメタバース空間「光と星のメタバース六本木」。テレビ番組と連動したイベントや人気アーティストが出演するファンミーティングなど、これまで多数のイベントを開催。2023年12月に開催したフィギュアスケーター・羽生結弦さんの「生誕祭」ではのべ約3万5000人が集まり大いに賑わったほか、昨年の夏に行われた史上最大のバーチャル文化祭「メタメタ大作戦」にはのべ20万人以上の方が来場するなど、これまで180以上のイベントを開催し、のべ約200万人の方が来場しています!

この「光と星のメタバース六本木」は「cluster」という専用アプリをスマホでダウンロードすることで、誰でも簡単に入ることができ、イベントを視聴したり、オリジナルのゲーム空間で遊んだり、ユーザー同士が話せる空間ではお友達と会話したり、メタバース空間の中でファン同士が繋がりコミュニケーションを取るなどして手軽に遊べることが特徴です。

■「光と星のメタバース六本木」公式サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/vr_roppongi/